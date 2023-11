Presidente de FIPES, Fernando Barrios Ipenza: “MINEDU debe liderar evaluación de la ley universitaria en su calidad de órgano rector”

Fernando Barrios Ipenza, presidente de FIPES analizó el rol de las instituciones educativas del Perú y el rol de la Sunedu sobre las restricciones que señala la Ley Universitaria.

A nueve años de la puesta en marcha de la Ley Universitaria, el presidente de FIPES (Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior) y presidente de la Universidad Continental, Fernando Barrios Ipenza participó en el 4.° Foro de Universidades del Perú y sostuvo que las políticas públicas deben hacerse a partir de una evaluación que, en este caso, debería liderar el Ministerio de Educación, para que partir de ello se haga cualquier tipo de propuesta.

“Lo más importante para la mejora de la ley es que tiene que hacerse a partir de una evaluación para garantizar la calidad regulatoria y quien debe liderarla es el Minedu como órgano rector, con data que genere la Sunedu y de las propias universidades, teniendo siempre en una visión de construir sobre lo construido”, sostuvo.

Participación universitaria

El conversatorio más importante del Perú reunió a autoridades y docentes de 70 universidades nacionales y privadas como la Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Agraria La Molina, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Peruana Cayetano Heredia, entre otras, junto a directivos de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (AUNAP), el Consorcio de Universidades y la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES).

Sobre la normativa universitaria actual, Barrios Ipenza se refirió al capítulo académico de la ley universitaria que señala restricciones. “Ya no son vigentes. Se tiene que entender que las personas aprenden a distancia, que quieren avanzar a su propio ritmo; que en los estudios universitarios no se puede poner como un límite cinco años mínimo porque eso ya no es factible; además, se tiene que también permitir que los estudiantes puedan llevar créditos en el ciclo de verano y que el tiempo sea una decisión personal. Si alguien tiene condiciones y posibilidades que lo haga más rápido que lo haga”, añadió.

Debate universitario

El foro abordó el tema de educación virtual como una modalidad clave que corre el riesgo de no estar en la ley. Se dijo que esta discusión no es actual y, más bien, atenta contra el derecho de las personas y contra las tendencias internacionales que todos los países están impulsando. Lamentablemente en el país nos estamos quedando atrás, se dijo.

Sobre este tema, el representante del MINEDU, Ronald Palomino, director general de Educación Superior Universitaria, sostuvo que “no es función de los colegios profesionales poner estos límites”, refiriéndose a los límites que propone el Colegio de Psicólogos a los estudiantes de la modalidad virtual. “No podemos ponernos de espaldas a lo que es real: la virtualidad y la disrupción tecnológica que nos ha traído la inteligencia artificial”, añadió.

El foro universitario también contó con las disertaciones del congresista José Balcázar, presidente de la Comisión de Educación del Congreso de la República; Carlos Garatea, rector de la PUCP y presidente del Consorcio de Universidades; Américo Guevara, rector de la Universidad Agraria La Molina y presidente de AUNAP; y Benjamín Marticorena, presidente del Concytec.

En su intervención, el congresista Balcázar se refirió al proyecto de ley de reforma universitaria que se viene preparando. “Busca recoger todas las inquietudes de docentes y estudiantes, estos últimos como objeto fundamental de la educación. Los espero en el Congreso para consensuar una buena ley universitaria”, dijo invitando a las autoridades universitarias presentes.

El doctor Carlos Garatea llamó la atención respecto a la ausencia de representantes de una institución tan representativa como la SUNEDU en un foro que reunió a autoridades y docentes de 70 universidades públicas y privadas del país, pues no puede dejar de valorar un evento tan importante y representativo.

Por su parte, el doctor Américo Guevara aprovechó el espacio para instar a las autoridades correspondientes a escuchar las inquietudes de los docentes universitarios que se mantienen actualmente en una huelga indefinida.

En su intervención, el presidente de Concytec se refirió a las acciones que se vienen tomando respecto a las falsas autorías de investigaciones docentes, sobre lo cual, dijo, “se ha procedido a elaborar el Código Nacional de Integridad Científica, que deberá ser aprobado próximamente por el Consejo Directivo”.

Finalmente, Fernando Barrios Ipenza destacó el que 4.° Foro de Universidades del Perú se constituyó en un espacio muy positivo porque siempre es bueno tener una práctica de diálogo, de valoración mutua y de capacidad propositiva. “La autonomía universitaria debe estar acompañada de mucha responsabilidad y rendición de cuentas”, finalizó Barrios Ipenza.