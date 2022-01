“Toda la gente sonríe en un mismo idioma”, dice un conocido proverbio. La sonrisa es una de las formas en que nos presentamos al mundo y, a la vez, dice mucho de nosotros. Además de lo estético, la boca también es una parte importante de todo el cuerpo humano: sirve para comunicarnos, alimentarnos e incluso para mostrar felicidad.

Cuando pensamos en salud, muchas veces olvidamos una parte esencial: la salud bucal. Con la pandemia, esta ha cobrado mayor relevancia, pues una de las vías de contagio es la oral. Los expertos mencionan que lavarnos los dientes todos los días ayuda a reducir el porcentaje de microorganismos que tenemos en la boca.

La boca no es un sistema aislado y actúa como una vía de entrada de microorganismos y como vía de transmisión, de reservorio y de infección de muchos virus - Maddi y Scannapieco (2013)

Una buena salud general empieza por una buena salud bucal. Prevenir el mal aliento, las caries y las enfermedades bucodentales es fundamental para tener una vida más saludable y feliz. A continuación, conoce más sobre la importancia de mantener una salud bucodental adecuada, algunas medidas preventivas, cómo cepillarte los dientes y qué tipo de productos debes usar para un cuidado adecuado.

Lo que tu boca dice de tu salud: ¿Por qué es importante mantener una adecuada salud bucal?

La higiene de tu boca dice mucho sobre tu salud general y tu cuerpo, y es vital para lograr tu desarrollo integral. El Ministerio de Salud hace énfasis en que la salud bucal se relaciona con múltiples funciones que permiten el crecimiento y el desarrollo humano, tales como la masticación, la digestión, el habla, la estética e incluso la autoestima; todas ellas importantes para asegurar una buena calidad de vida.

Teniendo en cuenta este contexto de pandemia, sabemos que, aparte de la COVID-19, existen diversas enfermedades de las vías respiratorias como los resfriados y la gripe que también se propagan entre personas al toser, estornudar o exhalar. Ante esto, debemos extremar las medidas higiénicas, incluyendo la higiene bucal, con el fin de reducir el riesgo de contagio y reinfección.

El 90.4 % de los peruanos tiene caries dentales que son originadas por malos hábitos de higiene bucal. - Ministerio de salud

Sumado a esto, todos odiamos el mal aliento y los dientes picados, pero estos son solo algunos de los problemas que pueden presentarse cuando no tenemos una adecuada higiene bucal. Otros problemas que pueden aparecer son la infección de encías, las aftas o úlceras, la sensibilidad dental y el cambio de color de los dientes. Las enfermedades bucodentales pueden causar síntomas y consecuencias diversas como molestias y dolores; de no tratarse a tiempo, pueden ser mortales.

9 de cada 10 personas en el mundo está en riesgo de tener algún tipo de enfermedad bucodental: desde caries hasta enfermedades de las encías y cáncer de boca - OPS

De acuerdo con estimaciones del estudio sobre la carga mundial de morbilidad 2017 (Global Burden of Disease Study 2017), las enfermedades bucodentales afectan a cerca de 3 500 millones de personas en todo el mundo. Mantener una adecuada salud bucal depende de nosotros. La buena noticia es que la mayoría de estos trastornos son prevenibles, para lo cual es esencial una adecuada limpieza, hábitos saludables y visitar al odontólogo regularmente.

Medidas preventivas de salud bucal: Hábitos saludables que no debes olvidar

Ahora que sabes que mantener una salud bucal contribuye a una mejor calidad de vida y a una salud integral, es momento de poner manos a la obra para empezar a tener hábitos saludables y conocer cómo prevenir enfermedades bucodentales. Así como cuidamos otras partes de nuestro cuerpo, nuestra boca también necesita de un cuidado especial. Recuerda que la higiene es la mejor forma de preservar nuestra salud.

Las dietas malsanas ricas en azúcar, el consumo de tabaco y el consumo de alcohol contribuyen a la aparición de enfermedades bucodentales – OMS

Algunas medidas de prevención básicas que todos debemos conocer son las siguientes:

- Cepillar los dientes como mínimo dos veces al día o después de cada comida con una pasta dental que tenga de 1000 a 1500 ppm (partes por millón) de flúor y con CPC.

- Emplear hilo dental todos los días para una limpieza total.

- Usar enjuague bucal con CPC luego de cada cepillada.

- Acudir periódicamente a una consulta odontológica (mínimo dos veces al año).

- Llevar una dieta balanceada que incluya frutas, verduras y consumo de agua.

- Evitar las bebidas gaseosas, dulces, golosinas y comida chatarra.

- Evitar fumar y tomar alcohol.

El cepillado dental es una de nuestras principales herramientas para lograr una buena higiene bucal. Al hacerlo, prevenimos la formación y acumulación de placa bacteriana, eliminamos los restos de comida y prevenimos las manchas en los dientes. Recuerda hacerlo al menos dos veces al día, sobre todo antes de dormir.

La lengua contiene surcos que pueden acumular bacterias que provocan el mal aliento, por ello, es importante limpiarla.

Asimismo, el hilo dental o seda dental es fundamental para retirar todos los restos de comida de entre los dientes. Cuando el espacio entre ellos es amplio, puedes emplear cepillos interproximales. Otro punto que no debes olvidar es la limpieza de la lengua, esta contiene surcos donde pueden acumularse bacterias que provocan el mal aliento, por ello, debes limpiarla llevando desde atrás hacia adelante con un limpiador lingual.

Cuidado adecuado: ¿Qué tipo de productos usar para tu salud bucal?

Ya sabemos que mantener una adecuada salud bucal ayuda a prevenir no solo el mal aliento, sino también enfermedades. Además, hasta ahora hemos revisado qué hábitos seguir y cómo realizar la limpieza de forma detallada, pero hay otro aspecto muy importante: los productos para la salud bucal. ¿Estás usando los productos correctos? ¿Sabes qué buscar en tu cepillo o en tu pasta dental?

El cepillo y la pasta dental son las piezas fundamentales para mantener una buena salud bucodental, por lo que debemos prestar especial atención cuando los elegimos. Siempre debes verificar que la composición sea la adecuada para el cuidado diario, procura que tengan CPC para un cuidado completo.

Se recomienda cambiar el cepillo dental cada 3 meses para garantizar su eficacia.

En el caso del cepillo dental, debes saber cómo guardarlo y mantenerlo para que siempre esté limpio. Cuando el ambiente es húmedo y poco aireado, los filamentos del cepillo pueden contaminarse y acumular bacterias. A continuación, VITIS de Dentaid, una marca reconocida mundialmente que elabora productos específicos para las necesidades de nuestra boca, nos detalla algunos cuidados que debes tener con tu cepillo de dientes:

- Después del cepillado aclara bien el cepillo y elimina el exceso de agua.

- Guárdalo de forma vertical para que se seque más rápido y evites su contaminación.

- Evita el contacto entre cepillos para disminuir la contaminación cruzada.

- Utiliza cepillos con capuchón protector (tapa) que tenga aireación para proteger los filamentos y minimizar la humedad.

- Si has tenido COVID-19 o algún proceso infeccioso, cambia de cepillo o cabezal (en caso de cepillos eléctricos) para evitar el contagio o recaída.

En el caso de los cepillos VITIS, estos son elaborados con filamentos de TYNEX de alta calidad, con extremos redondeados y texturizados que minimizan la retención de humedad y respetan las encías. Además, cuentan con capuchón protector o tapa para evitar la contaminación entre cepillos y bacterias.

Finalmente, no pueden faltar las sedas o hilos dentales, los cepillos interproximales para espacios amplios entre dientes, los irrigadores y enjuagues bucales, así como los limpiadores linguales. Todos ellos esenciales para una limpieza completa y una salud bucal adecuada.

Ahora que ya conoces la gran importancia de cuidar tu salud bucal, sobre todo durante la pandemia, te recomendamos utilizar productos de calidad con garantía internacional como los que ofrece VITIS, una de las marcas de productos especializados en salud bucal de DENTAID que ha evolucionado hasta convertir la gama de cepillos de dientes, pastas dentífricas, colutorios, cintas y sedas dentales en la más amplia y especializada del mercado.

VITIS es recomendada por odontólogos y tiene una línea específica para cada necesidad de tu boca. Por ejemplo, para el uso diario y una protección óptima cuenta con VITIS CPC protect, que incluye productos como enjuague bucal y pasta dentífrica con CPC. El CPC es un antiséptico de uso diario eficaz y seguro con acción antiplaca que ofrece una máxima protección bucal. Este ayuda a disminuir la placa bacteriana acumulada en dientes y encías.

Hay instituciones que han agregado los enjuagues con CPC en sus protocolos de bioseguridad, como el Colegio Odontológico del Perú, la Asociación Peruana de Periodoncia y Oseointegración, la Asociación Peruana de Cirugía Bucomáxilofacial y el Colegio Oficial Dentistas de Sevilla. En esa línea, Vitis cuenta también con pastas dentífricas y colutorios con CPC.

Para los más pequeños de la casa está VITIS Baby, que cuenta con una amplia línea dedicada a la salud de los menores, acompañándolos desde sus primeros brotes de dientes (0 años) hasta la adultez. De igual manera, cuenta con líneas especializadas como VITIS encías y VITIS orthodontic, ambos con CPC. Otros productos específicos incluyen cepillos interproximales, sedas o cintas dentales, irrigación bucal Waterpik y limpiador lingual.

Encuentra los productos VITIS en la farmacia más cercana o en DENTAID. Conoce más de todos sus productos ingresando a www.dentaid.pe y realiza tu compra online ingresando a www.dentaidcomprasonline.pe

Vitis cuenta con una amplia gama de productos especializados en la salud bucodental.

