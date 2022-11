Los neandertales (izquierda) y el Homo sapiens (derecha) son los parientes más cercanos entre sí y puderon cruzarse. | Fuente: THE TRUSTEES OF THE NATURAL HIST

Un nuevo estudio propone que Homo sapiens puede haber sido responsable de la extinción de los neandertales no por la violencia, sino por el sexo.

Si bien alrededor del 2 % del genoma de todas las personas vivas de fuera de África se deriva de los neandertales, hay muy poca evidencia de que este proceso haya sido al revés.

Un nuevo artículo, publicado en la revista PalaeoAnthropology, plantea la posibilidad de que el mestizaje con nuestros antepasados habría reducido el número de neandertales reproduciéndose entre sí, lo que habría llevado a su eventual extinción.

Una hipótesis consistente

Aunque hasta la fecha solo se han secuenciado 32 genomas de neandertales, lo que hace posible que la falta de ADN de Homo sapiens en su genoma sea en realidad una peculiaridad del muestreo, los autores esperan que los avances en la tecnología de secuenciación de ADN puedan resolver esta hipótesis creando más genomas disponibles.

El profesor Chris Stringer, líder de investigación en evolución humana del Natural History Museum y autor del estudio dice en un comunicado: "Nuestro conocimiento de la interacción entre el Homo sapiens y los neandertales se ha vuelto más complejo en los últimos años, pero todavía es raro ver una discusión científica sobre cómo ocurrió realmente el mestizaje entre los grupos".

"Proponemos que este comportamiento podría haber llevado a la extinción de los neandertales si se reprodujeran regularmente con Homo sapiens, lo que podría haber erosionado su población hasta que desaparecieron".

Los neandertales y el Homo sapiens se separaron hace unos 600 mil años y evolucionaron en zonas muy diferentes del mundo. Se han encontrado fósiles de neandertales en Europa y Asia, llegando hasta el sur de Siberia. Se cree que pasaron al menos 400 mil años evolucionando en este entorno, adaptándose a un clima predominantemente más frío que el actual.

Mientras tanto, los antepasados de nuestra propia especie evolucionaron en África. Actualmente no está claro si los Homo sapiens son descendientes directos de un grupo de antiguos homínidos africanos o son el resultado de la mezcla entre diferentes grupos repartidos por todo el continente.

A partir de los datos genéticos, parece que las dos especies se encontraron por primera vez cuando el Homo sapiens comenzó a hacer incursiones ocasionales fuera de África hace unos 250 mil años.

"Sin saber exactamente cómo se veían o se comportaban los neandertales, solo podemos especular sobre lo que el Homo sapiens habría pensado de sus parientes", dice Stringer.

"Las diferencias de idioma probablemente habrían sido mayores de lo que podíamos imaginar, dada la profundidad temporal de la separación, y habrían sido mucho mayores que entre cualquier idioma moderno".

La barrera del idioma puede haber sido reforzada por los atributos individuales de ambas especies, con comparaciones de Neanderthales y Homo sapiens que sugieren que los cerebros y el aparato vocal de las especies eran diferentes.

Los genomas de los neandertales también muestran que casi 600 genes se expresaron de manera diferente entre nuestra especie y la de ellos, en particular los asociados con la cara y la voz.

Otra diferencia destacada habría sido la frente, ya que los neandertales poseían un arco superciliar prominente que podría haber sido utilizado para la comunicación social.

Sin embargo, las señales que estas crestas intentaban transmitir bien podrían haberse perdido para nuestros antepasados. Algunos estudios sugieren que los arcos de las cejas reducidos permitieron que el Homo sapiens se volviera hacia las cejas para transmitir una gama de señales temporales más sutiles.

Reproducción entre ambas

En cualquier caso, estos encuentros eventualmente llevaron a la reproducción entre ambas especies, pero exactamente cómo ocurrió esto también es un misterio.

Sabemos que nuestra especie se cruzó con los neandertales desde que se secuenciaron los primeros genomas de nuestros parientes. Sin embargo, los genes neandertales que tenemos hoy en día no son el resultado de estas primeras interacciones esporádicas que tuvo el Homo sapiens cuando abandonó África por primera vez. En cambio, provienen de las migraciones mucho más grandes que los humanos modernos emprendieron hace unos 60 mil años.

El mestizaje en este momento puede haber sido el resultado de un cortejo mutuo o podría haber sido menos amistoso. Los encuentros entre grupos separados de nuestros parientes vivos más cercanos, los chimpancés, muestran evidencia de ambos comportamientos.

Si el mestizaje fue exitoso o no, parece depender de la pareja exacta que se estaba reproduciendo. Hasta el momento no hay evidencia de la genética del Homo sapiens en los genomas del neandertal tardío que datan de hace entre 40 y 60 000 años.

Es posible que esto se deba al proceso de hibridación en sí mismo, ya que algunas especies solo son capaces de producir descendencia en ciertas direcciones. Por ejemplo, el polen de la planta Capsella rubella puede fertilizar con éxito las semillas de Capsella grandiflora, pero no al revés.

La falta de ADN mitocondrial, que se hereda a través de las hembras, de los neandertales en los humanos vivos se ha sugerido como evidencia de que solo los neandertales machos y las hembras Homo sapiens podrían aparearse, pero también hay alguna evidencia de que los híbridos machos pueden haber sido menos fértiles que las hembras.

Con menos neandertales reproduciéndose entre sí y los tamaños de los grupos ya pequeños y dispersos debido al medio ambiente, la hibridación fuera de los grupos familiares de neandertales podría haber ayudado a empujar a la especie al declive. Por el momento, sin embargo, no hay suficiente evidencia para decidir de cualquier manera.

"No sabemos si el aparente flujo de genes unidireccional se debe simplemente a que no estaba ocurriendo, a que la reproducción estaba ocurriendo, pero no tuvo éxito, o si los genomas de neandertales que tenemos no son representativos", dice Stringer.

"A medida que se secuencian más genomas neandertales, deberíamos poder ver si se transmitió algún ADN nuclear del Homo sapiens a los neandertales y demostrar si esta idea es precisa o no". (Europa Press)

