Solemos escuchar sobre la trata de personas y asociarla únicamente a otros delitos como la explotación sexual o los trabajos forzados, pero en realidad comprende mucho más que eso. Conocer realmente a qué se refiere, cuáles son las formas de captación de las víctimas y qué consecuencias deja en ellas es fundamental para aprender a reconocer este delito y evitar que más personas caigan en esta forma de explotación humana.

La trata de personas es un delito que comprende conductas como la captación, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción y la retención de personas recurriendo a la amenaza, engaño o al uso de la fuerza u otras formas de coacción con fines de explotación, según el artículo 153 de nuestro Código Penal.

Alrededor de 2,4 millones de personas en el mundo son víctimas de la trata en un momento dado, según una estimación de la OIT (2005).

Los agresores o tratantes pueden recurrir a diferentes medios para captar a sus víctimas e incluso para lograr su consentimiento, por ejemplo, suelen usar la violencia, amenazarla, privarla de su libertad, dar o recibir pagos o beneficios, caer en fraude o engaño y hasta aplicar el abuso de poder o sacar provecho de una situación de vulnerabilidad. De acuerdo con cifras de Ministerio del Interior, los principales tipos de captación incluyen ofertas de empleo, la seducción, las falsas identidades por Internet y redes sociales, y el padrinazgo.

¿Para qué son captadas las víctimas? El principal propósito es explotar a las víctimas para obtener ganancia económica, por lo que estas son obligadas a realizar actividades en muy malas condiciones, usualmente en locales clandestinos o informales, afirma la Defensoría del Pueblo. Las personas que caen en trata pueden sufrir diversos tipos de explotación: desde trabajos forzados y explotación sexual, hasta esclavitud, servidumbre, mendicidad o extracción de órganos.

Si bien cualquier persona puede ser afectada por este delito (niños, jóvenes, adultos u hombres), las estadísticas de denuncias señalan que en el Perú las más afectadas son las mujeres, quienes representan el 83 % del total de víctimas, de acuerdo con datos de la Estadística FISTRAP 2021 del Ministerio Público.

De cada 10 víctimas detectadas a nivel mundial, 5 eran mujeres adultas y 2 eran niñas. – Reporte UNODC

Los datos reportados por la Policía Nacional del Perú muestran una concentración en víctimas mujeres entre 18 a 29 y entre 30 a 59 años; sin embargo, también es importante mencionar a la población de varones jóvenes en contextos de economías ilícitas como la minería ilegal. Mientras que ellos suelen ser captados para fines como el trabajo forzoso, las mujeres suelen ser captadas con fines de explotación sexual.

Sin duda, las personas en situación de vulnerabilidad son las más propensas a ser víctimas. La Defensoría también indica que las causas que generan la trata de personas están relacionadas a factores estructurales que contribuyen y facilitan este delito como la pobreza, la falta de educación y el desempleo.

La oferta laboral es el principal medio de captación de víctimas, según las denuncias - INEI

Sumado a esto, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha señalado que algunos factores individuales que aumentan el riesgo de ser víctimas de trata de personas son la baja autoestima, la inestabilidad emocional y la dificultad de autocontrol. Junto a esto, contextos como el bajo nivel socioeconómico, la desigualdad social, el acoso sexual y el bajo nivel de conocimiento de este delito incrementan la situación de riesgo.

De acuerdo con Ana Ladera, coordinadora del Centro de Atención Legal y Psicosocial de CHS Alternativo, la familia también juega un rol muy importante en este delito, sobre todo los casos de violencia intrafamiliar o las agresiones en caso o el colegio. “Hemos identificado que el 90 % de las víctimas proviene de hogares disfuncionales. Muchas veces la relación de comunicación en el hogar es autoritaria. Además, la violencia es otra forma que condiciona a la persona a huir de casa o a no confiar en adultos”, comenta a RPP.

Es importante estar alerta a los cambios que se dan en la persona afectada. Como enfatiza Ladera, “toda persona que es captada presenta un cambio de conducta: se aísla, ya no se comunica con la familia e incluso ya no le tiene confianza; esto se debe también a las indicaciones que dan los tratantes, por ejemplo, ‘no comentes nada porque si no, no va a resultar el trabajo’, en el caso de una captación por oferta laboral”.

Así, el tratante busca ganar confianza para luego aislar a la víctima de su entorno más cercano y ponerla en una situación de desprotección. Por eso, es importante que los amigos y familiares de una posible víctima estén siempre alertas y pendientes de los lugares que visita y con quiénes se relaciona, especialmente con las amistades que recién conoce: de dónde provienen, a qué se dedican, entre otros.

Debemos estar alerta a los cambios de conducta de la posible víctima: percatarnos si se aísla, qué lugares visita y con quiénes se relaciona.

Hay que tener en cuenta que muchas víctimas son incapaces de dejar sus lugares de trabajo y no son libres para contactar a sus familias. CHS Alternativo comenta que algunas de las principales señales que podrían revelar que una persona es víctima de este delito son las siguientes:

Trabajan largas horas en condiciones no adecuadas.

No pueden comunicarse libremente con sus familiares o amigos.

No tienen documentos personales, estos han sido retenidos o son falsos.

No reciben una remuneración bajo las condiciones prometidas.

Además, agrega que en el caso de niñas o niños que han sido víctimas, algunas de las señales más recurrentes son estas:

Se alejan de sus amigos o familiares o no pueden comunicarse con ellos.

Tienen una conducta muy sumisa.

Presentan desnutrición o deshidratación.

Se muestran desaliñados, con ansiedad y pueden tener tendencias suicidas.

Ya que las falsas ofertas laborales son el principal medio de captación de víctimas, CHS Alternativo brinda algunos consejos para identificar una falsa oferta laboral: no hay información sobre la persona o “empresa” que ofrece el puesto, quienes contactan tienen perfiles falsos o dudosos en redes sociales, piden documentos de identidad e información personal u ofrecen una excesiva cantidad de dinero en comparación a otros anuncios. Puedes encontrar más indicadores de trata de personas aquí.

Ladera comenta que cuando el agresor toma confianza y logra que la persona se aleje de su entorno, le pide salir de su espacio seguro con engaños, mentiras, propuestas interesantes o atractivas. Una vez que la retira, la víctima desaparece y muchas de las personas o familias no se percatan de este hecho y esperan que pase un día o muchas horas para dar conocimiento a las autoridades.

“Muchos dicen ‘esperemos 24 o 48 horas’. En Perú no aplica esa ley. Apenas tú te des cuenta de la desaparición de un familiar, amigo o conocido inmediatamente puedes colocar la denuncia para que las autoridades pongan la alerta para la búsqueda y para la prevención de que esta persona sea trasladada a otro lugar”, agrega.

Las horas son importantes en el delito de trata, pues en cuestión de minutos la víctima puede pasar de un lugar a otro. Por eso, la especialista señala que las denuncias por desaparición son el primer paso para lograr que este delito no se concrete bajo las intenciones de los tratantes o agresores. Según el Código Penal peruano, la pena por trata de personas puede variar entre un mínimo de 8 y hasta más de 25 años de pena privativa de libertad, según agravantes.

Para denunciar, las personas tienen dos opciones: hacerlo por vía telefónica llamando a la línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) o llamando a la línea 1818 del Ministerio del Interior (Mininter). La otra opción es hacerlo presencialmente en la comisaría o Fiscalía más cercana.

Si la denuncia es presencial, la persona debe pedir copia de esta y solicitar que los datos de la víctima se suban a la página de peruanos desaparecidos en Perú para que circule a nivel nacional. Además, cualquier ciudadano puede comunicarse con organizaciones no gubernamentales como CHS Alternativo para pedir orientación, asesoría y apoyo para poner una denuncia.

Este delito causa un gran impacto negativo en la salud y vida de las víctimas, tanto a nivel físico como psicológico y emocional. La Organización Mundial de la Salud (OMS) detalla que en cada etapa de la cadena de trata de personas, las víctimas pueden afrontar abuso psicológico, físico o sexual, así como uso forzado de drogas o alcohol, restricciones sociales, manipulación emocional, entre otros aspectos que terminan afectando su salud.

La trata de personas causa daños y traumas psicológicos permanentes como depresión, ansiedad, estrés postraumático y síndrome de Estocolmo.

Por ejemplo, cuando se trata de trabajo forzado o explotación laboral, dicha entidad señala que las víctimas se exponen a saneamiento inadecuado, horas de trabajo prolongadas, peligros químicos, calor o frío extremos, entre otros puntos que pueden causar problemas físicos como agotamiento, deshidratación, lesiones, problemas respiratorios o infecciones cutáneas. En el caso de explotación o abuso sexual también se exponen a contraer enfermedades de transmisión sexual.

La trata de personas también causa daños y traumas psicológicos permanentes como depresión, ansiedad, estrés postraumático y síndrome de Estocolmo, problemas que pueden llevar toda una vida para ser tratados y superados, de acuerdo con CHS Alternativo. Adicionalmente, trae consigo problemas sociales para las víctimas como la estigmatización, el rechazo social o problemas de dependencia que impiden su desarrollo integral.

Si has identificado alguna de las señales de alerta en alguna persona o familiar, o si conoces un caso de trata de personas, denúnciala a la Línea 1818, a la Línea 100 o en la comisaría o Fiscalía más cercana. La trata de personas es explotación humana. Desde CHS Alternativo, USAID y RPP, la combatimos.