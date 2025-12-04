Cartelera Cine en Lima y Perú hoy jueves 04 de diciembre

Sinopsis

La química entre cuatro artistas hizo de The Doors una de las bandas de rock americanas más influyentes. Con material inédito filmado desde su formación en 1965 hasta el fallecimiento de Jim Morrison en 1971, el filme When You’re Strange, de Tom DiCillo, galardonado con el premio GRAMMY® y narrado por Johnny Depp, sigue a la banda a lo largo de su carrera y se adentra en el impacto revolucionario de su música. Con ocasión del 60 aniversario del grupo, el filme se estrena en cines en 4K por primera vez e incluye una grabación inédita de "Riders on the Storm", con John Densmore, Robby Krieger y artistas invitados interpretando el tema en lugares exóticos de todo el mundo en colaboración con Playing For Change.