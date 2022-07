El radar pertenecía a las fuerzas inglesas durante la Guerra Fría. | Fuente: Foto de Stefan Widua en Unsplash

Un empresario inglés llamado William Sachiti está pidiendo ayuda para restaurar un viejo radar de la era de la Guerra Fría para buscar ovnis.

El millonario quiso pasar desapercibido por Reddit, pero internet lo descubrió rápidamente. ¿Cuál es su plan?

Una búsqueda espacial

Según reporta Vice, una publicación anónima de Reddit que presentaba una gigantesca unidad de radar británica AMES Tipo 84 llevó a los usuarios a una búsqueda para desenmascarar a la misteriosa persona que la había comprado y su razón.

"¡Ayuda!", escribió el usuario en su publicación anónima de Reddit, con una foto del gigante de la Guerra Fría. "Quiero traer esto de vuelta a la vida".

Más tarde, cuando alguien le preguntó al cartel original qué querían hacer con el enorme trozo de chatarra, el usuario respondió: "Porque me convencí de que podría ser divertido usarlo para intentar encontrar ovnis".

Tras una búsqueda intensa, usuarios del foro encontraron que el responsable era precisamente William Sachiti, empresario que fundó la empresa de entregas anónimas Kar-go.

¿Por qué la compró?

Tras verse descubierto, Sachiti señaló al medio que “solo estaba bromeando” cuando dijo que quería usar la máquina, que anteriormente fue utilizada por la Fuerza Aérea Británica para detectar naves y armas enemigas, para cazar extraterrestres.

"No me corresponde a mí decidir cuál es el mejor uso en el mundo moderno", dijo. "Mientras no haga daño y no sea intrusivo... tengo la tecnología... démosle una vida".

Lo que sí señala es que este radar llegó solo cuando compró una base para su compañía. "Debido a que no había nadie aquí por un tiempo", dijo Sachiti, "estaba comenzando a degradarse lentamente. Y para mí, cada vez que lo miraba, solo pensaba: 'hay que hacer algo'".

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.