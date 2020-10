La evidencia geológica también apunta a que los entornos de mareas están estrechamente asociados con el primer grupo de peces óseos. | Fuente: Europa Press

Las grandes mareas pueden haber sido un factor ambiental clave en la evolución de los huesos óseos en los peces y los primeros tetrápodos, los primeros vertebrados terrestres.



Un estudio pionero en Proceedings of the Royal Society A es un desarrollo detallado de una teoría publicada anteriormente en la misma revista, que sugirió que la masa particular y la ubicación orbital de la Luna están optimizadas para crear grandes rangos de mareas y aislar charcos de mareas, lo que a su vez puede haber sido un impulso biológico para el desarrollo de extremidades en peces varados entre mareas muy altas.



Investigadores de la Universidad de Bangor y la Universidad de Oxford en el Reino Unido y la Universidad de Uppsala en Suecia han sido los primeros en producir simulaciones numéricas detalladas para abordar la cuestión de si ocurrieron grandes mareas durante este período crítico. Estos son también los primeros cálculos que relacionan la hidrodinámica de las mareas con un evento biológico evolutivo.



Las simulaciones numéricas se calcularon utilizando reconstrucciones paleogeográficas de los continentes de la Tierra en un modelo de marea numérico establecido de última generación.

Los resultados de la simulación muestran variaciones de marea de más de cuatro metros que ocurren alrededor de un área conocida como el bloque del sur de China, que es el sitio del origen y la diversificación del primer grupo de peces óseos, y ha producido los primeros fósiles importantes para este grupo. La evidencia geológica también apunta a que los entornos de mareas están estrechamente asociados con esta clase de fósiles.



Estos resultados, únicos en su tipo, estimulan la necesidad de simulaciones de mareas más detalladas de la Tierra antigua. En particular, los investigadores creen que el método utilizado en este estudio se puede utilizar con una variedad de reconstrucciones paleogeográficas en otros períodos de tiempo, para explorar la influencia de las mareas sobre el origen y la diversificación de otros vertebrados tempranos, y quizás también lo contrario: ¿cuál pudo haber sido el papel de las mareas en la precipitación de eventos de extinción marina?



