Uncharted llegó a los cines en febrero de 2022, pero acaba de llegar al servicio de streaming de HBO Max.

Por: Fernando Chuquillanqui 12 de julio del 2022

Uncharted es una de las sagas estelares de PlayStation y, por méritos propios, uno de los mayores referentes del género de acción y aventura en los videojuegos. Este éxito, cimentado a lo largo de sus seis entregas (cuatro principales y dos spin-off), llevó a que la franquicia amplíe su influencia a otros rubros, como los juguetes, los cómics y hasta la literatura. Por ello, el salto al cine era cuestión de tiempo. Y sí que se hizo esperar.

El proyecto de adaptar Uncharted a la gran pantalla se venía gestando desde hace más de una década; pero una serie de idas y venidas, que incluyó modificaciones en el guión y hasta un cambio de protagonista (originalmente Mark Wahlberg iba a encarnar a Nathan Drake), llevó a que la producción se posponga y recién vea la luz del día a inicios de este 2022.

No tuve la oportunidad de ver Uncharted cuando se estrenó en el cine (algo que me hubiera encantado, lo reconozco), pero se acaba de lanzar en HBO Max hace unos días. Así que aproveché el fin de semana para verla y, definitivamente, tengo algo que decir sobre esta película.

Empecé a ver este filme con cierto recelo, ya que tengo fresco el bodrio llamado Resident Evil: Welcome to Raccoon City; así que podría decir que mis expectativas estaban por los suelos.

Como toda adaptación, siempre se corre el riesgo de no dejar contentos a los fanáticos del videojuego ni a los cinéfilos que llegan sin mayores referencias a la sala. Y acá es donde, creo, Uncharted hace un trabajo medianamente aceptable, ya que narra el origen de Nathan Drake, encarnado por Tom Holland, y nos presenta -mal que bien- a los demás protagonistas. Hay poco background y todo se presenta a la apurada, pero hay coherencia dentro de todo.

La película reinterpreta a su modo el origen del cazatesoros y su relación con Victor ‘Sully’ Sullivan. Esto último particularmente me chocó mucho, ya que se borra de un plumazo la relación paternal que hay -en los videojuegos- entre ‘Sully’ y Nathan. Pero esta es una adaptación, por lo que no haré cuestión de estado por este tema.

El filme es entretenido, al punto que casi no se sienten sus dos horas de duración. Es un blockbuster hecho y derecho, con gran presupuesto y su fuerte dosis de acción, peleas, tiroteos y efectos especiales. Sin embargo, me deja la sensación de un déjà vu constante, de un ‘esto ya lo vi antes’. Y acá está la más grande diferencia respecto a los videojuegos: mientras que de un lado es referente de otras producciones, acá es un imitador de otros.

Como adaptación, hay puntos por destacar, como momentos puntuales sacados de los videojuegos, como la secuencia del avión de Uncharted 3: Drake's Deception. Así hay varias más, algunas evidentes y otras tan rebuscadas que solo los fanáticos de la saga de Naughty Dog sabrán valorar, como el cameo de Nolan North (la voz de Nathan en los videojuegos).

Pero el problema más grande de la película como adaptación está en sus protagonistas. Tom Holland nunca es Nathan Drake, por más que esté usando sus trajes. Lo mismo ocurre con Mark Wahlberg, que no me convence como ‘Sully’. Tal vez sea el poco tiempo que poseen para construir sus personajes: en los videojuegos tenemos decenas de horas para conocerlos, mientras que en el filme todo pasa en cuestión de minutos; pero la cosa es que nunca sentí que me transmitieran algo de los personajes de los videojuegos.

Si nos ponemos exigentes, podría cuestionar lo desaprovechado que está Antonio Banderas como villano. Su participación es corta (tal vez se recortó debido a que durante el rodaje el actor contrajo la COVID-19) y no llega a cuajar como antagonista: nunca genera antipatía con el espectador y su desenlace lo pone a la altura de un mero actor de reparto. Aunque todo esto también se debe a un guión lleno de claroscuros.

¿Uncharted es otra mala adaptación cinematográfica de un videojuego? Me es imposible descalificar la película, porque -como ya dije- pasé un buen rato viéndola. Es entretenida, como ver un blockbuster hollywoodense al que no se le pude pedir demasiado. Tal vez no deba ser tan exigente y simplemente dejarme llevar, pero como fanático de la saga videojueguil quedé con esa sensación de que se pudo hacer algo distinto, tal vez con otros actores o con una historia más fiel a los juegos.

Lo que me queda claro es que no será la única adaptación de Uncharted que veremos, ya que las escenas postcréditos dejan servida la mesa para la secuela. Y la taquilla es un aval que Sony seguramente no ha pasado por alto: casi ha cuadruplicado su inversión. Así que solo queda tener fe en que la secuela mejore lo hecho en esta primera entrega; que no es descalificable, pero sí bastante mejorable.