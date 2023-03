Review: Probamos el nuevo Samsung Galaxy S23 Ultra en un concierto

El Samsung Galaxy S23 Ultra tiene una poderosa cámara principal de 200MP, un gran angular de 12MP y dos teleobjetivos, cada uno de 10MP. | Fuente: Diego Castañeda

Hoy te voy a contar mi experiencia con el nuevo buque de insignia de Samsung, el Galaxy S23 Ultra. Su carta de presentación se ubica en las cámaras que han superado mis expectativas, sobre todo con tomas en escenarios con poca luz y de noche, y con una gran estrella: el zoom.

El Samsung Galaxy S23 Ultra tiene muchas características atractivas, pero sin duda alguna lo que más va a llamar la atención son las cámaras y su potente desempeño en diferentes escenarios: una poderosa cámara principal de 200MP, un gran angular de 12MP y dos teleobjetivos, cada uno de 10MP. Si eres amante de los selfies, la cámara frontal de 12 MP no se queda atrás.

Las cámaras del Samsung Galaxy S23 Ultra se lucen en la noche

Si hay un escenario en donde las cámaras de los teléfonos sufren es en la noche y en lugares con poca luz. Samsung cambia las reglas del juego y presenta “Nightography”, una nueva función para que puedas tomar las mejores fotos de noche o con poca luz, gracias a su poderosa Inteligencia Artificial.

Para esta ocasión decidí poner a prueba las cámaras del teléfono en una situación extrema: un concierto que es de noche, tiene poca luz y luces artificiales. Me llevé una gran sorpresa al ver unos resultados increíbles no solo con las fotos, sino también con los videos.

Los resultados fueron colores vivos y brillantes con un detalle más que aceptable. | Fuente: Diego Castañeda

Cuando vamos a un concierto queremos tener los mejores recuerdos. Sin embargo, muchas veces el resultado es una foto no tan nítida, con mucho ruido o reventada si alguna luz del escenario va directo a la cámara del teléfono. Nada de esto pasó probando el Samsung Galaxy S23 Ultra.

Los resultados fueron una delicia para mis ojos: colores vivos y brillantes con un detalle más que aceptable. Fue capaz de captar cada elemento del escenario: los cantantes, los instrumentos y los juegos de luces. No puedo quejarme, las fotos son dignas de compartir en mis redes sociales.

Un zoom increíble que te da la sensación de estar cerca del artista

Debo confesar que no estaba en primera fila en el concierto… ni en la segunda, ni en la tercera. Estaba muy atrás, pero eso no fue impedimento para que mis amigos creyeran que me encontraba adelante. Puse a prueba los dos teleobjetivos de la cámara del Galaxy S23 Ultra y los resultados saltan a la vista: no hay ruido en las fotos ni distorsión de colores. Todo lo contrario: el control de luces altas es bastante bueno.

Foto tomada con la cámara principal del Galaxy S23 Ultra. | Fuente: Diego Castañeda

Foto tomada con el Zoom 3X del Samsung Galaxy S23 Ultra | Fuente: Diego Castañeda

Foto tomada con la cámara principal del Samsung Galaxy S23 Ultra | Fuente: Diego Castañeda

Foto tomada con el Zoom 3X del Samsung Galaxy S23 Ultra | Fuente: Diego Castañeda

El video en el concierto fue la real sorpresa

Con solo las fotos no me iba a quedar. Necesitaba probar cómo graban video las cámaras del Samsung Galaxy S23 Ultra. Si bien el teléfono puede grabar hasta 8K 24fps, yo probé el 4K 60fps y vaya sorpresa que me he llevado.

Excelente equilibrio de color, mucha nitidez y la poca luz del concierto entra de manera aceptable. No hay duda de que el video del Samsung Galaxy S23 Ultra ha mejorado bastante. El trabajo en estabilización también es muy bueno incluso cuando le he aplicado el zoom a 10x. Realmente me dio esa sensación de estar muy cerca al escenario sin perder ningún detalle y, sobre todo, sin mostrar mucho ruido en el resultado final.

El trabajo en estabilización del video también es muy bueno incluso cuando le he aplicado el zoom a 10x. | Fuente: Diego Castañeda

La experiencia de probar las cámaras del Galaxy S23 Ultra en un concierto en donde se puede llevar el desempeño al máximo fue más que aceptable. Me atrevo a decir que este puede ser una de las mejores cámaras del año de un teléfono Android, si no la mejor.

Los 200 megapíxeles son una maravilla y el zoom da unos resultados únicos. | Fuente: Diego Castañeda

Y si así se comporta la cámara del Galaxy S23 Ultra en un escenario de noche o con poca luz, no cabe duda de que en el día los resultados fotográficos son de primer nivel con imágenes realistas, nítidas y llenas de detalles y colores vivos. Los 200 megapíxeles son una maravilla y el zoom da unos resultados que permite decir que Samsung sigue siendo el rey en esta categoría.

Un excelente resultado siempre se logra con un buen trabajo en equipo y, junto con estas cámaras, el Galaxy S23 Ultra de Samsung presenta un poderoso procesador Snapdragon 8 Gen 2 fabricado exclusivamente “for Galaxy” acompañado de 8GB y 12GB de memoria RAM y memoria interna de 256GB, 512GB y hasta 1TB. Los videos que grabes podrás disfrutarlos en una gran pantalla AMOLED de 6.8 pulgadas.

La batería del Samsung Galaxy S23 Ultra trae 5000 mAh y puede durar poco más de un día entero. | Fuente: Diego Castañeda

Y no puedo olvidarme de la batería que trae 5000 mAh y que puede durar poco más de un día entero. Durante el concierto no necesité mirar cuánto me quedaba de batería porque a pesar de haber grabado en 4K —y todos sabemos que grabar en 4K consume mucha batería— tuve batería para rato.

No hay duda alguna de que el Samsung Galaxy S23 Ultra puede ser un gran aliado si quieres guardar recuerdos de algún viaje, del día a día y hasta de un concierto. La serie Galaxy S23 se presenta en cuatro tonos mate inspirados en la naturaleza: Phantom Black, Cream, Green y Lavender. Mi favorito es el Green.

Nota escrita por: Diego Castañeda (@diegoelfantasma)