La demo está disponible en diversas plataformas. | Fuente: Bandai Namco

Por: Fernando Chuquillanqui Periodista, cinéfilo, coleccionista, gamer. 01 de junio del 2021 - 12:21 PM

Scarlet Nexus captó mi atención prácticamente desde su anuncio, en mayo del año pasado. El nuevo RPG de acción de Bandai Namco no solo tiene un apartado artístico harto llamativo, al puro estilo anime, sino también una jugabilidad que combina el hack and slash con mecánicas propias de los títulos de rol.

La semana pasada llegó una demo para distintas plataformas, así que la descargué en mi veterana PlayStation 4 para poder probarla y sacar algunas conclusiones de cara al lanzamiento del videojuego, programado para el próximo 25 de junio.

La demo nos permite jugar una sección con sus dos personajes protagonistas: Yuito Sumeragi y Kasane Randall, novatos de la Other Suppression Force (OSF), una unidad encargada de defender a la ficticia ciudad de New Himuka de Los Otros, unos entes que amenazan la humanidad.

De la demo, se puede sacar poco de la historia detrás de Scarlet Nexus, aunque las descripciones de ambos personajes nos hablan de sus motivaciones para ingresar a la OSF y hacer frente a la mencionada amenaza. Se da por descontado que hay un vínculo entre ambos personajes, pero eso ya lo descubriremos cuando el juego llegue al mercado.

Algo que me llamó poderosamente la atención es que las secciones jugables de Yuito y Kasane son distintas, pero enmarcadas en un mismo momento de la campaña. Esto me da pie a pensar que ambas campañas son independientes, con sus propios finales. Me agrada, ya que al parecer la historia no se adaptará según qué personaje elijamos, tal como ocurrió con Astral Chain.

Jugabilidad atractiva

A nivel jugable, Scarlet Nexus está bastante enfocado a la acción, con elementos RPG, como un árbol de habilidades y compañeros que te asisten en combate y de quienes puedes tomar prestadas habilidades según la necesidad.

Nuestros protagonistas tienen de por sí el poder la telekinesis, con los cuales podemos utilizar los objetos del escenario (cajas, tachos de basura, automóviles, etc.) para atacar a nuestros enemigos. Para realizar esta acción tenemos una barra de poder que se va cargando a medida que vamos golpeando a los rivales.

Hay dos tipos de golpes con telekinesis: los normales (que se accionan con R2), que atraen un objeto y lo lanzan contra el enemigo; y los que desencadenan un quick time event (se accionan con L2), para asestar más daño. Lamentablemente, estos ataques dependen del tipo de objeto y no se activan a nuestro libre albedrío (lo cual hubiera sido genial).

Como mencioné, también podemos tomar prestadas habilidades de nuestros aliados, como poder ver a enemigos invisibles, lanzar ataques de fuego, electricidad, atravesar superficies. Esto no solo sirve para realizar ataques dependiendo de la vulnerabilidad de los enemigos, sino también sirve para superar obstáculos en el escenario.

Scarlet Nexus se estrenará este 25 de junio en PC y consolas. | Fuente: Bandai Namco

Visualmente sorprendente

A nivel gráfico y técnico, no tengo mayores reparos. El diseño del escenario, si bien es algo básico, es correcto. Eso sí, creo que las animaciones de los personajes están algo ‘acartonadas’, pero esto pasa bastante inadvertido durante los frenéticos combates.

Scarlet Nexus corre a un framerate bastante estable y con tiempos de carga aceptables. Y eso que he probado la versión de PlayStation 4, la menos favorecida respecto a las consolas next-gen y PC.

La música me gustó, aunque por muchos pasajes pasa inadvertida. Me gustaría que tuviera más protagonismo, en especial en los enfrentamientos contra los bosses.

Tal vez lo que más me ha dejado decepcionado es el nivel de dificultad, no tan retador como hubiera esperado. Debe ser -espero- por estar ante una demo, pero de todas maneras mi recomendación es abordar el juego en su nivel máximo de dificultad.

Como siempre digo, es imposible sacar conclusiones definitivas en base a una demo o una beta, pero este avance de Scarlet Nexus me ha dejado muy buen sabor de boca. He pasado ya dos veces la demo (con ambos personajes) y desde ya espero su día de lanzamiento para analizar el producto final.

¿Probaron la demo?, ¿qué les pareció?