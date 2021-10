El skin de Judge Dredd cuesta la friolera de 20 dólares. | Fuente: Activision

Por: Fernando Chuquillanqui Periodista, cinéfilo, coleccionista, gamer. 19 de octubre del 2021 - 10:08 AM

Tal vez muchos lo conozcan por la película de 1995 protagonizada por Sylvester Stallone; pero lo cierto es que los orígenes de Judge Dredd están en las historietas británicas, allá por el lejano 1977.

Con los años, el personaje ha trascendido fronteras, llegando al cine (en dos oportunidades), la televisión, la literatura, la música (escuchen I Am the Law, de Anthrax) y, como no podía ser de otro modo, los videojuegos.

A la fecha, Judge Dredd ha protagonizado varios videojuegos en distintas plataformas y también ha sido incluido en un puñado de títulos como colaboración especial. Su más reciente incursión en el ocio virtual ha sido en este monstruo llamado Call of Duty.

A mediados de septiembre, Judge Dredd llegó como operador a Black Ops Cold War y a Warzone, para beneplácito de los fanáticos. Dredd se suma así a otros íconos de la cultura popular, como Rambo y John McClane, que también estuvieron disponibles en Call of Duty.

La semana pasada pude adquirir el skin de Judge Dredd y lo estuve probando durante mis partidas de Warzone y en el multijugador de Black Ops Cold War; y acá les comparto algunas impresiones.

Mi camarada Beto me tomó esta foto en una de mis partidas con mi team de Warzone.

Lamentablemente...

Para comenzar, me llevé tremenda desilusión al ver que el Judge Dredd no es un nuevo operador (como sí lo son Rambo y John McClane), sino es que es un skin extra para el operador Ingo Beck. Con ello, nos quedamos sin una biografía ni diálogos exclusivos para el personaje.

Lo bueno, dentro de todo, es que el pack incluye un skin extra alusivo a las historietas, así como un finishing move exclusivo. Además, incentivos estéticos, como blueprints de tres armas, un calling card, un adorno para tu arma y un emblema.

Tras haber probado al Judge Dredd como operador en Warzone, debo decir que no es del todo recomendable en el battle royale, debido a que es muy llamativo: sus hombreras doradas pueden verse a muchos metros de distancia, convirtiéndote en blanco fácil. El skin alusivo a los cómics puede ser un poco menos llamativo, pero no deja de marcar el contraste en el campo de batalla.

Tal vez puedas lucir más a Judge Dredd en las partidas multijugador de Black Ops Cold War, donde no es tan necesario estar camuflado para pasar desapercibido.

No suelo hablar mucho del precio como algo para tener en cuenta al momento de un análisis, pero sí creo que este bundle ofrece muy poco por los 20 dólares que cuesta. Tal como lo mencioné en mi post sobre Rambo y John McClane, este es un producto reservado solo para fanáticos, ya que no ofrece variables que lo hagan un imprescindible.

Mientras terminaba de redactar este post, Activision anunció que Ghostface y Frank the Rabbit llegarán a Black Ops Cold War y Warzone como operadores. Definitivamente, Call of Duty va camino a convertirse en Fornite.