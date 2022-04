La final de esta Champions League se llevará a cabo el 28 de mayo en el Estadio de Francia, en París. | Fuente: AFP

Los partidos de ida por los cuartos de final de la Champions League se cierran este martes 5 y miércoles 6 de abril con los encuentros entre los ocho equipos que siguen en carrera: Atlético de Madrid, Bayern de Múnich, Benfica, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Real Madrid y Villarreal.

Cada uno conoció a su rival para estos cuartos de final en el sorteo realizado el pasado viernes 18 de marzo en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza. La final de esta Champions League se llevará a cabo el 28 de mayo en el Estadio de Francia, en París.

Cabe recordar que, esta vez, entre los cuadros clasificados no se encuentran el PSG de Lionel Messi ni el Manchester United de Cristiano Ronaldo.

Cuartos de final: A qué hora y dónde ver los partidos

Los encuentros de Benfica vs. Liverpool y Manchester City vs. Atlético Madrid están programados para este martes 5 de abril a las 2:00 p. m. (hora peruana). Por su parte, los partidos Villarreal vs. Bayern y Chelsea vs. Real Madrid tendrán lugar el miércoles 6 de abril a las 2:00 p.m. (hora peruana).

Los ocho partidos de cuartos de final de la Champions League serán transmitidos por las señales de ESPN y Star Plus, en Latinoamérica.

Benfica vs. Liverpool: Análisis y estadísticas

Benfica llega a este partido bajo la dirección de Nélson Verissimo, quien se incorporó al equipo el último diciembre. Aun así, los lusos vienen de una gran victoria de 3-0 contra el Barça, lo que les ha permitido ocupar el segundo puesto detrás del Bayern.

Un dato para tener en cuenta es que el Benfica ha perdido cinco finales desde que ganó la competición por última vez en 1962, cuando Eusébio marcó dos goles en el triunfo por 5-3 contra el Real Madrid.

Por su parte, Liverpool –seis veces campeón de Europa, más que cualquier otro equipo inglés– llega con un récord casi perfecto de ocho partidos y una sola derrota en el partido de vuelta contra el Inter. Cabe destacar que el trabajo de Klopp, su entrenador desde el 2015 sigue dando frutos, pues ya los llevó a conquistar la UEFA Champions League 2018/19.

Además, los ingleses tienen en sus filas al delantero Mohamed Salah, que ha demostrado ser uno de los mejores por su velocidad y finalización. Recordemos que ya ha marcado 33 goles en la UEFA Champions League a favor de los reds.

Manchester City vs. Atlético de Madrid: ¿Quién es el favorito y cuáles son las cuotas?

Por otro lado, el Manchester City y el Atlético de Madrid se verán las caras este martes 5 de abril. El cuadro inglés llega como campeón del Grupo A, pese a haber perdido dos de sus tres partidos de la fase de grupos como visitantes.

Para los ingleses es importante la dirección de Guardiola, quien ya ha conseguido tres títulos de liga al frente del club azulgrana, del Bayern y del City. Claro está que la presencia de Kevin de Bruyne también es vital, pues tras haber superado los 250 partidos con el Manchester la temporada pasada, sigue destacando en el centro del campo durante los partidos clave.

El Atlético de Madrid llega tras una hazaña como visitante, habiendo eliminado al cuadro inglés de Cristiano Ronaldo en los octavos de final. Recordemos que, con Simeone, el equipo español ha logrado ganar dos Europa League, dos Supercopas de la UEFA y a disputar dos finales de la UEFA Champions League.

Villarreal vs. Bayern Munich: Las estadísticas hablan por sí solas

Villarreal viene de marcar 4-1 en su encuentro ante la Juventus en los octavos de final. Durante su carrera hacia la final de la Champions League se ha notado la ausencia del lesionado Gerard Moreno en el cuadro español. No obstante, el holandés Arnaut Danjuma ha sacado cara por el equipo tanto en el torneo local como en Europa, poniendo en apuros a sus rivales.

Un dato importante es que Emery llevó al Paris al triplete local en la 2017/18 y al Arsenal a una final europea un año después, antes de fichar por el Villarreal en el verano de 2020 y volver a ganar la Europa League.

Por su parte, el Bayern se lució en los octavos de final con un 8-2 en el global ante el Salzburgo. Así, el equipo alemán llega a los partidos de ida con siete victorias en ocho partidos, 30 goles a favor y sólo cinco en contra.

Además, el cuadro alemán tiene como jugador clave a Robert Lewandowski, el artillero polaco que lleva un récord de 41 goles en la liga alemana, con los que el Bayern se proclamó campeón por novena vez consecutiva.

Chelsea vs. Real Madrid: ¿Quién pasará a las semifinales?

Chelsea y el Real Madrid se verán las caras en la segunda fecha de los partidos de ida; y el ganador jugará contra el Manchester City o Atlético en semifinales. Chelsea llega a este partido como subcampeón del grupo H y con la posibilidad de revivir su encuentro contra el Manchester City en la temporada pasada, cuando marcó 1-0 y se convirtió en campeón.

Además, cabe destacar su brillante jugada en su victoria por 4-0 sobre Juventus en el partido de vuelta en Londres. Con esta racha y Kai Havertz en sus filas, los azules se perfilan como el favorito para pasar a semifinales.

Por su lado, el Real Madrid quedó campeón de su grupo (D) tras un 3-2 en octavos de final ante el Paris. En el cuadro rojo, el delantero francés Karem Benzema es el máximo goleador, habiendo dado la vuelta a estas eliminatorias contra el equipo parisino con un hat-trick.

Un dato interesante es que el equipo español había marcado en sus últimos 23 partidos de octavos de final de la Champions League antes de empatar sin goles en París en el partido de ida de esta temporada.

