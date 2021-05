El evento Héroes de Acción de los 80 arrancó este 20 de mayo. | Fuente: Activision

Por: Fernando Chuquillanqui Periodista, cinéfilo, coleccionista, gamer. 21 de mayo del 2021 - 11:49 AM

Tras varios días de especulaciones y mucha expectativa, por fin este 20 de mayo se estrenó el evento Héroes de Acción de los 80 en Call of Duty, que trajo a la saga dos auténticas leyendas del cine Rambo (Sylvester Stallone) y John McClane (Bruce Willis).

Ambos personajes forman parte de la cultura popular y se han ganado, película a película, un lugar en el Olimpo de las leyendas del cine de acción. Por ello, su arribo a Black Ops Cold War, a Call of Duty: Mobile y a Warzone causó tanto revuelo y una lógica expectativa entre los jugadores (me incluyo).

Esta estrategia de traer invitados no es nueva en la industria: NetherRealm Studios ha tenido mucho éxito en Mortal Kombat y Epic Games está sumando millones de dólares de ganancias con skins de diversos personajes de cine, videojuegos y hasta de la vida real en Fortnite. Esto por poner apenas un par de ejemplos. Así que era cuestión de tiempo para que Activision se suba al coche.

¿Vale la pena invertir en estos operadores?, ¿es una opción restringida solo a los más fanáticos de estos personajes? Ayer estuve jugando varias horas con mi equipo (sí, con los que gané Warzone) y acá les comparto mis impresiones.

Como fanático de las sagas Rambo y Duro de Matar (Die Hard), no niego que es toda una delicia controlar estos operadores en Call of Duty. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas y casi desde un inicio he encontrado algunas cosas que no me han gustado del todo.

Empecemos por el diseño de personajes: John McClane está muy bien reflejado en el videojuego. Hasta pareciera que hubo capturas de movimiento del propio Bruce Willis. Lamentablemente, no puedo decir lo mismo de Rambo, que se le nota demasiado ‘acartonado’ e inexpresivo. Aparte e esto, solo hay un traje para cada operador. Hubiera sido genial tener la posibilidad de desbloquear distintas indumentarias, alusivas a las tantas películas que han protagonizado ambos personajes.

Algo bastante decepcionante es que ni Sylvester Stallone ni Bruce Willis han prestado sus voces para sus operadores. Y lo peor es que Raven Software no contrató a actores que imiten sus voces (como hizo NetherRealm Studios para la voz de Arnold Schwarzenegger en Mortal Kombat 11), sino que se limitaron a extraer audios de las películas y los han colocado en el videojuego. Pésimo.

Un detalle menor es que en Black Ops Cold War tanto Rambo como John McClane están en el bando de la OTAN, por lo que no siempre podrás lucir tu operador en los enfrentamientos del multijugador, ya que en las partidas hay constante rotación de bandos.

No diré que estoy completamente decepcionado, porque -como dije- soy fanático de ambos personajes y tener la posibilidad de encarnarlos en mis partidas online es bastante gratificante. Sin embargo, sí creo que Activision pudo darles a los jugadores mucho más por su dinero; teniendo en cuenta que cada operador individualmente cuesta la friolera de 20 dólares. No es una compra 100 % recomendada, pero si eres fanático hasta el tuétano de Stallone y Willis -y juegas constantemente Call of Duty-, yo les daría una chance a estos packs.