‘Mago’ está programado para el último trimestre del 2019. | Fuente: Dream Potion Games

Hablar de ‘Pepe El Mago’ es hablar de uno de los youtubers peruanos más populares de la plataforma, con casi un millón de seguidores. Es muy buscado especialmente por sus videos dedicados a videojuegos clásicos.

Este fanatismo ha llevado a ‘Pepe’ a embarcarse en un gran proyecto: lanzar un videojuego con él como protagonista. Para ello, convocó a varios especialistas y fundó el estudio Dream Potion Games, con el objetivo de lanzar Mago, un videojuego de plataformas con gráficos retro. Estuvo desarrollándose prácticamente en secreto por varios meses hasta que el pasado fin de semana se lanzó el tráiler de presentación que sorprendió a propios y extraños.

“Yo tenía muchas ganas de hacer un juego desde hace más de un año. Contacté, primero, a los chicos de LEAP Game Studios, pero ya estaban trabajando en sus proyectos, estaban ocupados en sus cosas, y no se pudo hacer con ellos”, recordó el youtuber en entrevista con este servidor.



Mago, el origen

Poco después de estos acontecimientos, Pepe conoció a Martin Hippauf, un seguidor de su canal de YouTube que le envió unos sprites que hizo con el personaje de ‘Pepe El Mago’. El trabajo era tan bueno que se animó a convocarlo para ver la posibilidad de iniciar su proyecto. Martín conocía a un programador mexicano, y así empezaron a trabajar. Sin embargo, esta persona no estaba a su completa disposición debido a otros compromisos, por lo que dejó la posta al programador David Uranga, quien inicialmente los apoyaba desde su natal Barquisimeto, en Venezuela.

Pese a sus 23 años, David Uranga era ya un experto programador con cierto reconocimiento en su país por su fangame Megaman X Maverick´s Fury. Esta fue la carta de presentación que necesitaba Juan Diego para apostar por él. “Le pagamos el pasaje y se vino acá. Una vez que llegó, las cosas cambiaron un montón”, resaltó Pepe.

No obstante, el desarrollo de Mago no fue sencillo. Pepe invirtió en equipos y Martin cedió parte de su casa como base de operaciones de Dream Potion Games. “La inversión es elevada, pero creo que hemos llegado a un punto en el que las personas (colaboradores) han visto que es un proyecto que puede ser exitoso y puede darles renombre, y no es que nos estén cobrando mucho”, mencionó ‘Pepe El Mago’.

“Todo lo que hemos pasado, los problemas, se han solucionado, y nos ha mejorado como compañeros de trabajo y como amigos. (...) El juego ha pasado de (estética) NES a Gameboy, a Gameboy Advance, a Super Nintendo. Ha cambiado un montón”, comentó, por su lado, Martin Hippauf.

Los tres coincidieron en que la estética retro de Mago es algo que llama la atención de quienes han visto el tráiler. David Uranga tiene muy claro que la calidad de los videojuegos no reside en gráficos fotorrealistas: “La calidad se decide por el arte, por cómo está posicionado todo, por el gameplay, el level design y la experiencia en general”.

Mago, sin publisher y sin Kickstarter

Pepe me comentó que están lanzando Mago sin el cobijo de un publisher, una decisión que tomó tras hacer un balance entre el trabajo que realiza su estudio versus el dinero que cobra una publicadora.

“Estamos usando como trampolín mi canal de YouTube. Es un tema complejo la publicación. Hay una tajada que se queda Steam o donde lo publiques, PlayStation, Nintendo, etc. Otra tajada son los impuestos que debes pagar y, al final, el publisher se lleva casi la mitad”, mencionó.

“Los desarrolladores, que son los que meten todo el punche, todo el esfuerzo, se quedan casi con nada. Entiendo los juegos (estudios) que se meten con publishers, porque necesitan la exposición, necesitan el apoyo, pero nosotros creemos que sí podemos manejarlo nosotros solos”, sentenció.



Martin Hippauf, 'Pepe El Mago' y David Uranga son las principales cabezas detrás del proyecto. | Fuente: Fernando Chuquillanqui

De igual modo, ‘Pepe El Mago’ descartó que su estudio vaya a lanzar una campaña de Kickstarter para financiar el resto del desarrollo de Mago, tal como lo hizo la desarrolladora peruana LEAP Games Studio.

“No lo vemos necesario. No sabemos si en futuros proyectos, pero con este no. Kickstarter es un tema delicado, porque una vez que recibes el dinero de la gente tienes expectativas que cumplir. Preferimos hacerlo sin presiones por nuestra cuenta”, sostuvo.

Pepe adelantó que Mago ya está en un estado de desarrollo avanzado y estimó que en un mes estarán lanzando una demo gratuita en Steam para que los interesados prueben el producto. “Hay una demo ya terminada, solo tenemos que finiquitar detalles burocráticos en Steam”.

Sobre el tráiler lanzado por sorpresa el fin de semana pasado, ‘Pepe El Mago’ resaltó la buena recepción que ha tenido. “Al comienzo no teníamos ningún feedback de afuera. Ahora que hemos lanzado el tráiler, nos hemos dado cuenta de la cantidad de expectativa que tiene. Entonces, no podemos lanzar cualquier cosa. Tiene que ser algo realmente bueno. Es la meta que tenemos: no defraudar a la gente que está confiando en el equipo”.

El youtuber estimó que Mago estará a la venta en el último trimestre del 2019.

Desde ya, esperamos expectantes.