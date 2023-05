Día de la Madre: 3 tipos de televisores para mamá según su personalidad

Se acerca el Día de la Madre y todos ya estamos en busca del regalo ideal para hacerlas sonreír y agradecerles por su esfuerzo, paciencia y cariño incondicional. ¿Quieres sorprender a mamá por su día? Una de las mejores formas de hacerlo es con un televisor nuevo que les sea útil según su rutina diaria.

Así como hay diferentes tipos de madres con estilos particulares, también hay diversos modelos de televisores para elegir. Si estás en busca de la TV ideal para mamá, aquí te ayudamos con la elección y te recomendamos tres tipos de televisores Samsung según su personalidad. Toma nota:

1) Línea Neo QLED para mamá tecnológica fanática de series y películas

Si tu mamá tiene un perfil más tecnológico y maneja de pies a cabeza las plataformas de streaming porque le encanta ver videos musicales, programas de TV, películas o series, entonces necesita un televisor Samsung Neo QLED.

Seguro puede pasar horas maratoneando con series y películas, y sabe que para disfrutarlas como se debe, los detalles en imagen y video importan. Los Neo QLED cuentan con tecnología Mini LED que permite apreciar una mejor calidad de imagen en pantalla.

Además, para un mejor sonido, cuenta con 6 parlantes repartidos en la pantalla. La tecnología Q-Symphony mejora la experiencia auditiva al potenciar el sonido con un Soundbar Samsung. Esta tecnología permite combinar los distintos canales de sonido, es decir, combinará canales de audio de la barra de sonido y los altavoces del televisor a la vez, aumentando así la claridad y potencia de ambos.

Y si lo que te preocupa es el tamaño o el espacio, su diseño Neo Slim con perfil ultradelgado lo hace perfecto para encajar en cualquier habitación del hogar.

2) The Frame para mamá artística que adora la decoración

Si tienes una mamá a la que le gusta la decoración, el diseño de interiores, el arte y que siempre tiene los espacios de la casa en armonía y actualizados según la temporada del año, entonces le encantará un televisor Samsung The Frame, que pertenece a la línea Lifestyle TVs.

Gracias a su Modo Arte, puede transformarse en un cuadro. ¡Así como lo lees! Es el único televisor en el mundo que puede hacerlo. Además, tiene marcos intercambiables de colores para que los personalice a su gusto. Un detalle más: este televisor tiene una pantalla mate que permite ver la imagen sin reflejos, así su obra de arte quedará perfecta sin reflejos a la vista.

Para que aprecie los colores como nunca, este televisor QLED da un volumen de color al 100% gracias a la tecnología Quantum Dot (punto cuántico), que muestra cada tono de color diferente y se mantiene real en cualquier nivel de brillo.

3) The Freestyle para mamá que siempre está fuera de casa

En cambio, si tu mamá siempre está fuera de casa por trabajo, reuniones o pendientes que tiene que cumplir, sigue a influencers y le gusta disfrutar de su contenido favorito en diferentes lugares, entonces puedes sorprenderla con Samsung The Freestyle, que con su diseño compacto es fácilmente transportable para que lo lleve a todos lados.

Además, su configuración automática hace que sea de fácil uso: solo basta con conectarlo para disfrutar de una gran calidad de imagen. Por si fuera poco, trae consigo una experiencia smart de conectividad, es decir, cuenta con decenas de apps disponibles para que mamá pase horas viendo sus series y programas favoritos en cualquier lugar.

The Freestyle puede proyectarse como una pantalla de hasta 100 pulgadas para que cree su propio cine en cualquier lugar. Gracias a su sonido de 360 grados, también podrá disfrutar de una experiencia de audio envolvente desde cualquier lugar donde se ubique.

Este Día de la Madre sorprende a mamá con un nuevo televisor según su estilo de vida y su personalidad. Y para que no te preocupes por la instalación, por la compra de cualquiera de estos televisores Samsung: Línea Neo QLED, The Frame y The Freestyle, accedes de manera gratuita a un servicio premium de instalación a domicilio.

El servicio incluye la instalación del televisor en un mueble o rack y su configuración. Sin importar el tamaño del dispositivo, una vez que este llegue a tu hogar puedes coordinar la fecha en la que se realizará el trabajo. Ya sabes, hay un televisor Samsung para cada tipo de mamá. Conoce más aquí.