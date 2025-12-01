Cartelera Cine en Lima y Perú hoy lunes 01 de diciembre

En una operación de rescate sin precedentes, comandos de élite se infiltran en una embajada sitiada por terroristas para liberar a decenas de rehenes, enfrentando un desafío que pondrá a prueba su valentía y humanidad.
Película recopilatoria de la serie anime "Jujutsu Kaisen 2", que compila el arco argumental "Shibuya Incident" y los primeros 2 episodios de su secuela "Jujutsu Kaisen 3: The Culling Game Part 1". Secuela de la película anime "Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death".
Los Cuatro Jinetes están de regreso… y no vienen solos. Una nueva generación de ilusionistas se une al equipo para llevar la magia al siguiente nivel. Más giros, más trampas, más espectáculo. Nada es lo que parece... y esta vez, menos que nunca.
Fredy Ortiz es un visionario, un transgresor, un músico que cambió las reglas del juego. No llevó el rock a los Andes: andinizó el occidente con su música. Con su voz potente y su espíritu libre dio origen a UCHPA, la banda que revolucionó el rock peruano.
La historia del ladrón de tejados, Jeffrey Manchester, y su tiempo como fugitivo eludiendo la captura.
Segunda parte de la adaptación cinematográfica del musical de Broadway. El capítulo final de la historia jamás contada de las brujas de Oz comienza con Elphaba y Glinda distanciadas y viviendo las consecuencias de sus respectivas decisiones. Mientras la multitud alza su clamor contra la Bruja Malvada, ambas deberán unirse una vez más. Con su singular amistad convertida en el punto de inflexión de su futuro, tendrán que mirarse a los ojos con honestidad y compasión para afrontar su transformación personal y cambiar el destino de todo Oz.
En ZOOTOPIA 2 de Walt Disney Animation Studios, los detectives Judy Hopps (voz en inglés de Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (voz en inglés de Jason Bateman) se encuentran tras la pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales.
Se trata de una nueva historia de acción y suspenso que hace honor al legado del DEPREDADOR. Un joven Depredador, desterrado de su clan, deberá enfrentarse a su mayor desafío: sobrevivir solo y recuperar su honor. Pero cuando una inesperada aliada —una humana androide llamada Thia (Elle Fanning)— cruza su camino, ambos unirán fuerzas en una misión imposible: enfrentarse a un enemigo capaz de cazar incluso a los cazadores. Entre traiciones, criaturas letales y batallas por la supervivencia, este Depredador descubrirá que el verdadero combate no está en la sangre… sino en lo que significa ser digno de su nombre.
Un cirujano muy famoso pierde trágicamente a su hija durante un trasplante de corazón que él mismo intenta realizar. Consumido por la culpa y el dolor, busca cualquier método para devolverle la vida, incluso practicando un antiguo exorcismo que parece fallar. Sin embargo, durante el funeral, ella vuelve a levantarse, sin que él note de inmediato que no es su hija quien ha regresado, sino un demonio.
Tras un virus que mata a la mayoría de los adultos, unos niños huérfanos viajan al sur, donde se enfrentan a una mujer psicópata que oculta un oscuro secreto.
Por primera vez, Chainsaw Man llega a la gran pantalla en una épica aventura cargada de acción que continúa la exitosa serie de anime. Denji trabajaba como Cazador de Demonios para los yakuza, intentando saldar la deuda que heredó de sus padres, hasta que fue traicionado y asesinado por ellos. Al borde de la muerte, su querido perro-demonio con motosierra, Pochita, hizo un pacto con él y le salvó la vida. Esto los fusionó, dando origen al imparable Chainsaw Man. Ahora, en medio de una guerra brutal entre demonios, cazadores y enemigos ocultos, una misteriosa chica llamada Reze entra en su vida, y Denji se enfrenta a la batalla más peligrosa hasta ahora, impulsado por el amor en un mundo donde la supervivencia no tiene reglas.
Tercera entrega de la popular saga de vampiros basada en las novelas de Stephenie Meyer. Bella (Kristen Stewart) tendrá que elegir entre Edward (Robert Pattinson) y Jacob (Taylor Lautner). La ciudad de Seattle es devastada por una serie de misteriosos asesinatos que va en aumento, mientras una vampiresa busca venganza. Bella debe escoger entre su amor por Edward y su amistad con Jacob, consciente de que su decisión puede originar una batalla entre vampiros y licántropos. Rodeada de peligros y con su graduación acercándose, ahora se enfrenta a la decisión más importante de su vida...
Un hombre se une a un programa de juegos en el que los concursantes, a los que se les permite ir a cualquier parte del mundo, son perseguidos por «cazadores» empleados para matarlos.
Jorge Luna y Ricardo Mendoza, los comediantes peruanos detrás del fenómeno que redefinió el stand-up en español, se enfrentan a su mayor reto: llenar el Madison Square Garden. Justo cuando deciden mostrar el lado humano de su imperio, una emergencia amenaza con arruinarlo todo. A través de entrevistas, material inédito y momentos íntimos, la película traza una historia de amistad, riesgo y resiliencia, desde sus transmisiones en pandemia hasta su accidentada gira internacional.
Candice y su familia viven lo que parece ser un paraíso en los Andes… hasta que su hijo de 14 años cae gravemente enfermo. Pronto descubrirán que no es una simple enfermedad, sino la presencia de un demonio ancestral, tan antiguo y despiadado como las montañas que los rodean. La película de terror más esperada del año: un enfrentamiento entre la religión y lo sobrenatural, donde lo que está en juego no es solo una vida… sino el alma de todos.