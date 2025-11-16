Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Cartelera Cine en Lima y Perú hoy domingo 16 de noviembre

La cartelera de películas de cines en Lima y Perú se renueva cada jueves. Revisa los títulos que se estrenan y mira los trailers.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
16 de Noviembre del 2025
BLUEY EN CINES: COLECCIÓN JUGANDO A COCINAR
BLUEY EN CINES: COLECCIÓN JUGANDO A COCINAR
A1h 0minINFANTIL
Director: Joe Brumm
Sinopsis

La colección Bluey en el Cine: Let's Play Chef incluye ocho episodios de las tres temporadas de la serie, ¡todos centrados en la diversión de la comida! La compilación repasará momentos memorables como Takeaway y Fancy Restaurant , y destacará las habilidades de Heeler en la cocina con episodios como Omelette y Duck Cake . ¡Cocinar nunca ha sido tan divertido!

CHAINSAW MAN - LA PELÍCULA: ARCO DE REZE
CHAINSAW MAN - LA PELÍCULA: ARCO DE REZE
B141h 40minANIMACIÓN
Director: Tatsuya Yoshihara
Sinopsis

Denji trabajaba como cazador de demonios para la yakuza, tratando de saldar la deuda que había heredado de sus padres, pero la yakuza lo traicionó y lo mató. Antes de perder el conocimiento, Pochita, el perro-demonio motosierra de Denji, hizo un trato con él y le salvó la vida. Así se fusionaron, creando al imparable Chainsaw Man. Ahora, en medio de una brutal guerra entre demonios, cazadores y enemigos secretos, una misteriosa chica llamada Reze irrumpe en su mundo y Denji se enfrenta a su batalla más mortífera, impulsado por el amor, en un mundo donde la supervivencia no conoce reglas.

Trailer
CHAVÍN DE HUÁNTAR: EL RESCATE DEL SIGLO
CHAVÍN DE HUÁNTAR: EL RESCATE DEL SIGLO
B141h 35minDRAMA
Director: Diego de León
Reparto: André Silva,Miguel Iza,Rodrigo Sánchez Patiño
Sinopsis

En una operación de rescate sin precedentes, comandos de élite se infiltran en una embajada sitiada por terroristas para liberar a decenas de rehenes, enfrentando un desafío que pondrá a prueba su valentía y humanidad.

Trailer
DEPREDADOR: TIERRAS SALVAJES
DEPREDADOR: TIERRAS SALVAJES
B141h 47minACCIÓN
Director: Dan Trachtenberg
Reparto: Elle Fanning,Dimitrius Koloamatangi
Sinopsis

Se trata de una nueva historia de acción y suspenso que hace honor al legado del DEPREDADOR. Un joven Depredador, desterrado de su clan, deberá enfrentarse a su mayor desafío: sobrevivir solo y recuperar su honor. Pero cuando una inesperada aliada —una humana androide llamada Thia (Elle Fanning)— cruza su camino, ambos unirán fuerzas en una misión imposible: enfrentarse a un enemigo capaz de cazar incluso a los cazadores. Entre traiciones, criaturas letales y batallas por la supervivencia, este Depredador descubrirá que el verdadero combate no está en la sangre… sino en lo que significa ser digno de su nombre.

Trailer
EL SOBREVIVIENTE
EL SOBREVIVIENTE
B142h 13minACCIÓN
Director: Edgar Wright
Reparto: Lee Pace,Glen Powell,William H. Macy
Sinopsis

En una sociedad de un futuro cercano, The Running Man es el programa de mayor audiencia de la televisión: una competición mortal en la que los concursantes, conocidos como Runners, deben sobrevivir 30 días mientras son perseguidos por asesinos profesionales. Cada movimiento es retransmitido a un público sediento de sangre y cada día que pasa, la recompensa en metálico es mayor. Desesperado por salvar a su hija enferma, Ben Richards (Glen Powell), de clase trabajadora, es convencido por el encantador pero despiadado productor del programa, Dan Killian (Josh Brolin), para que participe en el juego como último recurso. Pero la rebeldía, los instintos y las agallas de Ben lo convierten en un inesperado favorito de los fans y en una amenaza para todo el sistema. A medida que se disparan los índices de audiencia, también lo hace el peligro, y Ben debe burlar no sólo a los Cazadores, sino a una nación adicta a verle caer.

Trailer
NADA ES LO QUE PARECE 3
NADA ES LO QUE PARECE 3
B141h 52minDRAMA
Director: Ruben Fleischer
Reparto: Dave Franco,Woody Harrelson,Jesse Eisenberg
Sinopsis

Los Cuatro Jinetes están de regreso… y no vienen solos. Una nueva generación de ilusionistas se une al equipo para llevar la magia al siguiente nivel. Más giros, más trampas, más espectáculo. Nada es lo que parece... y esta vez, menos que nunca.

PERFECT BLUE
PERFECT BLUE
C1h 22minANIMACIÓN
Director: Satoshi Kon
Sinopsis

Una cantante pop que abandona su carrera para convertirse en actriz de televisión, descubre que sus antiguos colaboradores comienzan a aparecer asesinados. Atormentada por los sentimientos de culpa, la presión de su nueva vida y la presencia de un fan obsesivo que la acecha, la joven se ve arrastrada a un estado de paranoia en el que los límites entre realidad y ficción se desdibujan, llevándola a cuestionar su propia identidad.

Trailer
RE: HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
RE: HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
B142h 37minFANTASÍA
Director: Mike Newell
Reparto: Daniel Radcliffe,Rupert Grint,Emma Watson
Sinopsis

Cuando el nombre de Harry Potter emerge del Cáliz de Fuego, se convierte en un competidor en una batalla agotadora por la gloria entre tres colegios de magos – El Torneo de los Tres Magos. Pero ya que Harry nunca presentó su nombre para El Torneo, ¿quién lo hizo? Ahora Harry debe enfrentar a un dragón infalible, demonios acuáticos feroces y un laberinto encantado, solamente para encontrarse con el cruel descubrimiento de El Quien No Debe Ser Nombrado.

Trailer
ZOOPOCALIPSIS
ZOOPOCALIPSIS
A1h 31minINFANTIL
Director: Ricardo Curtis
Reparto: David Harbour,Gabbi Kosmidis,Pierre Simpson
Sinopsis

Un lobo y un puma forman equipo cuando un meteorito desata un virus que convierte a los animales del zoo en zombis. Unen fuerzas con otros supervivientes para rescatar el zoo e impedir que el trastornado líder mutante propague el virus.

Trailer
EL CORRECAMINOS
EL CORRECAMINOS
B141h 44minCOMEDIA
Director: Barney Elliott
Sinopsis

Jesús juró nunca más volver a correr… hasta que su familia estuvo en riesgo. Cuando una deuda amenaza con quitarles todo, un joven mecánico regresa al mundo de las carreras de motocarros, que lo marcó para siempre. Entre sabotajes y amores y rivales del pasado, tendrá que decidir hasta dónde está dispuesto a arriesgar. ¿Puede una carrera cambiarlo todo?

Trailer
EL PADRE DEL AÑO
EL PADRE DEL AÑO
B141h 51min
Director: Hallie Meyers-Shyer
Reparto: Andie MacDowell,Michael Keaton,Mila Kunis
Sinopsis

La vida de Andy Goodrich (Michael Keaton) da un giro inesperado cuando su esposa y madre de sus gemelos de nueve años ingresa a un programa de rehabilitación de 90 días, dejándolo solo a cargo de sus pequeños. Sumergido en el mundo de la paternidad moderna, Goodrich se apoya en su hija de su primer matrimonio, Grace (Mila Kunis), mientras finalmente evoluciona en el padre que Grace nunca tuvo.

GUERRA OCULTA
GUERRA OCULTA
B141h 30minDOCUMENTAL
Director: Alexis Coindreau
Sinopsis

De los creadores de Sonido de libertad llega una nueva película que narra hechos reales desde la perspectiva del activista Tim Ballard, revelando una guerra oculta que está más cerca de nosotros de lo que pensamos.

HALLOWEEN: LA NOCHE DEL ESPANTAPÁJAROS
HALLOWEEN: LA NOCHE DEL ESPANTAPÁJAROS
C1h 21min
Director: Jeremy Rud
Reparto: Eden Campbell,Jason Brooks,Joh Meggison
Sinopsis

Decidida a saber qué le sucedió a su madre desaparecida, una adolescente se encuentra cara a cara con un asesino trastornado que fue liberado por error de un manicomio en Halloween. Esta versión renovada de larga duración presenta una envoltura completamente NUEVA, presentándonos a Benny, un espantapájaros asesino, que es la nueva cara del ma

Trailer
PAW PATROL: ESPECIAL DE NAVIDAD
PAW PATROL: ESPECIAL DE NAVIDAD
A1h 0minANIMACIÓN
Director: Jamie Whitney
Sinopsis

Cuando Papá Noel se pone enfermo, la Navidad se cancela en Bahía Aventura, el alcalde Humdinger va al Polo Norte para llevarse todos los regalos para él. Rubble y el resto de la Patrulla Canina tendrán que hacer un sacrificio para evitar que el alcalde Humdinger arruine la Navidad.

TELÉFONO NEGRO 2
TELÉFONO NEGRO 2
B141h 54min
Director: Scott Derrickson
Reparto: Mason Thames,Madeleine McGraw,Ethan Hawke
Sinopsis

Secuela de "Black Phone". El Raptor quiere vengarse de Finn desde la tumba y escoge como objetivo a Gwen, su hermana pequeña. Gwen, una adolescente de 15 años con mucho carácter, empieza a recibir llamadas de un teléfono negro en sueños, acompañadas de inquietantes visiones de algo o alguien acechando a tres chicos en el campamento de invierno de Alpine Lake. Decidida a resolver el misterio y a acabar con el tormento de su hermano, Gwen convence a Finn para ir al campamento durante una tormenta de nieve. Juntos, los dos hermanos deberán enfrentarse a un asesino aún más poderoso desde la muerte.

Trailer
A PESAR DE TI
A PESAR DE TI
+141h 56minDrama
Sinopsis

Basada en el exitoso libro de Colleen Hoover, presenta al público a Morgan Grant (Allison Williams) y a su hija Clara (Mckenna Grace) mientras enfrentan las secuelas de un devastador accidente que revela una traición impactante. La historia las lleva a confrontar secretos familiares, redefinir el amor y redescubrirse mutuamente. A PESAR DE TI es una historia de crecimiento, resiliencia y autodescubrimiento tras una tragedia, protagonizada también por Dave Franco y Mason Thames, junto a Scott Eastwood y Willa Fitzgerald.

Trailer
CATÁSTROFE EN EL AIRE LA CAÍDA DEL VUELO A380
CATÁSTROFE EN EL AIRE LA CAÍDA DEL VUELO A380
+142h 0minSuspenso
Sinopsis

En su vuelo inaugural e intercontinental, el lujoso A380 es secuestrado por terroristas. Durante el vuelo, los criminales están dispuestos a matar a todos para cobrar un rescate de 500 millones de dólares y tirarse en paracaídas. Pero no se imaginaron que en el vuelo un experto en seguridad internacional decide enfrentarlos, sin saber que su hija y su exesposa también están abordo. Volando a 10,000 metros de altura, sin piloto y copiloto, con los motores en llamas, con el fuselaje dañado y sin escotillas; el avión está cayendo y el pánico se apodera entre los pasajeros. El tiempo se acaba… La cuenta regresiva ha comenzado…

Trailer
CREPUSCULO [2008]
CREPUSCULO [2008]
+142h 2minRomance
Sinopsis

La joven Bella Swan (Kristen Stewart) siempre fue una chica muy diferente ya en sus años de niña en Phoenix. Cuando su madre se volvió a casar, la mandó a vivir con su padre a la pequeña y lluviosa ciudad de Forks, Washington, una población sin ningún aliciente para Bella. Pero entonces conoce en el instituto al misterioso y atractivo Edward Cullen (Robert Pattinson), un joven distinto a los demás que esconde un secreto

Trailer
CUANDO EL CIELO SE EQUIVOCA
CUANDO EL CIELO SE EQUIVOCA
+141h 38minComedia
Sinopsis

En Good Fortune, Ansari interpreta a un tipo con mala suerte que está haciendo mil trabajos diferentes. Su amigo (interpretado por Seth Rogen), que vive en las colinas de Hollywood, lo llama para que le haga algunos arreglos: instalar una pista de baile estilo disco, arreglar la calefacción de la pileta, etc. Un ángel del Valle, interpretado por Keanu Reeves, provoca que la vida del personaje rico de Rogen se intercambie con la de Ansari, por lo que este último pasa a vivir la vida del primero.

Trailer
EL CADAVER DE LA NOVIA 20 ANIVERSARIO [2005]
EL CADAVER DE LA NOVIA 20 ANIVERSARIO [2005]
+141h 18minAnimación
Sinopsis

Un hombre pone en el dedo de una mujer muerta, como broma, un anillo de compromiso. Pero lo que no sabe el pobre mortal es que la muerta reclamará sus derechos como "prometida".

Trailer
GOOD BOY
GOOD BOY
+141h 12minTerror
Sinopsis

Tras la muerte de un familiar, Todd se muda con su perro Indy a una antigua granja rural —supuestamente embrujada— que perteneció a su abuelo. Aunque Todd ignora las advertencias, Indy comienza a percibir presencias sobrenaturales invisibles para los humanos. Al no poder comunicarse verbalmente, Indy debe enfrentarse a estas fuerzas malignas para proteger a quien ama

Trailer
LUNA NUEVA [2009]
LUNA NUEVA [2009]
+142h 13minRomance
Sinopsis

Edward Cullen (Robert Pattinson) decide abandonar a Bella Swan (Kristen Stewart) para mantenerla alejada de los peligros del mundo vampírico. Con la ayuda de Jacob Black (Taylor Lautner), su amigo de la infancia y miembro de la misteriosa tribu quileute, Bella intentará superar el abandono de Edward, que la ha dejado sumida en el mayor de los desconsuelos. Pero los peligros siguen acechando a la joven; nuevas y asombrosas criaturas sobrenaturales se cruzarán en su camino, y Bella sólo contará con el apoyo del cada vez más cercano e irresistible Jacob. Repentinamente, Bella se encuentra inmersa en el mundo de los hombres lobo, ancestrales enemigos de los vampiros, y su lealtad es puesta a prueba...

Trailer
MACROSS PLUS MOVIE EDITION
MACROSS PLUS MOVIE EDITION
+141h 55minAnime
Sinopsis

Tres décadas después de la gran guerra entre los humanos y los Zentradi, en enero del 2040 la paz reina entre ambas civilizaciones, pero aún existen rencores que comienzan a causar estragos con peligro de una nueva guerra. Al mismo tiempo el gobierno de la ONU está desarrollando nuevas tecnologías de combate en el planeta Eden. Los pilotos de pruebas militares y antiguos amigos de la infancia, Isamu Alva Dyson y Guld Goa Bowman, son los seleccionados para pilotar cada uno un nuevo avión (el YF-19 y el YF-21) para el Proyecto Super Nova. Su rivalidad va escalando al mismo ritmo violento que el mundo a su alrededor.

Trailer
MÁTATE AMOR
MÁTATE AMOR
+141h 59minThriller
Sinopsis

En un rincón olvidado del campo, una mujer lucha contra sus demonios: acepta la exclusión, pero desea pertenecer, anhela la libertad, pero se siente atrapada, anhela la vida familiar, pero quiere quemar toda la casa. Con una sorprendente libertad por parte de su familia para su comportamiento cada vez más errático, se siente cada vez más sofocada y reprimida. La maternidad, la feminidad, la banalidad del amor, los terrores del deseo, la brutalidad de otra persona que lleva tu corazón para siempre.

Trailer
SONIDOS DEL MÁS ALLÁ
SONIDOS DEL MÁS ALLÁ
+141h 34minTerror
Sinopsis

Una mujer con dificultades auditivas se ve perseguida por sonidos relacionados con la desaparición de su hermana y la presencia de un espíritu malévolo. Esto conduce a un oscuro secreto y a la revelación de una misteriosa entidad.

Trailer
TERMINAL ZOMBIE
TERMINAL ZOMBIE
+141h 22minTerror
Sinopsis

Los ciudadanos de la lujosa localidad en Seúl, comienzan a experimentar síntomas inusuales y aterradores, convirtiéndose en criaturas inhumanas, y sólo unos pocos supervivientes tienen la posibilidad de salir con vida.

Trailer
WICKED PARTE I SING ALONG
WICKED PARTE I SING ALONG
APT2h 42minMusical
Sinopsis

La historia de cómo una mujer de piel verde incriminada por el Mago de Oz se convierte en la Malvada Bruja del Oeste. La primera de una adaptación cinematográfica en dos partes del musical de Broadway.

Trailer
¡Has llegado al final de la lista!
Tags
Cartelera Cine Lima estrenos cineplanet Cinemark

Últimas noticias