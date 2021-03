SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium se estrenó en Nintendo Switch el pasado 17 de febrero. | Fuente: SNK

Por: Fernando Chuquillanqui Periodista, cinéfilo, coleccionista, gamer. 04 de marzo del 2021 - 9:51 AM

En los años noventa, SNK y Capcom eran sinónimo de videojuegos de pelea. Los salones arcade estaban literalmente plagados de títulos de estas compañías, formando bandos entre los fanáticos de sus videojuegos. ¡Qué bellas épocas!

No podemos negar la influencia de SNK y Capcom en el género de peleas, ya que ambas compañías apadrinaron sagas que marcaron historia y que aún hoy tienen relevancia en la industria. Hablamos de casos como Street Fighter, Darkstalkers, Marvel vs. Capcom, The King of Fighters, Samurai Shodown, Art of Fighting y un largo etcétera.

Por ello, a fines de los noventa fue tan relevante para la industria (y para los fanáticos) saber que ambos monstruos habían llegado a un acuerdo para unirse y sacar una serie de crossovers entre sus personajes. El sueño de muchos sería realidad.

Curiosamente, el primero de estos crossovers no llegaría a las máquinas arcades, que en aquellos años eran la meca de la industria videojueguil; sino a la consola portátil Neo Geo Pocket Color. Se trataba de SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium, uno de los títulos más grandes y ambiciosos de aquel dispositivo.

Este videojuego fue una de las tantas adaptaciones que hizo SNK de sus sagas de peleas para la Neo Geo Pocket Color. Tal como sus predecesores, SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium tenía un diseño de personajes estilo chibi, con cierto corte humorístico. La jugabilidad, debido a los apenas dos botones de la consola, se simplificó sobremanera, pero esto no impedía que los luchadores hagan gala de poderes, combos y vistosos especiales. Sin duda, SNK sacó petróleo de las capacidades de su consola portátil de 16 bits.

Esto se reflejaba también en el contenido de SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium. El videojuego tenía un roster de 26 personajes, de los cuales ocho eran desbloqueables. Teníamos tres tipos de opciones jugables: en solitario, en parejas y tríos. De igual manera, había tres estilos de carga de especial, haciendo referencia a los títulos tanto de SNK como de Capcom.

Hay un modo torneo, con una historia tan anecdótica como curiosa, pero que sirve para explicar esta suerte de dream match entre ambas compañías. Pero también está el Olimpic Mode, en el que hay variedad de desafíos, como un modo supervivencia, una prueba en el que gana quien da el primer golpe, el modo bonus de Samurai Shodown y hasta un minijuego en el que debemos disparar a los aliens de Metal Slug.

La llegada a Nintendo Switch

SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium es la sexta entrega de clásicos de Neo Geo Pocket Color que llega a Nintendo Switch. La conversión es notable, ya que convierte la pantalla de la consola o tu TV en la portátil noventera (con skins intercambiables), con diversas opciones de visualización.

He jugado varias horas y puedo decir que es bastante entretenido, pero con la atingencia de que no es un título que busca hacerse un hueco en el elitista mundillo competitivo. Es simplemente una celebración de ambas compañías, un juego que no debe ser tomado demasiado en serio.

Eso sí, si buscas revivir los buenos viejos tiempo de la Neo Geo Pocket Color, SNK ha lanzado ya varios títulos de esta portátil en Nintendo Switch: SNK Gals' Fighters (que ya analicé en el blog), Samurai Shodown! 2, The King of Fighters R-2, The Last Blade: Beyond the Destiny y Fatal Fury: First Contact.