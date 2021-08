El videojuego no rivalizará este año con PES, sino con eFootball. | Fuente: EA Sports

Como todos los años, y a diferencia de su máximo competidor, el ya difunto PES, Electronic Arts prepara una nueva edición de su videojuego simulador de fútbol: FIFA 22.

Este año, FIFA 22 llegará con una nueva tecnología llamada HyperMotion que permitirá a sus jugadores a sentir más realismo en las físicas de los jugadores al momento de marcar, patear y defender. Sin embargo, este será exclusivo para algunas plataformas y no estará disponible para todas.

¿Quién es la portada del FIFA 22?

Kylian Mbappé será el protagonista de la portada de FIFA 22 en todas sus versiones: para la estándar, para la nueva generación y el Ultimate Edition.

Portadas del FIFA 22. | Fuente: EA Sports

¿Cuándo sale FIFA 22 y para qué plataformas?

FIFA 22 saldrá a la venta el 1 de octubre para PS4 y PS5, Xbox One y Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch y Google Stadia.

¿Qué versiones tendrá el FIFA 22 y cuánto costarán?

FIFA 22 llegará en 3 versiones.

La primera versión será exclusiva para la nueva generación, la PS5 y Xbox Series X|S, y costará 70 dólares.

La segunda versión estará destinada para la PS4 y Xbox One a 60 dólares y no podrá actualizarse gratuitamente a la PS5 o a la Xbox Series X|S. Sí podrás jugarlo en las nuevas consolas, pero no tendrás el HyperMotion ni mejoras gráficas.

La tercera versión es la Ultimate Edition (solo digital). Por 90 dólares, la versión más cara será la única que te permitirá tener la actualización de generación con lo último de tecnología entre plataformas.

Existe una cuarta, pero solo de nombre: la Legacy Edition, destinada para Nintendo Switch. Solo es una actualización de las plantillas de los equipos disponibles.

¿Cuáles son las novedades de FIFA 22?

De acuerdo con EA Sports, para esta edición se están aumentando más de 4 mil nuevas animaciones gracias al HyperMotion, una nueva forma de captura de movimiento que mezcla lo aprendido con inteligencia artificial.

Parte de la mejor se centra en los arqueros, quienes ahora reaccionaran mejor a la pelota en los disparos a su portería.

FIFA 22 tiene "físicas realistas de balón" en ambas generaciones. Desde luego llevar el balón al lateral de la cancha parece más viable, y los pases elevados parecen más realistas, con trayectorias como las que ves en la vida real.

Una de las novedades es el sprint explosivo: intentar recrear la sensación de explosividad cuando un jugador en la vida real arranca en una jugada ofensiva.

También se añaden cuatro nuevos regates: scoop turn fake, four touch skill, skilled bridge y first time spin.

FIFA 22 renovará su Modo Carrera con cambios interesantes que llevarán al jugador a, si lo desea, crear su propio equipo y estadio.

De acuerdo con EA Sports, “comenzará eligiendo el nombre de su club y el apodo que usará el equipo de comentaristas”.

A continuación, elegirás la liga en la que quieres jugar, después de lo cual elegirás el equipo al que quieres reemplazar. La cantidad de equipos que participan en una liga permanece igual, mientras que el equipo que se reemplazó ingresará en los equipos del resto del mundo.

En cuanto a los estadios, podrás editarlos completamente. “Puede cambiar su color base, el color del asiento y profundizar con cambios como el patrón de tono y la forma de la red”, señala EA Sports.

En cuanto al modo FIFA Ultimate Team (FUT), la progresión en Rivals será por temporada y se ha creado una nueva división donde competirán los mejores jugadores de FIFA, la División Élite.

Se ha cambiado la forma de ascensos y descensos entre divisiones: será un sistema de escalera.

Este año todos los jugadores empezarán en la División 10 y su objetivo será colocarse en el nivel más alto según su habilidad. Las recompensas en Division Rivals se obtendrán al ganar un número determinado de partidos durante la semana.

El matchmaking funcionará de la siguiente manera en FIFA 22: buscará oponentes en la etapas y divisiones más cercanas a la nuestra, dependiendo de la ubicación física en el Data Center de FIFA.

