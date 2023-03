La película se estrenará el 20 de abril en cines de Rusia. | Fuente: Roscosmos

La agencia espacial Roscosmos ha hecho público el primer tráiler de ‘El Desafío’, una película que mantiene escenas grabadas en el espacio.

Las imágenes son prueba de lo que será la primera película de la historia rodada fuera del planeta, específicamente en la Estación Espacial Internacional, a 400 kilómetros de nuestra superficie.

De esto trata ‘El Desafío’

'El Desafío' cuenta la historia de una cirujana llamada Zhenya, que tendrá que viajar a la ISS para salvar la vida de un astronauta que ha sido herido durante un paseo espacial.

Yulia Peresild, la protagonista, tuvo que pasar multitud de test físicos y psicológicos para comprobar que podía viajar al espacio para grabar bajo las duras condiciones de la Estación Espacial Internacional.

Además de ella, el director de la película viajó para grabar las escenas, en las que también participaron los cosmonautas Petr Dubrov y Anton Shkaplerovr que se encontraban de oficio en el laboratorio espacial.

La película tiene como objetivo popularizar las actividades espaciales de Rusia, así como glorificar la profesión de cosmonauta.

Dificultades en órbita

Hablando sobre los desafíos que enfrentó mientras filmaba la película, Yulia Peresild señaló que: "Fue difícil psicológica, física y emocionalmente... pero creo que cuando alcancemos nuestra meta, todos los desafíos no parecerán tan malos". Ella fue seleccionada entre 3000 postulantes para el puesto.

"No solo tenemos que hacer una película, tenemos que volver vivos a la Tierra", había dicho Klim Shipenko antes de su viaje a la ISS. "No hay nadie de quien obtener consejos. No hay un solo camarógrafo que pueda responder cómo trabajar con la luz de un ojo de buey", dijo en una conferencia de prensa en línea. Además de dirigir, también se encargó de las cámaras, la iluminación, el sonido y el maquillaje.

'El Desafío' quiere superar a la producción de una película protagonizada por Tom Cruise, quien espera ir al espacio en una nave de SpaceX y realizar una caminata espacial fuera la Estación Espacial Internacional. Dicha película aún no tiene fecha de rodaje.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico.