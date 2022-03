Real Madrid y PSG se enfrentan este miércoles 9 de marzo en el estadio Santiago Bernabéu. | Fuente: AFP

Los equipos más importantes de Europa se enfrentan en las fases decisivas de la Champions League. Los tan esperados partidos de vuelta por los octavos de final se disputarán este martes 8 y miércoles 9 de marzo con los encuentros Bayern vs. Salzburgo, Liverpool vs. Inter, Manchester City vs. Sporting CP y el Real Madrid vs. PSG.

Tras completarse esta etapa habrá un sorteo de cuartos de final, que se llevará a cabo el viernes 18 de marzo. Con esto quedará lista el resto de la llave hasta la final y, a diferencia del sorteo de octavos, dos equipos del mismo país podrán enfrentarse en cuartos.

DATAZO Por primera vez desde 1965, para esta edición, no se tendrá en cuenta la mayor cantidad de goles anotados como visitante. En caso de que exista igualdad, los equipos deben disputar tiempos extra.

Champions League: A qué hora y dónde ver los partidos

Los encuentros de Liverpool vs. Inter y el de Bayern Múnich vs. Salzburgo están programados para este martes 8 de marzo a las 3:00 p. m. (hora peruana). Por su parte, tanto el Real Madrid vs. PSG como el Manchester City vs. Sporting Lisboa se jugarán este miércoles 9 de marzo a las 3:00 p.m. (hora peruana).

Las señales habilitadas para la transmisión de estos partidos de UCL son ESPN 2 y Star Plus.

Bayern vs Red Bull S: Un empate a último minuto

Antes del comienzo de los octavos de final, ya se venía hablando de una temporada histórica para el Salzburgo. En la última jornada, el equipo de Matthias Jaissle llevó al filo a Bayern Múnich e igualó 1-1 en Austria en un enfrentamiento que no se dio sin contratiempos: el delantero suizo Noah Okafor se retiró por una lesión en el muslo derecho a los 11 minutos del primer tiempo. Este escenario permitió el ingreso del austriaco Chukwubuike Adamu, quien abrió el partido a los 21 y quien puso el 1-0 ante Bayern Múnich.

Por su parte, el Bayern llegó al partido de ida contra el Salzburgo tras encajar una sorprendente derrota por 4-2 ante el VfL Bochum. Sin dudas, el equipo Julian Nagelsmann fue rescatado por Coman, quien marcó el empate en el minuto 90.

Así, ambos llegan en igualdad de condiciones a la revancha que se jugará este 8 de marzo en el Allianz Arena. ¿Quién cantará el triunfo este martes?

Cuotas del Bayern vs Red Bull S

Las cuotas de Apuesta Total (*) para este partido, en el caso de Bayern Múnich que viene dejando todo en la cancha, es de 1.19. Por su parte, la sorpresa del Red Bull S. tras poner en aprietos al equipo alemán pagará 15.00 lo apostado. El empate también se perfila como una buena opción, pagando 7.80 lo apostado.

Liverpool vs. Inter Milan: ¿Quién es el favorito y cuáles son las cuotas?

Por otro lado, Liverpool e Inter Milan disputarán el partido de vuelta este 8 de marzo en el Anfield Road. No olvidemos que el conjunto dirigido por Jürgen Klopp sacó una importante ventaja en el estadio San Siro de Italia tras vencer al equipo local con 2 goles anotados por Firmino y Salah.

La buena racha de los Reds en la fase de grupos lo coloca como el equipo con más opciones de llevarse la eliminatoria. Con seis victorias en los seis encuentros, en un grupo complicado que compartieron con el Atlético de Madrid, Oporto y Milan, definitivamente el cuadro de Kloop es el favorito. Un dato importante es que los ingleses ya se enfrentaron al cuadro italiano en los octavos de final del año 2008 y Liverpool fue quien consiguió el triunfo en ambos encuentros.

Por su parte, el equipo lombardo tiene en su historial el ser campeón treinta veces en Italia (18 títulos de Serie A, 7 Coppa Italia y 5 Supercopas de Italia). Además, Inter Milan tiene en sus filas a Alexis Sánchez que, con once goles en los últimos tres meses –incluidos los que le dieron a Inter el título de la Supercopa y los boletos a semifinales de la Copa Italia– registra este año el segundo mejor arranque goleador de su carrera. ¿Con estos goles el chileno se habrá ganado la confianza de Simone Inzaghi para ser titular ante Liverpool?

Las cuotas de Apuesta Total (*) para este partido tienen como claro favorito al equipo local, pagando 1.59 lo apostado, mientras que un inesperado triunfo de Inter Milan en este encuentro pagaría 5.70 Por su parte, el empate paga 4.40 la apuesta inicial.

(*) Las cuotas pertenecen a Apuesta Total y pueden variar durante el día.

Real Madrid vs PSG: ¿Qué dice el pronóstico?

El cuadro parisino llega a este encuentro tras un espectacular gol de Kylian Mbappé que lo puso en ventaja para este 9 de marzo en el Santiago Bernabéu. El PSG sigue siendo uno de los principales aspirantes a levantar la Champions League, sobre todo con la conexión entre las estrellas Leo Messi y Kylian Mbappé, quienes en el último partido hicieron mucho daño al equipo rival.

Cabe destacar que Leo viene con una buena racha tras marcar cinco goles en los seis partidos que ha disputado en la Champions League. Además, la última vez que el PSG sufrió una derrota fue contra el Manchester City, pero lleva tres victorias consecutivas como local y ha marcado dos o más goles en cada uno de estos tres partidos.

Por su parte, los merengues en los últimos cuatro partidos, sólo han conseguido una victoria. La ausencia de Karim Benzema se viene sintiendo y Ancelotti parece no encontrar un jugador capaz de reemplazarlo. El cuadro español sólo ha conseguido dos victorias en sus últimos cinco partidos, y una de ellas fue en la prórroga, contra Elche.

Cuotas del Real Madrid vs PSG

Aun así, las cuotas de Apuesta Total (*) para este partido tienen como favorito al equipo local: una victoria de Real Madrid paga 2.39, mientras que un triunfo del visitante parisino pagaría 2.65. Por su parte, el empate paga 3.65 la apuesta inicial.

(*) Las cuotas pertenecen a Apuesta Total y pueden variar durante el día.

Manchester City vs Sporting Lisboa: Análisis y estadísticas

La victoria del Manchester City en Lisboa fue contundente, arrasando al Sporting Club con un 5-0 gracias al doblete de Bernardo Silva y los goles de Mahrez, Sterling y Foden. Con esto, el equipo inglés tiene el pase a cuartos de final virtualmente asegurado.

No hay duda de que el conjunto de Pep Guardiola es uno de los favoritos para este encuentro y se sabe que lleva tiempo detrás del título más prestigioso de Europa. Aun así, es necesario recordar que viene varios años cayendo en las eliminatorias y que, a pesar de tener a uno de los técnicos más laureados de Europa –con tres ligas de España, Alemania e Inglaterra– no conquista la Liga de Campeones desde 2011.

Por su parte, el Sporting de Lisboa, consiguió la temporada pasada su primer título de liga en diecinueve años (con 32 partidos consecutivos invicto) y esta vez, tras reponerse a las tres derrotas iniciales con tres victorias consecutivas, ha conseguido superar la fase de grupos por segunda ocasión en sus ocho intentos durante la Liga de Campeones.

Un dato importante es que tanto el Sporting como el Manchester City son los dos equipos de los octavos de final de la Champions League que más goles han encajado en la fase de grupos con 12 y 10, respectivamente. ¿Qué pasará en la eliminatoria más desnivelada de los octavos de final de la Champions League?

Después del último encuentro, las cuotas de Apuesta Total (*) para este partido tienen como claro favorito al cuadro de Guardiola, pagando 1.125 lo apostado, mientras que un inesperado triunfo de Sporting CP paga 17.00. Por su parte, el empate paga 8.40 la apuesta inicial.

(*) Las cuotas pertenecen a Apuesta Total y pueden variar durante el día.