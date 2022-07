Ilustración del telescopio espacial James Webb en el espacio. | Fuente: NASA

Científicos que ya han podido conocer las imágenes obtenidas por el telescopio James Webb han señalado estar conmovidos por la calidad de ellas.

La NASA está preparando un gran evento de lanzamiento de las imágenes este 12 de julio, en lo que parece ser un momento completamente innovador para la astronomía.

Grandes sentimientos por el espacio

El líder de las misiones científicas de la NASA, Thomas Zurbuchen, ha señalado que estas imágenes brindarán “datos históricos” para la ciencia.

"Es realmente difícil no mirar el universo bajo una nueva luz y no tener un momento profundamente personal", dijo en una conferencia de prensa. "Es un momento emotivo cuando ves que la naturaleza libera repentinamente algunos de sus secretos. Me gustaría que lo imagines y esperes eso".

Este sentimiento fue compartido por la administradora conjunta de la NASA, Pam Melroy: "Lo que he visto me conmovió, como científica, como ingeniera y como ser humano”.

Se espera que las imágenes incluyan vistas sin precedentes de las profundidades del universo y la atmósfera que rodea a un exoplaneta distante, lo que podría darnos atisbos de un mundo habitable distinto al nuestro.

Un proyecto de años

La NASA compartió algunas imágenes que el telescopio capturó durante la fase de preparación, pero no está claro exactamente cómo se verán las imágenes a todo color. “Por supuesto, hay cosas que esperamos ver, pero con un nuevo telescopio y estos nuevos datos infrarrojos de alta resolución, simplemente no lo sabremos hasta que lo veamos”, dijo Joseph DePasquale, desarrollador principal de imágenes científicas de STScI.

Después de que el observatorio capture sus primeras imágenes propiamente dichas, comenzará las observaciones científicas. Los astrónomos analizarán los datos capturados por los sensores infrarrojos y publicarán artículos sobre sus hallazgos.

James Webb es el principal observatorio de ciencia espacial del mundo y, una vez que esté en pleno funcionamiento, ayudará a resolver misterios de nuestro sistema solar, mirará más allá hacia los mundos distantes alrededor de otras estrellas y explorará las misteriosas estructuras y orígenes de nuestro universo y nuestro lugar en él.

