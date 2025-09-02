¿Qué perfil tiene el jugador online peruano?: edad, hábitos y plataformas favoritas

El crecimiento de los casinos online en Perú durante el 2025 ha dado lugar a distintos perfiles de jugadores, cada uno con características, hábitos y preferencias propias en el mundo digital. Aquí te contamos cuáles son los tipos de jugadores online en el país.

El jugador online peruano no responde a un único perfil, sino que se divide en distintos grupos con características propias. Entre las principales diferencias destacan las plataformas que prefieren, los juegos que más utilizan y la manera en que participan en este entorno digital.

Aquí te contamos cuáles son los tres tipos de jugadores online en Perú:

1. Los apostadores propiamente digitales

Este primer grupo está conformado por jóvenes de entre 18 y 25 años, que prefieren apostar a través de aplicaciones móviles. Suelen jugar principalmente por diversión y se inclinan por juegos de ganancias rápidas, como los crash, cuya popularidad ha crecido justamente gracias a este segmento.

Aunque algunos jugadores de este grupo suelen leer tutoriales e informarse sobre estrategias, la mayoría prefiere un estilo más espontáneo. Betano casino es una de sus plataformas favoritas, ya que ofrece una amplia variedad de juegos crash, incluido el popular Aviator, además de tragamonedas que se ajustan a su dinámica de juego acelerada.

2. Jugadores con experiencia

Este grupo, conformado por personas de entre 26 y 40 años, ya cuenta con experiencia en el mundo de las apuestas deportivas. Se caracteriza por haber encontrado un equilibrio entre la diversión del casino y su vida personal.

Al ser jugadores más conscientes, manejan con claridad cuánto pueden destinar a las apuestas sin comprometer su bankroll. Asimismo, suelen especializarse en un juego específico, lo que les permite aplicar estrategias más sólidas para obtener mejores resultados.

Disfrutan de diversas casas de apuestas y consideran entre sus favoritas a Betsson, Betano y Bet365. Gracias a su mayor conocimiento, también aprovechan de manera responsable las promociones y bonos, como el bono Betano, cumpliendo con todos los términos y condiciones.

Hay que destacar que también poseen una mayor libertad financiera y que cuentan con diversos métodos de pago, lo que no los limita para hacer diversas apuestas.

3. Migrantes de la presencialidad al mundo digital

En el rango de 41 a 60 años se encuentran aquellas personas que solían jugar en casinos físicos y que, tras la reciente desaparición de sus espacios favoritos, han migrado al mundo digital, donde descubren un entorno completamente nuevo.

Este grupo es menos frecuente que los anteriores; sin embargo, cuenta con un gran poder adquisitivo y, una vez que se familiarizan con las dinámicas online, nada los detiene para alcanzar sus objetivos.

Por lo general, se especializan en juegos de mesa como baccarat, blackjack y póker, disciplinas en las que adquirieron experiencia durante sus años de juego presencial.

Prefieren casas de apuestas con amplia trayectoria, que les transmitan seguridad sobre su dinero, siendo Bet365 una de las más elegidas por las opciones de torneos en vivo.

En cuanto a pagos, suelen optar por métodos bancarios tradicionales, aunque algunos ya comienzan a incorporar herramientas más modernas como las wallets. Además, se caracterizan por ser clientes leales y formar parte de los clubes VIP de las principales casas de apuestas.

Como se puede apreciar, el jugador online peruano no responde a un perfil único, sino que representa una diversidad de usuarios que interactúan con el juego digital de maneras muy distintas según su etapa de vida.