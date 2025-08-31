Cartelera Cine en Lima y Perú hoy domingo 31 de agosto

Sinopsis

En octubre de 2023, un productor viajó a Israel con el propósito de grabar los talleres de oración que Marián Reynoso imparte a mujeres en Magdala. Todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que en un instante todo cambió; cuando el 7 de octubre estallaría la guerra entre Israel y el grupo Hamas. Las participantes del taller, junto con el productor, enfrentaron días de incertidumbre y tensión, al estar atrapados en medio del conflicto y vivir esos momentos tan intensos. Lo que comenzó como un proyecto para documentar estos talleres en Tierra Santa, se transformó en una experiencia de paz en medio de la guerra y un recordatorio de que la fe puede florecer en cualquier circunstancia. El documental refleja un testimonio de esperanza y nos sumerge en un viaje espiritual sin precedentes.