Final Fantasy VII Remake Intergrade trae un capítulo de Yuffie.

Por: Fernando Chuquillanqui Periodista, cinéfilo, coleccionista, gamer. 23 de julio del 2021 - 1:52 PM

El camarada Beto Pinto vuelve a colaborar con Más Consolas, esta vez con un análisis de Final Fantasy VII Remake Intergrade, la versión mejorada y ampliada del título lanzado el año pasado. ¿Vale la pena invertir en esta edición exclusiva para la PlayStation 5? Sin más los dejo con el review de nuestro colaborador eficaz:

Es muy usual tomar como referencia alguna consola para poder medir la calidad gráfica de un juego. Alguna vez, al ver un juego modesto gráficamente, me he encontrado diciendo: “Esos gráficos están al nivel de una PlayStation 1”. Más allá de este pequeño ‘honor’, que ostentan las consolas más emblemáticas, resulta interesante ver que es algo que hacemos de cuando en cuando, no obstante, con las consolas de última generación esto resulta siendo un poco más difícil puesto que, al parecer, los saltos gráficos ya no son tan perceptibles como para hacer este tipo de comparación.

Desde hace un tiempo se vienen promocionando diversos upgrades de generación en algunos juegos de nuestra querida PlayStation 4 a PlayStation 5. Justamente cayó a mis manos (digitales) Final Fantasy VII Remake como upgrade gratis por haber comprado la edición digital del juego, así que me animé a jugarlo para comparar qué tanto cambia la experiencia de una plataforma a otra, así que, sin más preámbulo, les dejo mis impresiones:

En primer lugar, salta a la vista las mejoras de “calidad de vida” del juego. En la versión de PlayStation 5, los tiempos de carga son bastante cortos, así como también el renderizado de escenarios. Todo es más fluido a nivel visual, sin esas feas actualizaciones de texturas ‘on the go’, que aparecen cuando el hardware de renderizado ya no da más.

Yendo un poco más allá, son interesantes los cambios de texturas: no soy un experto en el tema, pero, al tener más poder de procesamiento, las texturas pueden ser más detalladas y, pues, puedo decir que le vi hasta las espinillas a Cloud y, en general, todo se ve más detallado. Peeeeero son texturas, no son polígonos, así que tampoco se pueden esperar maravillas.

Sobre el tema de las luces, la verdad es que no podría decir que me parecieron cambios impresionantes. Los más puristas en el tema podrán encontrarle cierta elegancia, pero para mí son más que nada algunas diferencias adicionales de tonalidades en los colores, y ya está.

En estos párrafos puedo decir que he cubierto el 80 % de lo que trae la versión de PlayStation 5, y el upgrade es meramente gráfico, y, si hubiera cosas adicionales, como escenas, me parece que pasan desapercibidas.

Considerando esto, no quería quedarme con las ganas y saqué la billetera virtual, y pagué mis 39 dólares por el DLC. ¿Valió la pena? Me parece que no mucho… La historia de Yuffie me parece que daba para mucho más que esos dos capítulos Si bien se añaden algunas interacciones con personajes del juego, resultan intrascendentes, casi a nivel de un cameo (con un par de excepciones).

Tampoco te dan la oportunidad de controlar al compañero de Yuffie, sino solo darle órdenes, lo cual me parece que era algo que debía estar, especialmente, por el precio del DLC. No obstante, en la parte de historia sí le doy un poco de crédito, por el hecho de haber complementado el universo correctamente en lo que se refiere a los juegos complementarios de la saga, pero no es suficiente.

Bueno, considerando todo lo dicho, creo que me llevo un sabor un tanto amargo, respecto a esta versión de Final Fantasy VII Remake. Creo que el equipo de desarrollo pudo haber armado algo mejor para los fans, que esperaban un upgrade más ambicioso de este juego.