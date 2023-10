¿Ya visitaste el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes? Cuatro razones para hacer turismo en esta maravilla natural

Un destino que mezcla la aventura con la naturaleza. Paseos en botes, camping, avistamiento de aves y mucho más. Conoce todo sobre el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, una maravilla natural en la costa norte peruana.

¿Te imaginas pasear en bote por el bosque mientras observas animales y flores únicas acompañado del sonido de la naturaleza? ¡Esto es posible en el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes! Un importante destino turístico sostenible ubicado en el noroeste peruano, en la provincia y distrito de Zarumilla (costa fronteriza con Ecuador).

Esta área natural protegida (ANP), administrada por el Sernanp, alberga la mayor extensión de manglares del país y es el lugar por excelencia de la concha negra, una de las especies que impulsa la economía de las comunidades pesqueras aledañas. Con 2972 hectáreas, tiene un ecosistema particular que mezcla el río y el mar, además de poseer una biodiversidad única que lo convierten en un verdadero paraíso en la tierra.

Si te apasionan la aventura y la naturaleza, y te encantaría aprender de la flora y fauna mientras te sumerges en sus frondosos bosques de manglares, entonces este es el lugar perfecto para ti. Aquí te contamos cuatro razones por las que cada vez más turistas se animan a visitar los Manglares de Tumbes:

1) Sumérgete en recorridos acuáticos por los manglares

Esta área natural protegida alberga bosques de mangles, uno de los pocos tipos de árboles que pueden vivir en condiciones de inundación y que aceptan tanto agua dulce como salada. Estos llegan a medir hasta 25 metros de altura y crean un paisaje único con sus ramas delgadas y entrelazadas que parecen salir del fondo del agua.

En el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes tendrás la oportunidad de cruzar estos bosques a través de botes, un servicio turístico que ofrecen los pobladores para que pases una experiencia inolvidable. Dentro del área natural protegida conocerás cinco tipos de mangles: el rojo, el colorado, el salado, el blanco y el piña, además de matorrales arbustivos y gramadales.

Los mangles pueden llegar a medir hasta 25 metros de altura y pueden vivir en condiciones de inundación. | Fuente: Sernanp

2) Más de 140 especies de aves por observar y gran biodiversidad

En este Santuario Nacional habitan cerca de 148 especies de aves, de las cuales 19 son endémicas (únicas) de Tumbes, entre ellas el huaco manglero, la gallina del mangle, la chiroca manglera y el ibis blanco. De igual forma, encontrarás hasta 26 especies de aves migratorias que provienen de América del Norte. ¡No olvides tu cámara!

También encontrarás una fauna variada: posee 10 especies de mamíferos entre los que destacan el perrito conchero, la nutria del noroeste y el osito manglero. Asimismo, podrás ver algunas de las 105 especies de peces, así como caracoles, crustáceos y reptiles. Eso sí, tienes que visitar el Centro de Interpretación ubicado en el sector El Algarrobo dentro del Santuario, aquí podrás entender la ecología de los manglares y las principales especies que la habitan.

En este Santuario Nacional habitan cerca de 148 especies de aves, de las cuales 19 especies son endémicas de Tumbes. | Fuente: Sernanp

3) Turismo vivencial: extracción de recursos marinos

Muy cerca, en la Playa El Bendito, podrás tener una experiencia vivencial y conocer cómo los pescadores locales extraen diversos recursos marinos como el cangrejo del manglar, los langostinos y la famosa concha negra. Eso sí, uno de los platos infaltables que todo viajero debe probar en los alrededores es un buen ceviche de conchas negras.

4) Miradores y camping

En el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes también encontrarás hermosos miradores a lo largo del recorrido para apreciar la naturaleza y tomarte las mejores fotografías. En el Estero Zarumilla, ubicado dentro del área natural, encontrarás el servicio de paseos en botes y canoas en busca de vida silvestre, así como sitios para acampar.

El Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes alberga una gran biodiversidad. | Fuente: Sernanp

¿Cuál es la mejor época para visitar el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes?

Esta área natural tiene un clima subtropical muy amistoso: las temperaturas medias mensuales oscilan entre 18° C en invierno y 30° C en verano. Si bien puedes visitarla todo el año, la mejor época es de abril a noviembre porque no hay lluvias.

Un dato: para que puedas ver el manglar en sus dos estados: marea alta y baja, lo más recomendable es quedarte dos días. Eso sí, recuerda llevar gorro, protector solar y repelente para que tu estadía sea más cómoda.

Recomendaciones para disfrutar al máximo el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) nos deja algunas recomendaciones para que tu experiencia visitando el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes sea inolvidable:

Respeta las indicaciones de los guardaparques, ellos están para ayudarte.

de los guardaparques, ellos están para ayudarte. Transita solo por las rutas y senderos señalizados, así ayudas a conservar el hábitat de la flora y fauna silvestre.

y senderos señalizados, así ayudas a conservar el hábitat de la flora y fauna silvestre. No arranques las flores o plantas de su ambiente natural.

o plantas de su ambiente natural. Mantén limpios los caminos y cuida la infraestructura del Santuario.

los caminos y cuida la infraestructura del Santuario. Toda actividad turística debe ser realizada por operadores turísticos autorizados .

. No lleves mascotas , estas pueden perturbar la fauna silvestre y propagar enfermedades.

, estas pueden perturbar la fauna silvestre y propagar enfermedades. Está prohibido ingresar con envases de plástico de un solo uso.

¿Sabías que…?

El Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes ayuda a reducir el efecto invernadero gracias a sus bosques y también ayuda a proteger las costas de las inundaciones. Además, conserva una increíble biodiversidad y contribuye con el desarrollo sostenible de las comunidades y la mejora de la calidad de vida de las poblaciones locales. ¿Te animas a visitarlo?