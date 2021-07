eFootball será un free-to-play disponible en distintas plataformas. | Fuente: Konami

21 de julio del 2021

PES ha muerto. Konami anunció este miércoles que su veterana saga futbolera Pro Evolution Soccer (PES) o Winning Eleven, como era conocida en Japón, pasará a llamarse simplemente eFootball.

La nueva denominación trae consigo un nuevo modelo de negocio para la franquicia, que abandona las entregas anuales como las conocíamos, para pasar a ser un título free-to-play que vivirá de actualizaciones y pases de temporadas. No habrá versión física del juego, que solo podrá ser descargado digitalmente.

eFootball llegará inicialmente a consolas de las familias PlayStation y Xbox, así como PC; para luego expandirse a dispositivos móviles. Se sabe que habrá crossplay entre plataformas, pero este será implementado en un tiempo. No hay información sobre una eventual versión para Nintendo Switch.

El juego llegará con apenas nueve clubes (F.C. Barcelona, Bayern de Múnich, Juventus, Manchester United, Arsenal, Corinthians, Flamengo, Sao Paulo y River Plate) y solo con la posibilidad de jugar partidos amistosos. No se tiene información sobre la implementación de otras modalidades, pero en el tráiler de presentación se menciona un modo en el que podemos crear y gestionar un equipo, que hace referencia al clásico Master League.

Finalmente, se informó que eFootball se desarrolla con un nuevo motor gráfico, que es una versión personalizada del Unreal Engine 4. Esto es lo que se sabe de la nueva entrega de Konami, que adelantó que más información y gameplay serán revelados a fines de agosto.

El fin de una era

No puedo negar que este cambio de nombre y de modelo de negocio me ha caído como un baldazo de agua fría. No esperaba que Konami mate su veterana saga, pero tal vez era imposible seguir adelante.

PES desde hace mucho había perdido la guerra con FIFA, pese a que, en algunas regiones, como en Latinoamérica, las ventas de la saga de Konami aún eran fuertes. Esto había arrinconado a Konami contra las cuerdas, al punto que el año pasado recibimos una triste actualización de plantillas como lanzamiento anual.

Es una lástima, ya que, con la muerte de PES también muere la sempiterna guerra con FIFA, que desde este año no tendrá competencia propiamente dicha. eFootball no representa una real competencia para FIFA 22, que acaba de anunciar toda una maquinaria de novedades tanto a nivel gráfico como técnico.

Es el fin de una era, no solo para PES y sus millones de fanáticos (entre los que me incluyo), sino también en el género de la simulación de fútbol. Ya era una costumbre ver, año a año, la competencia entre PES y FIFA, que también pasará a mejor vida.

¿PES volverá en algún momento? Espero que sí. ¿eFootball llega para quedarse? Solo el tiempo dirá si este cambio resulta satisfactorio para Konami y si es bien aceptado por la comunidad. Se respiran nuevos aires en el género... y en la industria.