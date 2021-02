The King of Fighters 2002 Unlimited Match se estrenó de manera digital el pasado 8 de febrero. | Fuente: SNK

Por: Fernando Chuquillanqui Periodista, cinéfilo, coleccionista, gamer. 17 de febrero del 2021 - 11:39 AM

Como les conté hace unas semanas, The King of Fighters XIV Ultimate Edition fue mi regreso a la popular saga de SNK después de más de dos décadas. Si bien la propuesta me gustó mucho (acá pueden leer mi análisis), no podía dejar de tener en mente los clásicos KOF noventeros que jugaba religiosamente en los ‘pinballs’ y en las Galerías Brasil.

Jugar KOF XIV despertó en mí el interés por volver a probar los viejos títulos, y coincidentemente la semana pasada se estrenó en PlayStation 4 The King of Fighters 2002 Unlimited Match, port del remake lanzado en 2009 (en PlayStation 2).

The King of Fighters 2002 fue el segundo ‘dream match’ de la saga, después del KOF ’98, y su éxito fue prácticamente inmediato. Es uno de los títulos más valorados por la comunidad, y prueba fue el lanzamiento de Unlimited Match, un remake que no solo corrigió algunos bugs y glitches, sino que incluyó cambios a nivel jugable y nuevos personajes, así como una mejora a nivel gráfico.

El port para PlayStation 4, estrenado el pasado 8 de febrero, recoge este legado agregándole al producto un clamor popular: rollback netcode para las partidas online. Particularmente, probé varias partidas y realmente todo fluye sin problemas ni ralentizaciones. Es prácticamente como estar jugando contra una persona al lado.

En cuanto a contenido, lo primero que me sorprendió fue la cantidad de personajes disponibles: 66 en total. Sé que hay algunos repetidos, como Kyo Kusanagi, pero incluso en estos casos hablamos de personajes con una jugabilidad particular. Puedo asegurar que aprender y dominar a todo el roster es tarea imposible.

The King of Fighters 2002 Unlimited Match tiene distintas modalidades de juego: el clásico Team Play (que es la modalidad arcade de toda la vida, pero sin endings), el Single Play, para jugar partidas individuales; Práctica, para ir conociendo a los luchadores; Challenge (que, como su nombre lo indica, nos plantean retos por cumplir), Endless (modo supervivencia) y el mencionado Online.

Tal vez para este relanzamiento se pudieron incluir algunas novedades extras, como agregarle endings a los equipos, una sección con arte de la época o acceso al juego original del 2002. Sin embargo, creo que lo ofrecido es más que aceptable, si tenemos en cuenta que este relanzamiento cuesta apenas 15 dólares.

¿Lo recomiendo? Particularmente, The King of Fighters 2002 Unlimited Match me parece una gran oportunidad para rejugar uno de los clásicos del género de peleas, mas aún si tenemos en cuenta su bajo precio. Si SNK quería calentar el ambiente de cara al estreno de The King of Fighters XV, está haciendo un buen trabajo.

Y ustedes, ¿jugaron The King of Fighters 2002?, ¿qué recuerdos de este auténtico clásico de los títulos de pelea?