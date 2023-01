El calentamiento de las aguas océanicas conlleva un aumento de su salinidad y de su estratificación que pueden alterar los intercambios de calor, carbono y oxígeno entre los océanos y la atmósfera, lo que a su vez tiene consecuencias en la vida marina y los ciclos del agua. | Fuente: Europa Press

Los océanos del mundo, que absorben la mayor parte del calor provocado por el cambio climático, registraron nuevos récords de calor el año pasado, según un estudio publicado este miércoles.

"Los océanos continúan calentándose a nivel mundial", explican los autores de este informe internacional, publicado en la revista Advances in Atmospheric Sciences.

"El aumento inexorable de las temperaturas oceánicas es el resultado inevitable de un desequilibrio energético de la Tierra, asociado principalmente con una creciente concentración de gases de efecto invernadero", explican los 24 autores del informe, pertenecientes de universidades estadounidenses, chinas e italianas.

Riesgo en vida marina y ciclos del agua

Los océanos absorben más del 90% del exceso de calor provocado por los gases de efecto invernadero generados por la actividad humana.

"La tendencia al calentamiento en todo el mundo es tan regular y robusta que cada año se baten récords", alertan esos expertos pertenecientes a 16 centros de investigación.

El calor total contenido en los océanos entre la superficie y una profundidad de 2.000 metros aumentó el año pasado en 10 zettajulios, es decir, 1 julio (medida básica de calor) seguido de 22 ceros.

Esa cifra equivale aproximadamente a 100 veces la producción de electricidad en todo el mundo en 2022.

El calentamiento de las aguas océanicas conlleva un aumento de su salinidad y de su estratificación (la separación en distintas capas).

Eso significa que crece la acidez de las aguas, y paralelamente, que no se mezclan con tanta facilidad.

Ambos fenómenos pueden alterar los intercambios de calor, carbono y oxígeno entre los océanos y la atmósfera, lo que a su vez tiene consecuencias en la vida marina y los ciclos del agua.

"El calentamiento mundial prosigue y se manifiesta en niveles récord de calor en los océanos, así como por niveles extremos en términos de salinidad", comentó Lijing Cheng, autor principal del estudio.

"Este último punto confirma que las zonas saladas cada vez lo son más", añadió.

Una pesadilla ecológica



"Los océanos absorben casi todo el calor causado por las emisiones de CO2 de la humanidad", recordó Michael Mann, profesor de la universidad de Pensilvania u coautor del estudio.

"Ese calentamiento continuará hasta que logremos la neutralidad carbono, por lo que seguiremos batiendo récords", predijo.

"Conocer mejor los océanos es la base de las acciones para combatir el cambio climático", añadió.

El fenómeno de calentamiento empezó a ser detectado a finales de los años 1950.

Con el calentamiento del agua baja el nivel de oxígeno, lo que es "una pesadilla no solamente para la vida acuática y los ecosistemas, sino también para los seres humanos y nuestros ecosistemas terrestres" indicaron los investigadores.

Un estudio del programa europeo sobre cambio climático Copernicus reveló el martes que los últimos ocho años fueron los más cálidos hasta la fecha.

Durante el periodo 2015-2022, cada año registró como mínimo un aumento de su temperatura media de más de un grado centígrado respecto a la media preindustrial.

Y otro informe, publicado por la aseguradora Munich Re, indicó que las catástrofes naturales causaron daños valorados en 270.000 millones de dólares en 2022, un monto a pesar de todo inferior a 2021.

