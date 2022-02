El estudio no encontró ninguna pista importante sobre vida fuera de la Tierra. | Fuente: Unsplash

Un grupo de investigadores apuntó una serie de potentes telescopios terrestres al universo para buscar señales de vida extraterrestre. ¿El resultado? Decepción.

A través de un artículo Publications of the Astronomical Society of Australia, un grupo de científicos mostraron el desarrollo de su intento número 4 de buscar vida extraterrestre a través del Murchison Widefield Array, una colección de 4.096 telescopios localizadas en Australia Occidental.

Tras el mirar el cielo con estos instrumentos, no hallaron nada.

No hay pruebas

La caza de extraterrestres es una afición de cientos y miles de personas, desde aficionados hasta científicos renombrados.

Para este proyecto, llevado a cabo a finales de 2020 y cuyos resultados se publicaron recientemente, se intentó observar 144 exoplanetas conocidos y, potencialmente, miles de millones de estrellas.

La búsqueda se llevó a cabo en una frecuencia alta de 155 MHz. Las búsquedas anteriores se centraron en frecuencias más bajas, entre 98 y 133 MHz.

Este estudio cubre menos del 1% del área estudiada por la serie de telescopios y es un espacio pequeño en el universo.

El grupo de astrónomos ha tenido intentos pasados con los mismos resultados. Anteriormente, examinaron el universo en el mismo 2020, analizando más de 10 millones de estrellas, estudiaron el centro galáctico allá por 2013 y realizaron una búsqueda hacia la nebulosa de Orión en 2018.

