Mario Strikers: Battle League se estrenó el pasado 10 de junio en exclusiva para Nintendo Switch. | Fuente: Nintendo

Por: Fernando Chuquillanqui Periodista, cinéfilo, coleccionista, gamer. 14 de julio del 2022 - 11:00 AM

En febrero pasado, Nintendo sorprendió a más de uno al confirmar el retorno Mario Strikers, saga futbolera de la que no sabíamos nada desde hace 15 años, cuando se lanzó su última entrega, allá por la generación de la Wii.

Y, como ya nos tiene acostumbrados la gran N, el anuncio vino acompañado de fecha de lanzamiento: 10 de junio. Así que, en año de Mundial (al que lamentablemente Perú no acudirá), los usuarios de Nintendo Switch tendremos una dosis de fútbol extra con Mario Strikers: Battle League.

¿Vale la pena invertir en Mario Strikers: Battle League?, ¿es una opción recomendable para fanáticos del fútbol? Tras invertir varias horas en el juego, creo que puedo ensayar una respuesta.

Lo bueno

Esta es mi primera experiencia con un juego de la saga, desarrollada íntegramente por la gente de Next Level Games; por lo que no estaba seguro qué esperar con el control en las manos. Pensé que podría ser una experiencia parecida a Captain Tsubasa: Rise of New Champions; y, valgan verdades, no estaba muy equivocado.

Mario Strikers: Battle League es un videojuego de fútbol con un enfoque totalmente arcade, en el que se enfrentan equipos de cinco personajes cada uno (con un arquero al que no podemos controlar), con el objetivo de anotar más goles que tu rival en el arco del frente.

Para esto, Next Level Games ha implementado un sistema de juego bastante amigable, de fácil acceso, con comando básicos para realizar disparos, pases y barridas. Sin embargo, es un apartado que tiene bastante profundidad y una curva de aprendizaje elevada, si es que en realidad buscas sacarle el jugo a todas las opciones.

Por ejemplo, mantener presionado el botón de disparo permitirá realizar un tiro reforzado, al que incluso podemos modificar su dirección. Esto también se aplica a las barridas. También podemos hacer paredes, regates, pases a profundidad, entre otras cosas más.

Sin embargo, lo más llamativo son, de lejos, los tiros especiales de cada personaje, que activan una vistosa cinemática al puro estilo de Los Supercampeones. Si anotamos un gol por esta vía, el tanto valdrá doble; así que puede convertirse en un factor determinante para definir el resultado de un partido.

Aparte tenemos los ítems que podemos recolectar durante los partidos, que nos otorgan diversos potenciadores, como velocidad extra, lanzar bombas, poner plátanos en el camino de los rivales, entre otras. Estos ítems vienen en dos tipos de cajitas: las multicolores, que salen aleatoriamente y que cualquiera puede coger; y las que son entregadas a tu enemigo como castigo si es que cometes una falta. Es una curiosa manera de sacarle la vuelta al reglamento y, a la vez, mantener la fluidez de los partidos.

Si bien Mario Strikers: Battle League es bastante entretenido en solitario, donde realmente se luce es cuando jugamos con amigos, ya sea cooperando o compitiendo. Lo mejor es que este título puede ser jugado por hasta ocho personas en una sola consola, lo que convierte cada partido en un auténtico caos.

El apartado gráfico de Mario Strikers: Battle League es sobresaliente, con modelados de personajes muy bien conseguidos, así como un diseño de estadios notable. Mención especial se merecen las pequeñas cinemáticas de los tiros especiales, en los que se emulan viñetas de cómics en movimiento.

Esto se complementa con un apartado sonoro soberbio, con la ambientación de un estadio colmado de espectadores y efectos muy competentes. Pero lo que más me ha gustado es la música, llena de temas roqueros y hasta metaleros, por momentos. Me quito el sombrero ante la gente de Next Level Games.

Lo malo

No me gustó que para activar los especiales tengamos que esperar a que aparezca una esfera dorada en medio del partido y correr a atraparla. Simplemente, no me parece justo; ya que esta aleatoriedad puede terminar beneficiando a quien no lo merece.

Me parecería más justo tener una barra de poder que se vaya llenando a medida que hagamos regates, jugadas vistosas o goles. Así, acceder al especial sería un premio al esfuerzo y no una cuestión de suerte (por tener a un jugador cerca de donde aparece la esfera).

Al jugar en solitario, noté que la inteligencia artificial de mis compañeros de equipo necesita una profunda revisión. No se mueven adecuadamente en el campo, ni ‘leen’ las jugadas; lo cual puede terminar empañando la experiencia.

Otro detalle es la irregularidad en el desempeño de los arqueros que, como dije, no podemos controlar. Hay veces en los que son murallas infranqueables, pero en otras ocasiones se les escurren disparos aparentemente sencillos.

Mario Strikers: Battle League tiene pocos modos de juego, ya que solo tenemos los partidos amistosos (que podemos jugar en solitario, con amigos o vía online), un modo para disputar copas y el entrenamiento. No hay más.

Me hubiera gustado que se incluya un Modo Historia, que nos cuente el origen de las competencias y cómo así Mario y sus amigos terminaron enfrentándose en partidos de fútbol.

Que estemos ante un videojuego de fútbol no limita las opciones jugables, ya que podrían incluirse desafíos, ligas, partidos con parámetros para elegir, retos contrarreloj o entrenamientos con objetivos. Pero nada de esto hay en el juego.

Lo que sí incluye Mario Strikers: Battle League es una opción para personalizar a tus personajes, con ítems que podemos comprar con dinero del juego (que ganamos disputando partidos y copas). Estos ítems mejoran ciertos parámetros de los personajes, pero también empeoran otros; por lo que dependerá de cada elegir lo que mejor se adapte a su modo de juego.

Lo malo es que las opciones de personalización son bastante básicas y no hay muchos ítems desbloqueables. Es una alternativa interesante que, ojalá, se robustezca con nuevo contenido post-lanzamiento.

Lo feo

Mario Strikers: Battle League llegó al mercado con muy poco contenido. A lo ya mencionado en la anterior sección, debo sumar la clamorosa falta de personajes; apenas diez al momento de su lanzamiento: Mario, Luigi, Bowser, Peach, Estela, Toad, Yoshi, Donkey Kong, Wario y Waluigi.

Es una cantidad muy reducida teniendo en cuenta la cantidad de personajes licenciados con los que cuenta Nintendo. Haciendo un paralelo sacado de los pelos, pero válido: ¿Cuántos personajes tiene Super Smash Bros. Ultimate?

Lo mismo ocurre con la cantidad de estadios, apenas cinco de lanzamiento.

Sé que Nintendo ha prometido ampliar el roster del juego con contenido post-lanzamiento gratuito, pero no hay mucha información respecto a cuándo ocurrirá esto ni cuántos personajes llegarán a futuro.

Conclusión:

Mario Strikers: Battle League es un buen juego de fútbol arcade, entretenido y hasta adictivo. Tiene una jugabilidad de fácil acceso, que te invita a ir mejorando a medida que vas experimentando. El problema es que ha llegado al mercado con muy poco contenido, tanto en modos de juego como personajes y hasta en estadios. Sé que puede verse como una apuesta a futuro, pero en la actualidad, a un mes después de su estreno, aún no puedo considerarlo como un producto 100 % recomendable.