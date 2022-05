Endwalker es la más reciente expansión de Final Fantasy XIV, pero no será la última. | Fuente: Square Enix

Por: Fernando Chuquillanqui 05 de mayo del 2022 - 11:01 AM

Final Fantasy XIV es un auténtico fenómeno de los MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game). Su más reciente expansión, Endwalker, causó tal revuelo y expectativa, que tras su lanzamiento -a fines del 2021- hubo una monumental congestión de jugadores a nivel mundial, con tiempos de espera que se podían prolongar por horas para acceder a una partida. Esto llevó a Square Enix a la inédita decisión de detener la venta del juego por un tiempo, ya que era materialmente imposible admitir a más usuarios.



Sin embargo, este éxito no llegó de la noche a la mañana. Por increíble que pueda sonar ahora, Final Fantasy XIV fue un auténtico desastre al momento de su lanzamiento original, en 2013, allá por la generación de la PlayStation 3. Tuvo que realizarse una reingeniería total y relanzar el juego para llegar a los estándares de calidad que hoy han hecho de Final Fantasy XIV uno de los MMORPG más exitosos del momento.

Gracias a la gente de Square Enix Latinoamérica, Más Consolas tuvo la oportunidad de entrevistar a Naoki Yoshida, director y productor del juego; con quien conversamos acerca de la nueva expansión, así como de planes a futuro. Antes de continuar, debo darle el crédito correspondiente a Beto Pinto, colaborador eficaz del blog y jugador habitual de Final Fantasy XIV, quien fue el encargado de hacer las preguntas para esta entrevista.

-El lanzamiento de Endwalker tuvo tal éxito que hubo una gran congestión de jugadores que no podían ingresar al juego y hasta se tuvieron que detener las ventas del juego. ¿Cuál fue la reacción del equipo de desarrollo?

En general, el equipo de desarrollo se sentía muy satisfecho por haberlo dado todo, así como por las generosas palabras de elogio que recibimos. Pero al mismo tiempo, cada sección hizo su propio post-mortem sobre Endwalker y ya había comenzado a trabajar para alcanzar mayores alturas. Puede ser extraño para mí ser el que dice esto, pero estoy muy impresionado por lo grande que se ha vuelto este equipo. Eso es algo de lo que también me enorgullezco. A medida que continuamos abordando el problema de la congestión, fue realmente difícil para mí y para el equipo de operaciones, ya que no teníamos tiempo para disfrutar de una sensación de satisfacción del desarrollo. Para mí, no importa cuánto éxito hayamos podido lograr, el hecho de que surgiera una situación en la que los jugadores que compraron el juego no pudieran jugar fue un punto negativo y de gran pesar, incluso si la razón fue porque estábamos físicamente incapaces de comprar servidores.

-En los foros y redes, hay cierto interés por conocer los detalles de la historia de Final Fantasy XIV 1.0. ¿Está en sus planes revisitar algunos de estos escenarios a través de contenido actual?

No. Creo que puede ser una visión romántica. La historia en el Final Fantasy XIV original (es decir, Ver. 1.0) era solo fragmentada, donde los jugadores a menudo simplemente observaban las conversaciones que tenían lugar entre los NPC cercanos. En su mayor parte, no estaba claro si las cosas estaban sucediendo en el pasado o en tiempo real, y era difícil de entender. Después de eso, cuando contamos la historia de la ‘Séptima Era Umbral’ después de que me uní al equipo, en su mayoría ignoramos el escenario principal 1.0 que se había desarrollado hasta ese momento y, sinceramente, una buena parte está fragmentado. A partir de la 2.0 hicimos un esfuerzo por dar respuesta a varias historias que se habían contado durante la 1.0, pero ese era nuestro límite. Ya no presentaremos la historia 1.0, y tengo la intención de continuar respondiendo a las solicitudes del servidor clásico diciendo: “Eso sería una pesadilla”. (risas)

Naoki Yoshida, director y productor de Final Fantasy XIV

-¿Podríamos decir que hemos visto lo último de los Ascians?

Esta es una pregunta muy difícil, de hecho... Todavía nos queda Pandaemonium, y la Convocatoria de los Catorce tampoco se ha revelado por completo. Me pregunto qué es lo que se va a revelar...

- A pesar de que Final Fantasy XIV es una franquicia muy importante para Square Enix, no hemos visto colaboraciones frecuentes con Final Fantasy VII. ¿Seremos capaces de luchar contra Sephiroth en un futuro cercano?

En este momento, la serie Final Fantasy VII Remake todavía está en producción y no queremos impedir el progreso de ese equipo. Por mientras, los monstruos, disfraces, monturas y más que se encuentran en Final Fantasy XIV incluyen la esencia de FFVII hasta cierto punto, así que espero que lo disfruten.

- Con la popularidad del streaming y Twitch, y dado el crecimiento de Final Fantasy XIV en estas áreas, ¿sería posible implementar algunas configuraciones que puedan ayudar a los streamers, como una cámara de movimiento libre durante los Trial o Raids?

Es posible implementar esas características. De hecho, actualmente hay un modo de espectador en las partidas PvP y, desde una perspectiva técnica, no sería difícil de implementar lo que mencionas. Sin embargo, implementar esas características en partidas PvE supondría un alto riesgo de crear un agujero de seguridad. También queremos mantener la equidad en las incursiones (Raids), por lo que no tenemos ningún plan para implementar algo así en este momento.

-Aunque esto se ha discutido en múltiples ocasiones, ¿podemos esperar ver Final Fantasy XIV doblado o subtitulado al español?

Actualmente, estamos trabajando en planes para varias expansiones para los próximos diez años, incluso más allá de lo que ya se ha anunciado. No podemos decir que será de inmediato, pero agregar más idiomas es una cosa importante que nos gustaría lograr. Nos aseguraremos de compartir cualquier actualización con ustedes lo antes posible y nos gustaría pedirles paciencia con respecto a eso por un tiempo más.