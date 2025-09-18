Cartelera Cine en Lima y Perú hoy jueves 18 de septiembre

Sinopsis

​​El film, de 110 minutos de duración, tiene la particularidad de estar conformado por 16 mini películas de entre 1 y 12 minutos, todas protagonizadas por Guillermo Francella en muy diferentes roles. Cada viñeta es autónoma, pero la suma de todas ellas construye una reflexión sobre el presente en tono de comedia, con una aguda crítica social. El film remite a la época de oro del cine italiano, con películas como Los Monstruos, Un burgués pequeño pequeño, o Viva Italia, de las que Francella y los directores son admiradores, pero con el tono e impronta que es sello distintivo de la filmografía de Duprat y Coh.