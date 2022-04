‘Tunche’ e ‘Imp of the Sun’ ya se encuentran disponibles en distintas plataformas.

Por: Fernando Chuquillanqui Periodista, cinéfilo, coleccionista, gamer. 25 de marzo del 2022 - 8:34 AM

Esta ha sido una buena semana para la industria de desarrollo de videojuegos peruana, ya hubo dos sonoros estrenos: Tunche llegó a PlayStation 4; e Imp of the Sun arribó a PC y consolas.

Tunche, el más reciente proyecto de la gente de LEAP Game Studios, se estrenó este viernes, 25 de marzo, en PlayStation 4, la plataforma que obvió en su estreno mundial, ocurrido en noviembre del 2021.

En su momento, le dediqué un detallado análisis, en el que valoré su apartado artístico y su planteamiento jugable: un retador beat 'em up dentro del género roguelike.

Esta semana probé la versión de PlayStation 4 de Tunche y mis sensaciones fueron positivas, salvo unos cuantos glitches que -espero- se corrijan con el parche día uno. Pese a ello, no tengo reparos en reiterar lo que dije en mi análisis de noviembre:

“Hablamos de un producto muy competente que no tengo reparos en recomendar. Tunche es, definitivamente, el mejor videojuego hecho en el Perú hasta la fecha”.

El otro lanzamiento ‘made in Peru’ de la semana fue Imp of the Sun, desarrollado por el estudio peruano Sunwolf Entretainment y publicado por Fireshine Games.

Imp of the Sun se estrenó el jueves, 24 de marzo, en PC y consolas (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y Nintendo Switch), aunque días antes hubo un evento de lanzamiento presencial en un hotel capitalino.

Ya tengo el juego en mi poder, pero aún no me he dado tiempo para probarlo; pero definitivamente la próxima semana les traeré un análisis detallado en el blog.

Como adelanto, acá les comparto las primeras impresiones de mi camarada Leonardo Ancajima, de Progamer, quien estuvo haciendo seguimiento a Imp of the Sun prácticamente desde su anuncio y ya jugó la demo disponible en PC:

“Imp of the Sun es un juego que recuerda a muchos otros metroidvania, especialmente a Hollow Knight. Jugablemente, mantiene altibajos, pero la trama y los personajes principales se están haciendo querer gracias a sus detalles y diseños. Esperemos que mantenga su calidad de inicio a fin para hacerse un puesto distintivo en el mercado, debido a que es un género algo recurrente en producciones independientes a nivel mundial”.

Desde ya tengo muchas ganas de probarlo y sacar mis propias conclusiones.