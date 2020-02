La visión científica que se tenía de Marte ha cambiado con esta nueva investigación. | Fuente: NASA

Los estudios científicos relacionados a Marte han tomado un nuevo impulso con el último reporte efectuado por la NASA. La misión InSight de la agencia espacial ha revelado que Marte es un planeta sísmicamente activo al registrar un total de 174 terremotos en un plazo de 10 meses.

La investigación formada en base a las primeras observaciones del explorador fue publicada en Nature Geoscience y Nature Communications. El reporte cambia la visión científica que los astrónomos tenían del Planeta Rojo dado que brindan más información sobre la atmósfera, el campo magnético y la geología de Marte.

La misión InSight aterrizó en la superficie marciana el 26 de noviembre de 2018. | Fuente: NASA

El sismómetro integrado en este módulo registró 174 movimientos telúricos en la región de Elysium Planitia en el planeta de los cuales 24 fueron “martemotos” de magnitud media. Lo revelador del asunto es que estos sismos son de origen tectónico, por lo que ninguno se debió al impacto de algún asteroide en la superficie marciana, demostrando su naturaleza.

De esta forma, Jorge Pla-García, científico parte de la misión, ha quedado fascinado al descubrir que “Marte no está geológicamente muerto como algunos investigadores sugerían”. La frecuencia con la que ocurren movimientos sísmicos de menor intensidad es similar a la de la Tierra pero, en el caso de los de mayor intensidad, no pasa igual. En los 10 meses que InSight ha estado en la superficie marciana, no ha detectado un temblor mayor a 4 grados.

Según los investigadores, el origen de los “martemotos” podría estar en Cerberus Fossae, una región de Marte con un sinfín de fallas, flujos volcánicos y canales de agua líquida. Esta zona ha mostrado actividad volcánica y tectónica en los últimos años por lo que demuestra que el planeta está más vivo de lo que se esperaba en primera instancia.

Dado que el módulo InSight también posee otros sensores, la investigación expandió el conocimiento que la NASA posee del magnetismo y la meteorología del planeta. En el primer apartado, la agencia reveló que el campo magnético de Marte es diez veces más fuerte que lo previsto originalmente. La develación de este dato podría proteger a los astronautas de futuras misiones espaciales a resguardarse de los dañinos vientos solares en ciertas zonas del astro.

Explicación de la misión espacial InSight. | Fuente: NASA/La Vanguardia

Por otra parte, la medición del clima marciano ha sido la más beneficiada ya que el muestreo, considerado como el de mayor continuidad, precisión y frecuencia de la historia de la exploración del planeta, reveló un dinamismo atmosférico nutrido a escala global. Como dato curioso, InSIght no logró registrar alguno de los torbellinos conocidos como “demonios de polvo” a pesar de que se encuentra en una zona con abundancia de este tipo de fenómenos.

La investigación ha resultado sumamente prometedora para la comprensión del Planeta Rojo y se espera que aporte mayor conocimiento en miras de la posible llegada del ser humano a la superficie marciana planeada para 2024 a través del programa Artemis.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico.