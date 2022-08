Junto a la tumba del "Señor de Huarmey", en las galerías del Castillo fueron halladas otras seis sepulturas, entre ellas las de dos mujeres adultas, dos adolescentes y un niño. | Fuente: Andina

Un grupo de arqueólogos polacos y peruanos descubrió una milenaria tumba de la cultura wari, que contenía joyas de oro y plata, de un prominente artesano del antiguo Perú.

"Hemos encontrado la tumba de un artesano de élite de la cultura wari que fue sepultado con ajuares de oro y plata" debajo del Castillo de Huarmey, un conocido sitio arqueológico situado a 290 km al norte de Lima, dijo a la AFP el jefe del equipo investigador, el arqueólogo polaco Miłosz Giersz.

La tumba de unos 1 300 años de antigüedad pertenece a un hombre, bautizado por los investigadores como el "Señor de Huarmey", y tenía varios objetos propios de su oficio de artesano, como herramientas de bronce, cuchillos, hachas, cestos y baúles finamente decorados.

"Estoy muy contento porque es la primera vez que encontramos a un hombre y miembro de la élite de la cultura wari con una conservación de piezas muy poco vistas en el mundo y porque se preservan casi intactas", destacó Giersz.

El arqueólogo y profesor de la Universidad de Varsovia calificó como "increíble e importante" el hallazgo, fruto de excavaciones iniciadas en 2021 en el Castillo de Huarmey, localizado en los suburbios del pueblo de Huarmey, en la costa de la región de Áncash.

El Castillo, situado a un par de kilómetros del mar, es una especie de pirámide escalonada de adobe (barro y paja), elevada sobre un promontorio rocoso. Se estima que era un centro administrativo de la cultura wari.

Entre los objetos hallados hay orejeras de oro y plata, turquesas, cuchillos y figuras finamente talladas de madera. | Fuente: Andina

"Indumentaria de élite"

Desde el siglo XVII los restos de esta pirámide llamaron la atención de los visitantes europeos y fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 1999.

La tumba pertenece a "un artesano de la corte real que tenía una indumentaria de élite", explicó Giersz, de 45 años, quien trabaja desde hace dos décadas en Perú y habla español con fluidez.

Junto a la tumba del "Señor de Huarmey", en las galerías del Castillo fueron halladas otras seis sepulturas, entre ellas las de dos mujeres adultas, dos adolescentes y un niño.

La cultura Wari floreció en el norte de Perú entre el siglo VII al XIII.

Fue necesario excavar seis metros para hallar al personaje en unas faenas en que también participaron otros arqueólogos y estudiantes de la Universidad de Varsovia y de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

El descubrimiento de las tumbas ocurrió en febrero, pero fue anunciado recién ahora.

"Hallazgo único"

"El Castillo fue un lugar donde se veneraban a los ancestros de élite imperiales Wari", manifestó Giersz.

"El sitio es único. Una necrópolis de las más altas élites imperiales wari con mausoleos funerarios de forma de torres funerarias de varios pisos encima de un espolón rocoso", explicó.

Entre los objetos hallados hay orejeras de oro y plata, turquesas, cuchillos y figuras finamente talladas de madera.

"Este último hallazgo nos habla mucho de élites de la época de la cultura wari, especialmente de artesanías", dijo la arqueóloga polaca Patrycja Prządka-Giersz, esposa y compañera de labor de Giersz.

En 2012, los mismos arqueólogos polacos hallaron las tumbas intactas de 58 mujeres de alta nobleza wari junto con más de 1 300 objetos de oro y plata.

Los arqueólogos polacos trabajan en Huarmey con apoyo de la Universidad de Varsovia y de la empresa minera Antamina (de propiedad de BHP Billiton, Glencore, Teck y Mitsubishi Corporation), que explota uno de los mayores yacimientos de cobre del mundo en la zona cordillerana de Áncash.

(Con información de AFP)

