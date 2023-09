PC Factory abre su primera tienda de tecnología retail en Perú ubicada en Plaza San Miguel

La reconocida empresa también lanzó su página de e-commerce con productos de reconocidas marcas como Samsung, GoPro, Asus, PlayStation y más con envíos a todo el país. Además, ya planea abrir 10 tiendas para 2026.

PC Factory abrió su primera tienda en Perú nada menos que en el Centro Comercial Plaza San Miguel. La empresa, que tiene más de 27 años de experiencia en la venta y asesoría de productos de tecnología en formato retail, anunció este gran paso que le permitirá ofrecer toda la variedad de productos en un solo espacio: desde su línea de computación y artefactos electrónicos hasta de telefonía, gaming y piezas de computadoras.

La inauguración, que fue a inicios de agosto, contó con figuras referentes del área tecnológica como Bruno Pinasco y Phillip Chu Joy. Con el lema “tecnología para todos”, la empresa busca acercar la tecnología a todas las personas y pequeñas empresas sin distinción, por eso, cuenta con una experiencia retail omnicanal con asesoría personalizada para sus clientes tanto en tienda online como en tienda física.

La nueva tienda física

El establecimiento físico ubicado en el CC. Plaza San Miguel trae productos tecnológicos y novedades como la impresora 3D reality Ender 3-Neo y el simulador gaming Demo Playseat Pro F1 Red Bull. En este espacio físico la marca ofrece productos de reconocidas marcas como Samsung, GoPro, Asus, LG, PlayStation, entre otras.

PC Factory tiene el objetivo de abrir 3 nuevas tiendas físicas más en Lima durante su primer año de operaciones y alcanzar un total de 10 tiendas en todo el país para el 2026, con una inversión total de US$15 millones.

PC Factoy planea alcanzar un total de 10 tiendas en todo el país para el 2026Fuente: PC Factory

Nuevo canal e-commerce

Junto con el nuevo local, la marca internacional experta en tecnología lanzó también su canal e-commerce con más de 900 productos disponibles que se actualizan constantemente. A través de la web, la compra es fácil, rápida y segura. Además, ya está disponible el envío a domicilio en todo el país gracias a su alianza comercial con el operador logístico DHL Global Forwarding.

Según proyecciones de PC Factory, en un corto plazo se espera que el comercio electrónico represente el 40% de sus ventas, por lo que han puesto todos sus esfuerzos en tener una página amigable y fácil de navegar. La web viene acompañada de stock en vivo de sus productos y con alternativa de retiro inmediato por compras online, además del despacho a domicilio.

¿Qué productos vende PC Factory?

PC Factory brinda productos en cuatro líneas tecnológicas: cómputo, telefonía y entretenimiento, hogar y oficina, y partes y piezas de computadoras.

En cuanto a cómputo, tanto la tienda física como la virtual cuentan con laptops de diversas marcas, tablets y equipos all in one. Por su parte, en telefonía y entretenimiento ofrece celulares, televisores, productos de audio, videojuegos y consolas gaming.

En la categoría hogar y oficina se pueden encontrar desde cámaras de seguridad y proyectores hasta impresoras. Mientras que, en la línea de partes y piezas, la empresa vende placas madre, discos duros, memorias RAM, tarjetas de video y más.

Conoce más de PC Factory, tecnología para todos, visitando su web aquí: www.pcfactory.com.pe