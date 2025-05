Una nave soviética amenaza con impactar la Tierra la próxima semana, tras más de 50 años en órbita

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una cápsula espacial lanzada en la era soviética, que orbita la Tierra desde principios de la década de 1970, se espera que reingrese sin control a la atmósfera en los próximos días. Se trata de la sonda Kosmos 482, una reliquia de la carrera espacial, que podría volver alrededor del 10 de mayo, según el científico Marco Langbroek.

Lanzada el 31 de marzo de 1972, la nave tenía como objetivo explorar Venus. Sin embargo, un fallo en el cohete propulsor impidió que abandonara la órbita terrestre, lo que provocó que la sonda Kosmos 482 se fragmentara poco después del lanzamiento.

La resistencia de Kosmos 482

Aunque algunos fragmentos reingresaron a la atmósfera en la década de 1980, parte de la nave —incluido el módulo de aterrizaje, de 495 kg y un metro de diámetro— ha estado en órbita, dando vueltas alrededor de la Tierra durante más de medio siglo.

Lo que hace a Kosmos 482 particularmente fascinante es su resistencia. Fue diseñada para soportar las brutales condiciones de la atmósfera venusina, por lo que está fabricada con materiales extremadamente robustos. Esto aumenta la posibilidad de que algunos fragmentos sobrevivan al reingreso a la atmósfera terrestre.

Partes de la cápsula Kosmos 482, diseñada para explorar Venus, han permanecido en órbita terrestre desde 1972Fuente: NASA

¿Es peligroso?

A pesar de lo increible de la noticia, los expertos piden mantener la calma. Langbroek, especialista en rastreo de satélites y objetos espaciales, explicó al diario The Guardian que, “si bien no está exento de riesgos, no deberíamos preocuparnos demasiado”.

Según el científico holandés, la probabilidad de que algún fragmento cause daños es extremadamente baja. “El riesgo es comparable al de la caída de un meteorito, algo que ocurre varias veces al año. De hecho, es más probable que una persona sea alcanzada por un rayo a lo largo de su vida”, añadió al diario británico.

Aunque aún no se puede precisar el lugar exacto donde caerán los restos, se estima que cualquier posible impacto ocurriría en algún punto comprendido entre las latitudes 52°N y 52°S, una amplia franja que cubre la mayor parte de la superficie habitable del planeta.

La caída de Kosmos 482 sirve como un recordatorio de las huellas que la era espacial ha dejado en nuestro planeta, flotando en silencio durante décadas antes de regresar a casa. A medida que se acerca la fecha de su reingreso, científicos y entusiastas de la astronomía seguirán de cerca el viaje final de esta cápsula.

