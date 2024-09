La nueva Champions League

Ahora serán 36 equipos los que luchen por alzar ‘La Orejona’.

El pasado 17 de setiembre, se dio inicio al torneo de clubes más grande del mundo, pero esta vez lo hizo con formato nuevo. Para la temporada 2024 – 2025, el campeonato tiene algunos cambios considerables, siendo el más significativo el aumento de clubes participantes, pues ya no tendremos 32 clubes repartidos en ocho grupos de cuatro, sino 36 que pelearán por alzar la ‘Orejona’ en una especie de Liga única.

¿QUÉ EQUIPOS SON LOS FAVORITOS?

De acuerdo con las cuotas de Apuesta Total, el equipo favorito es el Manchester City con una cuota de 3.25, El Real Madrid se ubica como segundo favorito, a pesar de ser el vigente campeón de Champions, con una cuota de 4.00. Como tercero en la lista de los favoritos se encuentra el Arsenal con una cuota de 9.00. El Bayern siendo uno de los equipos que ha estado en varias finales de la Champions se encuentra posicionado en el cuarto lugar con una cuota de 11.00 y el Barcelona siendo uno de los equipos más importantes, se encuentra en el quinto favorito pagando una cuota de 11.00. Veremos qué equipo ganará para esta temporada y levantará la aclamada “orejona”.

EL REY DE COPAS: REAL MADRID ESPERÁ DARLE A MBAPPE SU PRIMERA CHAMPIONS

En la última edición de la Liga de Campeones, Real Madrid superó 2-0 al Borussia Dortmund logrando así su décimo quinta ‘Orejona’. El cuadro más ganador de todos, demostró una vez más estar hecho para este torneo y ahora con Mbappe en sus filas como el gran fichaje de la temporada, buscará la estrella número 16.

El equipo de Carlo Ancelotti disputó 13 partidos, de los cuales, ganó 9, empató 4 y se mantuvo invicto; anotó 28 goles y recibió 15 y dejó en el camino a equipos candidatos como Manchester City y Bayern Munich.

Sin lugar a dudas, el equipo sorpresa de la edición 2023-2024 fue el Borussia Dortmund con 7 triunfos, 3 empates y 3 derrotas, dejando en el camino a clubes como Atlético de Madrid y PSG. Mbappe se despidió del cuadro francés compartiendo lo más alto de la tabla de goleadores con Harry Kane (Bayern Munich) con 8 goles cada uno.

NUEVO FORMATO: ¿CÓMO SE JUGARÁ LA CHAMPIONS LEAGUE TEMPORADA 2024-2025?

El cambio más grande en el formato de la Champions League temporada 2024-2025 es la desaparición de la fase de grupos, esto acompañado del aumento de los clubes participantes. Los 36 participantes disputarán una liga única, en la que todos tendrán 8 rivales bajo una misma tabla de posiciones.

Con el nuevo formato, los equipos jugarán ocho partidos en la nueva fase liga, dejando atrás los 3 de ida y vuelta de la antigua fase de grupos, jugando la mitad de partidos en casa y la otra mitad en condición de visita.

Los ocho primeros equipos en la tabla general de 36 avanzarán automáticamente a octavos de final, mientras que los clubes que queden entre el puesto 9° y el 24° disputarán una eliminatoria en modo play-off ida y vuelta para asegurar su pase a octavos de final. Los equipos que terminen del puesto 25° al 36° quedarán eliminados, sin acceso a la Europa League.

De octavos de final en adelante no hay mayores cambios hasta llegar a la gran final, que esta temporada se disputará en Munich.

La denominada fase liga arrancó el 17 de setiembre y va hasta finales del 2024 y esta cuadrado de la siguiente manera:

La ronda eliminatoria de play-off para completar los clasificados a octavos de final serán 11 y 12 de febrero y 18 y 19 del mismo mes, todo esto en el 2025.

Los octavos de final se disputarán 4 y 5 de marzo y la vuelta el 11 y 12.

Para los cuartos de final, las fechas serán 8 y 9 de abril la ida y 11 y 12 de abril la vuelta.

Las semifinales serán 29 y 30 de abril y 6 y 7 de mayo y la gran final el 31 de mayo del 2025.

ARRANCA LA FIESTA Y DESDE EL INICIO VIMOS PARTIDOS EMOCIONANTES

Uno de los beneficios de estos cambios en el formato, es que desde el inicio podemos observar partidos emocionantes entre los mejores clubes del continente, es así que en la primera fecha, fuimos testigos de la goleada 9-2 del Bayern Munich sobre el Dinamo Zagreb con 4 goles de Harry Kane, así como también de la remontada de Liverpool 1-3 sobre el AC Milan y el estreno victorioso del campeón vigente Real Madrid derrotando 3-1 al Stuttgart de Alemania. El Manchester City no pudo con Inter de Milán y el Barcelona con un hombre menos gran parte del partido cayó 2-1 ante Mónaco.

El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso goleó en condición de visita al Feyenoord, mientras que Atlético Madrid venció 2-1 al Leipzig y el campeón vigente de la Europa League, Atalanta igualó sin goles ante el Arsenal inglés. Fueron 57 goles en 18 partidos y para la segunda jornada, tendremos imperdibles duelos como Arsenal vs PSG, Aston Villa vs Bayern Munich, Lille vs Real Madrid y Bayern Leverkusen vs AC Milan.