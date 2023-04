Luego de que la NASA encontró al rover chino Zhurong varado en Marte en febrero de este año, por fin China ha dado una respuesta oficial.

Zhurong, con un nombre inspirado en el nombre del dios chino del fuego, ha hibernado “más de lo esperado”, según refirieron autoridades chinas.

Se esperaba que Zhurong continúe su exploración en Marte en diciembre luego de entrar en hibernación en mayo del año pasado, pero esto no ha ocurrido, como lo revelaron imágenes tomadas por la cámara HiRISE a bordo del Orbitador de Reconocimiento de Marte de la NASA.

Zhanq Rongqiao, diseñador en jefe del programa chino de exploración de Marte, indicó lo siguiente en declaraciones reproducidas por Reuters:

"No hemos recibido ninguna comunicación del vehículo desde que entró en hibernación. (…) Lo estamos monitorizando todos los días y creemos que no se ha despertado porque la luz solar aún no ha alcanzado el nivel mínimo para la generación de energía”.