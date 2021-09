House of Ashes se estrenará el próximo 22 de octubre. | Fuente: Bandai Namco

Por: Fernando Chuquillanqui Periodista, cinéfilo, coleccionista, gamer. 23 de septiembre del 2021 - 11:53 AM

El camarada Beto Pinto vuelve a colaborar con Más Consolas, esta vez para compartir sus impresiones de la demo de House of Ashes, la tercera entrega de la serie The Dark Pictures Anthology, de Bandai Namco. El buen Beto ha estado jugando los anteriores capítulos de esta saga de terror y misterio, así que está con las expectativas al tope por la llegada de esta nueva entrega, que se estrena el 22 de octubre. Sin más, los dejo con el post de mi amigo:

Recuerdo haber jugado hace un tiempo Man of Medan, la primera entrega de la antología de juegos de terror The Dark Pictures. Era un juego bastante innovador para mí, y recuerdo haber estado pegado a la historia en casi todos sus finales.

Eso me motivó a probar juegos similares (en este caso una entrega anterior) y no sentí la misma calidad. Esto me hizo pensar que Supermassive Games trata de innovar y pulir la fórmula con cada entrega y podemos esperar cosas mejores cada vez que vemos algo nuevo del estudio inglés.

Luego, pude jugar Little Hope, la siguiente entrega de The Dark Pictures Anthology, que continuó el camino construido por Man of Medan, pero no supo innovar lo suficiente y quedé con ganas de más.

Fernando me ofreció la posibilidad de echar un vistazo a la siguiente entrega de la antología, en este caso House of Ashes, y no tuve duda alguna en aceptar su propuesta, así que me dispuse a probar un adelanto de lo que está por venir.

En este caso, al ser una demo, mis expectativas eran limitadas, por lo cual no podría analizar el juego como suelo hacerlo, pero tomaré prestada la esencia de los análisis que Fernando realiza, para dar mis impresiones:

Lo que me gustó:

-Los gráficos han sido mejorados, por lo menos de lo que pude apreciar. Los aspectos de los personajes tienen algo más de cuidado y realismo, especialmente en escenas de violencia, que en este juego no son para nada ligeras, sino más bien sangrientas.

-Se le ha dado un poco más de amplitud a los escenarios con unos toques ligeros de exploración, incluso ahora podemos manipular la cámara, lo cual es bueno como idea, pero la implementación es otra historia.

-Se ha manejado mejor el juego de luces, porque ya no todo es oscuridad, y se puede apreciar mejor el escenario, que obliga al juego a poner más cuidado en el apartado gráfico.

Lo que no me gustó:

-El manejo de la cámara no está del todo bien implementado. Resulta lento y existen pequeños bugs cuando la cámara ‘choca’ con un elemento del escenario.

-Los quick time events siguen siendo los mismos de siempre, no hay mucha innovación por este lado.

-Las escenas, al ser construidas como un rompecabezas en función a tus decisiones, no siempre guardan coherencia lógica o una adecuada continuidad.

Lo que me sorprendió:

-Los ligeros toques de acción que se han incluido en las escenas. Espero que los quick time events tengan algo de esto.

-El nivel de realismo de algunas escenas de violencia. Por ahora, esta sorpresa ha sido positiva, pero podría variar en función de lo que pueda venir en la entrega completa.

-Que, al ser una demo, no pude encontrar un sentido a la historia, al mezclar presente con pasado y no brindar contexto alguno de los personajes.

Finalmente, puedo decir que el balance ha sido positivo de la experiencia, pero podría ser que los pequeños toques de innovación que pude notar no sean suficientes. El tiempo y el feedback que el equipo de desarrolladores pueda obtener será vital para poder brindar una experiencia de calidad cuando el juego llegue al mercado.