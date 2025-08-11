Accede a un préstamo de S/ 100 mil para la construcción de tu casa a una tasa desde 1.19% mensual

Ya puedes culminar tu casa ideal gracias al préstamo para construcción de Prestamype que te ofrece montos altos de hasta S/2 millones, desembolso rápido y evaluación de riesgo flexible sin importar si estás en Infocorp.

¿Sueñas con terminar de construir tu casa propia para vivir más cómodo? Ya puedes cumplir este objetivo gracias a Prestamype: esta reconocida Fintech peruana te ofrece el préstamo para construcción, un producto financiero diseñado para personas que desean acceder a capital para la compra de materiales de construcción, herramientas de trabajo, contratación de mano de obra, etc.

Ya sea que quieras terminar de construir o remodelar tu espacio, este tipo de préstamo te ofrece condiciones muy accesibles como montos altos de hasta S/2 millones y tasas competitivas. Además, Prestamype también otorga préstamos a personas que se encuentran en Infocorp o que no cuentan con historial crediticio.

Beneficios del préstamo de Prestamype:

Si quieres vivir más cómodo, seguro y con mayor calidad de vida, este es el momento de solicitar un préstamo para construcción con Prestamype. Conoce sus principales beneficios:

Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.

desde S/15 mil hasta S/2 millones. Tasa de interés mensual desde 1.19%

desde 1.19% Plazos de pago desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.

desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación. Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.

que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener Desembolso rápido: 15 días en promedio.

15 días en promedio. Cronogramas a medida: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo. Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

¿Listo para construir o remodelar tu casa?

Requisitos para acceder al préstamo

En la actualidad, Prestamype es una de las Fintech más grandes del país, de hecho, ha sido considerada como una de las mejores 100 startups en el Perú, según Forbes. Desde el año 2017, ya ha desembolsado más de S/1 600 millones de soles en financiamiento y ha impulsado el crecimiento de muchos micro y pequeños empresarios.

Además, ofrece condiciones justas y acordes al perfil de pago de cada persona para que pueda cumplir con sus obligaciones en la fecha pactada. Para acceder al préstamo para construcción debes cumplir con estos requisitos básicos:

Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía.

Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

También debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco

Asimismo, debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

¿Cumples con estos requisitos?