Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin se estrenó el pasado 18 de marzo en consolas y PC. | Fuente: Square Enix

Por: Fernando Chuquillanqui Periodista, cinéfilo, coleccionista, gamer. 24 de mayo del 2022 - 10:38 AM

El camarada Beto Pinto vuelve a colaborar con Más Consolas, esta vez con un análisis de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, lanzado para celebrar el 35 aniversario de la popular saga de Square Enix. Desarrollado por el Team Ninja (autores de la genial saga Nioh), Stranger of Paradise se presenta como precuela del primer Final Fantasy, por lo que, a priori, estamos hablando de un imprescindible de los fanáticos de la saga. ¿Lo es? Nuestro colaborador eficaz le dedicó un buen puñado de horas a este juego y acá los dejo con su análisis:

No es muy evidente, pero me parece que cada generación de la sociedad tiene una visión muy diferente sobre cómo sería el futuro de la humanidad. Recuerdo haber visto películas como Blade Runner, donde los autos voladores, robots replicantes y los hologramas gigantes publicitarios eran lo que se creía que deparaba el futuro.

No obstante, con el avance de la genética, las comunicaciones y la electrónica, la visión que tenemos de una sociedad avanzada es muy diferente hoy en día. Probablemente el ‘nuevo futuro’ nos deparará más bien teléfonos plegables y autos invisibles que se manejarán con inteligencia artificial, donde comeremos frutas híbridas que sean producto de la manipulación genética.

El mundo de los videojuegos también se ve influenciado por este cambio en paradigmas, especialmente aquellas franquicias que intentan imaginar cómo sería una civilización avanzada y qué herramientas tendrían a su disposición. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (SPFFO) es un buen ejemplo de esta ‘evolución’ o ‘reinterpretación’, si lo queremos llamar así, de la historia contada allá por 1987 de los primeros Guerreros de la Luz.

De más está decir que tocar un producto muy querido por los gamers no es cosa sencilla, pero lo cierto es que el encanto que tiene el Final Fantasy original se ve mermado por una generación nueva de jugadores que probablemente necesitará experiencias más acordes con lo que el mercado actual ofrece.

Dejando de lado las conjeturas y reconociendo que el Team Ninja tiene una tarea difícil, los invito a embarcarnos en el análisis de este interesante videojuego:

Historia: 3.5 / 5.0

La historia del SPFFO nos cuenta los hechos previos al primer Final Fantasy, pero desde una perspectiva un tanto nueva, que da un giro de tuerca total a la historia de aquel videojuego. La historia nos sitúa en el viejo conocido Reino de Cornelia, donde un grupo de guerreros tiene la misión de derrotar a Chaos, el principal antagonista de la historia. Pero lo curioso es que nuestro protagonista no es el clásico Guerrero de la Luz, sino un extraño desconocido sin pasado aparente que tiene claro solo una cosa: derrotar a Chaos.

A través de la historia, recorremos algunos escenarios un tanto bizarros que nos recordarán a algunos otros juegos de la saga, en concreto, todas las iteraciones de la saga principal. Pero justamente es aquí donde surge un problema: la fragmentación. Sucede que el argumento avanza a veces de manera muy apresurada y no conexa. Esto limita que los demás personajes tengan profundidad y una identidad propia. Podría decirse que la historia gira demasiado en torno al personaje principal, que justamente no tiene el mayor carisma.

Finalmente, me parece que la historia en sí es interesante, pero no está del todo bien contada.

Jugabilidad: 3.5 / 5.0

Es en este punto donde avanzamos por aguas peligrosas. Quienes han podido jugar entregas anteriores de Team Ninja, podrán reconocer que sus videojuegos tienen ciertas características táctico-estratégicas; con múltiples estadísticas y configuraciones en torno al daño, defensa, poder mágico, defensa mágica.

Respecto a la jugabilidad básica, podemos decir que controlamos al personaje principal, un guerrero multifacético que puede cambiar de roles en el campo de batalla. Si equipamos una espada, podemos ser un espadachín; si equipamos un cetro, podemos ser un mago atacante; si equipamos unas muñequeras, podemos ser un pugilista (luchador). Es aquí donde el sueño o pesadilla (depende del jugador) comienza.

Para jugadores más simplistas, equipar la armadura más rara y con mayor nivel sería la mejor opción, pero no es tan sencillo. Las armaduras que obtienes a lo largo del juego están llenas de efectos especiales que potencian estadísticas de determinados roles (jobs) y es todo un arte poder obtener la mayor sinergia entre ellas.

Conforme vas batallando con tus enemigos, vas consiguiendo experiencia con un determinado rol y ganando la posibilidad de desbloquear movimientos especiales asociados al rol, así como habilidades pasivas que potencian tus estadísticas.

Una vez que has ganado suficiente experiencia con determinados roles, puedes desbloquear roles mucho más especializados como el Caballero, el Dragoon, el Mago Oscuro, Mago Blanco y el peculiar Mago Rojo. Estos son solo unos ejemplos de los roles más avanzados.

Pongo un punto especial en ellos, porque creo que realmente los roles más avanzados tienen demasiado poder y sus poderes hacen las peleas mucho más fáciles.

Si bien controlas a un solo personaje, SPFFO te brinda la posibilidad de jugar con tus compañeros controlados por IA que tienen habilidades un tanto limitadas, pero que en algunos casos consiguen captar la atención del enemigo. Esto te brinda algo de tiempo para curarte en casos de emergencia.

Gráficos y banda sonora: 3.0 / 5.0

El motor gráfico utilizado es uno bastante conocido para quienes han jugado entregas de Team Ninja. Me parece que en la anterior generación este motor no estaba mal y lucía bien; pero me parece que con el tiempo se está quedando desfasado. Definitivamente, el aspecto gráfico no está mal; pero la ejecución, el juego de luces y la tasa de frames requieren mayor cuidado.

Algunas zonas del juego eran demasiado brillantes, otras demasiado opacas; a veces las texturas no se llegaban a notar bien.

Es difícil poder identificar algún aspecto en especial, porque son tantos que se pierden en la experiencia. Como punto a favor, podría mencionar que la experiencia de las batallas es tan trepidante que pasa desapercibido la mayor parte del tiempo. Pero está ahí y tiene que mejorarse. Otro aspecto que puede mejorar son las texturas que parecen un tanto plásticas y carecen de naturalidad.

Respecto a la música, las melodías de Final Fantasy son muy queridas para mí, y la verdad es que me parece que siempre aportan en la historia. Respecto a los efectos de sonido, me parece que no son tan buenos o por lo menos no destacan. Existe mucha reutilización y la paleta está muy limitada, además de que no hay muchos diálogos grabados, salvo los de la historia principal.

Rejugabilidad y diversión: 3.0 / 5.0

Los juegos de Team Ninja heredan algunas cosas de la saga Souls y los RPG modernos, esto incluye lo que se llama endgame content, que es contenido que se puede desbloquear cuando finalizas la historia principal. Generalmente esto incluye misiones y mazmorras más difíciles que permiten desbloquear armas alucinantes y armaduras del mayor nivel. Pero esto no le puede gustar a todos, así que me parece que, teniendo en la mano una franquicia del prestigio de Final Fantasy, es una obligación innovar y este juego no lo hace del todo.

La diversión de los que prefieren el grinding está asegurada, porque podremos tener batallas difíciles con los enemigos más poderosos, pero otros se perderán en la monotonía de la reutilización de assets y escenarios.

Conclusión: 4.0 / 5.0

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin es, sin duda, una innovación importante en una saga con mucho prestigio. A mí, personalmente, me gustan las reinterpretaciones de los juegos, porque agregan un giro a una historia que creías finalizada; brindando mayores posibilidades en cuanto a argumento y potenciales secuelas. Me animaría a apostar que no hemos visto lo último de SPPFO y tendremos más historias que contar en el vibrante y mágico mundo de Cornelia, y tal vez mucho más allá.