'Hackers' logran descifrar el enigma del Asesino del Zodiaco luego de más de 50 años. | Fuente: David Oranchak

Según los informes, un equipo de descifrado de código finalmente resolvieron uno de los misteriosos mensajes codificados del llamado Asesino del Zodiaco enviados a la policía de San Francisco en 1969.

El Asesino del Zodiaco es el apodo del asesino en serie estadounidense aún desconocido que los policías creen que asesinó al menos a cinco personas en California a finales de los años 60. El presunto asesino se jactaba de haber matado a 37 personas en una serie de cartas encriptadas enviadas a los medios de comunicación.

Ahora, un equipo de tres descifradores de código: David Oranchak, desarrollador de software de Virginia; Jarl Van Eycke, programador informático belga y Sam Blake, un matemático australiano, lograron descifrar los mensajes encriptados del Asesino del Zodiaco.

Una parte del texto dice lo siguiente: "Espero que se esté divirtiendo mucho al intentar atraparme. Ese no era yo en el programa de televisión, lo que trae a colación un punto sobre mí. No le tengo miedo a la cámara de gas porque me enviará al paraíso [sic] mucho antes porque ahora tengo suficientes esclavos para trabajar para mí".

Oranchak inició una serie de videos en YouTube llamado "Let's Crack Zodiac" para dejar evidencia de los esfuerzos realizados por él y sus compañeros para descifrar el código, donde ejecutaron más de 650,000 simulaciones para tener una presición de lectura.

El equipo de descifradores enviaron sus resultados a la Oficina Federal de Investigaciones, quienes confirmaron la solución. El FBI corroboró la noticia en un comunicado, pero dijo que no realizará comentarios "debido a la naturaleza en curso de la investigación y por respeto a las víctimas y sus familias".

Desde hace años, muchos detectives se dedicaron a resolver el enigma del Asesino del Zodiaco, pero esta es la primera vez que el FBI corrobora los datos hallados. Sin embargo, las pistas descifradas no parecen revelar la verdadera identidad del asesino. "El mensaje no dice mucho", dijo Oranchak. "Es más de la misma basura que busca la atención de Zodiac".

