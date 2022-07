James Webb costó a la NASA mil millones de dólares. | Fuente: NASA

El telescopio espacial James Webb ha hecho noticia en los últimos días por las espectaculares imágenes que ha revelado de nuestro universo profundo. Sin embargo, todo hubiese sido muy distinto si un error en el espacio actuaba negativamente sobre la sonda de la NASA.

Científicos detrás del proyecto han revelado que el James Webb tuvo un problema con sus protectores solares camino a su destino que causó "pánico" en los laboratorios en el planeta.

James Webb y su casi irremediable falla

De acuerdo con Carl Starr, responsable de la misión, durante el proceso de despliegue de sus sensores y sistemas, el James Webb no pudo desenrollar bien los protectores solares sobre los paneles del telescopio.

Desde la Tierra, la NASA no llegó a tener respuesta sobre el éxito de este acto, por lo que pararon el proceso. Luego de ello, comenta Starr, “intentamos reactivarlo y no funcionó”. "Quizás se quedó atascado de alguna forma. Fue muy serio, no estoy seguro de cómo describirlo, pero todo se quedó en silencio, y la gente se puso muy solemne", cuenta en un documental a Science Channel.

Pasaron los minutos y la alarma de confirmación nunca llegó a activarse. Por fortuna, los ingenieros en tierra empezaron a tener datos de telemetría, hecho del que solo son responsables dichos paneles, llegando a la conclusión de que sí se habían desplegado correctamente los protectores solares, pero no llegaron a activar el interruptor.

Más problemas en el viaje

Este problema no fue el único que tuvo James Webb ya que también sufrió el impacto de micrometeoritos.

Como apunta la NASA, "de los seis impactos de micrometeoritos detectados hasta ahora, cinco tuvieron efectos insignificantes. Por el contrario, el micrometeorito que alcanzó el segmento C3 en el periodo 22-24 de mayo de 2022 UT causó un cambio significativo e irreparable en el estado general de ese segmento".

No obstante, nada parece detener al telescopio espacial que trabajará durante 10 años. Su misión es más que importante, descubriendo las primeras galaxias y estrellas de la existencia, además de intentando responde a una pregunta básica de la humanidad: ¿Estamos solos en el universo?

