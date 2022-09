Las hormigas pesan en conjunto un quinto del peso total de todos los humanos. | Fuente: Foto de Marco Neri en Unsplash

Científicos han estimado la cantidad de hormigas que habitan la Tierra: 20 cuatrillones de ejemplares.

A través de un estudio revisado por pares en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, el autor Patrick Schultheiss nos revela un asombroso dato: existen 2,5 millones de hormigas por cada ser humano vivo en la actualidad.

Dominio total del mundo

De acuerdo con el estudio, “es imposible imaginar a las 20.000.000.000.000.000 de hormigas apiladas”.

"Estimamos que 20 cuatrillones de hormigas de tamaño promedio corresponden a un peso seco o 'biomasa' de aproximadamente 12 millones de toneladas de carbono", dijo el autor a The Washington Post.

Eso significaría que todas las hormigas en conjunto pesan más que todas las aves y mamíferos salvajes en el planeta, pero solo serían una quinta parte del peso total de humanos.

Para llegar a la cifra, los científicos analizaron 489 estudios publicados que encuestaron la cantidad de hormigas en un entorno determinado.

Hormigas en todos lados

Los pequeños insectos están en todos los continentes, a excepción de la Antártida, con sus más de 12 mil especies.

Eso sí, las hormigas están distribuidas de manera desigual en la superficie de la Tierra. Varían seis veces entre hábitats y generalmente alcanzan su punto máximo en los trópicos. Esto subraya la importancia de las regiones tropicales para mantener poblaciones saludables de hormigas.

Por colonia, se cree que cohabitan 250 mil individuos y su importancia es clave para los ecosistemas: Airean el suelo, lo que significa que el agua y el oxígeno pueden llegar a las raíces de las plantas. Mueven las semillas y las llevan a sus túneles, donde a menudo brotan nuevas plantas. Se aprovechan de las plagas y mantienen los bosques limpios comiendo madera podrida y otros materiales en descomposición.

