Cartelera Cine en Lima y Perú hoy lunes 13 de octubre

La cartelera de películas de cines en Lima y Perú se renueva cada jueves. Revisa los títulos que se estrenan y mira los trailers.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
13 de Octubre del 2025
AMORES COMPARTIDOS
AMORES COMPARTIDOS
B141h 40minCOMEDIA
Sinopsis

Cuando Ashley (Adria Arjona) le pide el divorcio, Carey (Kyle Marvin) acude a sus amigos, Julie (Dakota Johnson) y Paul (Michael Angelo Covino), en busca de apoyo. Se sorprende al descubrir que el secreto de su felicidad es un matrimonio abierto, hasta que Carey cruza la línea y provoca un caos en todas sus relaciones

Trailer
ÁNGELO EN EL BOSQUE MÁGICO
ÁNGELO EN EL BOSQUE MÁGICO
A1h 21minINFANTIL
Director: Vincent Paronnaud, Alexis Ducard
Sinopsis

Ángelo, un niño de 10 años, viaja con su familia a visitar a su abuelita. Cuando sus distraídos padres lo dejan atrás en un área de descanso, el chico se adentra a un misterioso mundo habitado por criaturas extrañas y maravillosas, algunas más amistosas que otras.

Trailer
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA – CASTILLO INFINITO
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA – CASTILLO INFINITO
B142h 35minANIMACIÓN
Director: Haruo Sotozaki
Sinopsis

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle adaptará el decimoprimero y último arco del manga original de Koyoharu Gotōge, que a su vez se divide en dos subarcos: arco del Castillo Infinito y arco de la Cuenta regresiva al amanecer. Estos nos presentan la batalla final entre los Pilares y las Lunas Superiores, así como la confrontación definitiva contra Muzan Kibutsuji.

Trailer
DORA: AVENTURAS MÁGICAS REINO DE SIRENAS
DORA: AVENTURAS MÁGICAS REINO DE SIRENAS
A1h 0minINFANTIL
Director: Don Kim
Sinopsis

"Dora: Aventuras mágicas en el Reino de las Sirenas" es una colección de una hora de cuatro nuevos episodios en los que Dora y su amigo el mono Botas se convierten en sirenas para hacer nuevos amigos bajo el agua, además de uno con temática de cumpleaños en el que el dúo explorador se embarca en una misión para encontrar la tarta de cumpleaños perdida de Dora.

Trailer
DOWNTON ABBEY: EL GRAN FINAL
DOWNTON ABBEY: EL GRAN FINAL
A2h 3minDRAMA
Director: Simon Curtis
Reparto: Hugh Bonneville,Michelle Dockery,Paul Giamatti
Sinopsis

Secuela de 'Downton Abbey: Una nueva era'. Sigue a la familia Crawley y a su personal a medida que se adentran en la década de 1930. Mientras deciden cómo conducir Downton Abbey hacia el futuro, todos deben aceptar el cambio y dar la bienvenida a un nuevo capítulo.

Trailer
EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS
EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS
B142h 15min
Director: Michael Chaves
Reparto: Mia Tomlinson,Vera Farmiga,Patrick Wilson
Sinopsis

El Conjuro: Último Ritos ofrece otro emocionante capítulo del icónico universo cinematográfico de El Conjuro, basado en hechos reales. Vera Farmiga y Patrick Wilson se reúnen para un último caso como los célebres investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren, en una adición poderosa y escalofriante a la franquicia que rompe récords en taquilla global.

Trailer
EL CORAZÓN DEL LOBO
EL CORAZÓN DEL LOBO
B141h 39minDRAMA
Director: Francisco Lombardi
Reparto: Victor Acurio,Jared Vicente,Silvana Goicochea
Sinopsis

Aquiles, un niño ashaninka de nueve años, es secuestrado de su aldea por Sendero Luminoso y, forzado a convivir y crecer dentro del movimiento terrorista, sobrevive impulsado por su obsesión de fugar y encontrar a su padre.

Trailer
LA CASA DE MUÑECAS DE GABBY
LA CASA DE MUÑECAS DE GABBY
B1h 25minFAMILIAR
Director: Kirk DeMicco, Faryn Pearl
Reparto: Kristen Wiig,Laila Lockhart Kraner,Gloria Estefan
Sinopsis

La casa de muñecas de Gabby es el hogar de los Gatos de Gabby, un grupo de adorables y divertidas miniaturas de gatos que cobran vida gracias a la magia del juego. Esta magia permite a Gabby reducirse a un tamaño diminuto y unirse a los Gatos en la casa de muñecas para vivir aventuras en un mundo lleno de maravillas y sorpresas. En esta película para cines, Gabby viaja con su abuela Gigi (la ganadora de cuatro Grammys, Gloria Estefan) a la ciudad de Cat Francisco. Pero cuando la casa de muñecas de Gabby termina en las manos de una excéntrica señora de los gatos, Gabby emprende una aventura por el mundo real para reunir de nuevo a sus Gatos y salvar la casa de muñecas antes de que sea demasiado tarde.

LA HERMANASTRA FEA
LA HERMANASTRA FEA
C1h 50min
Director: Emilie Blichfeldt
Reparto: Ane Dahl Torp,Lea Myren,Thea Sofie Loch Naess
Sinopsis

Combinando comedia y terror, la película es una versión atrevida e inesperada del famoso cuento, vista a través de los ojos de Elvira, la hermanastra de Cenicienta. La sangrienta película sigue a Elvira en su lucha por competir con su increíblemente bella hermanastra en un reino donde la belleza es un negocio brutal. Elvira hará todo lo posible por atraer la atención del príncipe

Trailer
LA LÁGRIMA DEL DIABLO
LA LÁGRIMA DEL DIABLO
B141h 38min
Director: Gonzalo Otero
Reparto: Sydney Amanuel,Gabriel Rysdahl
Sinopsis

Los ciudadanos de la lujosa localidad en Seúl, comienzan a experimentar síntomas inusuales y aterradores, convirtiéndose en criaturas inhumanas, y sólo unos pocos supervivientes tienen la posibilidad de salir con vida.

Trailer
MY STORYLOF
MY STORYLOF
B141h 27minROMANCE
Director: Benjamín Doig Espinoza
Reparto: Benjamín Doig Espinoza,Isabela Fernández,Domenica Del Pozo
Sinopsis

Benjamín es un adolescente de provincia que se muda a Lima al ingresar a la Universidad. Su único propósito es conocer seres vivos pudientes y con un coeficiente intelectual mayor al suyo, que contribuyan en su camino al éxito cineasta, dicho en otras palabras: amigos pitucos. Lo logra. Su camino al éxito va rindiendo frutos, pero eso no es lo importante. Eso nosotros, sus seguidores y haters ya lo hemos visto. Lo que NO hemos visto a lo largo de su aún corta carrera es el lado “humano” y poco explorado de este joven vulgar: el lado pasional, el cual nace al conocer a Valeria, su primer amor; y más tarde a Alessia… ptm.

Trailer
RE: IT
RE: IT
B142h 15min
Director: Andy Muschietti
Reparto: Sophia Lillis,Bill Skarsgard,Jaeden Martell
Sinopsis

En el verano de 1989 un grupo de niños deciden unirse para destruir a un monstruo que cambia de forma y se disfraza de payaso atacando los niños de Derry, un pequeño pueblo de Maine.

Trailer
TRON: ARES
TRON: ARES
A2h 0minACCIÓN
Director: Joachim Ronning
Reparto: Evan Peters,Jared Leto,Greta Lee
Sinopsis

“TRON: Ares” sigue a un programa altamente sofisticado, Ares, que es enviado desde el mundo digital al mundo real en una misión peligrosa, marcando el primer encuentro de la humanidad con seres de I.A.

Trailer
UNA BATALLA TRAS OTRA
UNA BATALLA TRAS OTRA
B142h 41minACCIÓN
Director: Paul Thomas Anderson
Reparto: Sean Penn,Benicio Del Toro,Leonardo DiCaprio
Sinopsis

Cuando su malvado enemigo resurge después de 16 años, una banda de exrevolucionarios se reúne para rescatar a la hija de uno de los suyos.

Trailer
EL PODER DEL EXORCISTA
EL PODER DEL EXORCISTA
B141h 36min
Director: Bobby Prasetyo
Reparto: Jerome Kurnia,Lukman Sardi
Sinopsis

Tras perder a su familia en un trágico accidente, un joven sacerdote renuncia a todo, incluso a su fe. Pero su vida y su fe dan un giro inesperado cuando un veterano exorcista lo recluta para enfrentar un caso aterrador: una niña poseída por múltiples demonios. Decidido a salvarla a cualquier precio el deberá de realizar otro exorcismo, un exorcismo final…, el más letal y peligroso de todos.

Trailer
LOS INDOMABLES
LOS INDOMABLES
B141h 46minDRAMA
Director: Tito Catacora
Reparto: Edwin F. Riva,Maribet Berrocal,Fernando Ichuta
Sinopsis

En 1781, las huestes revolucionarias Amaru-Kataristas ocupan el altiplano del sur de Perú. Sapa Inca, el último descendiente de los incas aymaras y su esposa Gregoria, deciden continuar con la insurrección indígena contra los opresores españoles. Sin embargo, en una época tumultuosa, la obsesión por la causa libertaria, el amor en tiempos de caos y la traición entre la hermandad, desencadenarán una serie de tragedias.

Trailer
LOS PATOS Y LAS PATAS
LOS PATOS Y LAS PATAS
A1h 43minCOMEDIA
Director: Guillermo Castañeda
Reparto: Francisca Aronsson,Gain Piero Diaz,Daniela Sarfari
Sinopsis

Tomás tiene 40 años y acaba de divorciarse hace unos meses. Romina, el amor de su adolescencia, ha vuelto a Lima y le trae los recuerdos de aquel fugaz romance escolar. Sin embargo, un viejo walkman le da la posibilidad de volver al pasado para intentar corregir los errores que cambien su destino. Una comedia al ritmo de Raúl Romero.

Trailer
DOLLHOUSE: MUÑECA MALDITA
DOLLHOUSE: MUÑECA MALDITA
B141h 50min
Director: Shinobu Yaguchi
Reparto: Kôji Seto,Tetsushi Tanaka,Ken Yasuda
Sinopsis

Tras la pérdida de su pequeña hija, una mujer encuentra en un mercado de antigüedades una muñeca idéntica a la niña. Al principio la muñeca servirá de consuelo para sobrellevar el duelo, pero pronto su presencia se vuelve aterradora y hostil, como si se tratara de un demonio aferrándose a su presa.

Trailer
ESCAPE EXPLOSIVO
ESCAPE EXPLOSIVO
B141h 43minROMANCE
Director: George Huang
Reparto: Sung Kang,Luke Evans,Gwei Lun - Mei
Sinopsis

Un agente de la DEA y una conductora audaz se enamoran, luego de 15 añosel destino de ambos se ve envuelto en una explosión durante un fin de semanaen Taipei, que involucra al peor narcotraficante del país, ambos se daráncuenta que lo único más difícil que atrapar al criminal es volver a enamorarse.

Trailer
AMORES PERROS 25 ANIVERSARIO [2000]
AMORES PERROS 25 ANIVERSARIO [2000]
+182h 34minThriller
Sinopsis

En la Ciudad de México, un accidente de tráfico conecta tres historias: Octavio, un adolescente, decide fugarse con Susana, su cuñada. Su perro Cofi se convierte en instrumento para conseguir el dinero y poder escapar. Al mismo tiempo, Daniel abandona a su familia para irse a vivir con Valeria, una modelo. El día que ambos festejan su nueva vida, el destino hace que Valeria sufra un accidente. Al lugar llega El Chivo, un exguerrillero que, tras varios años de cárcel, ahora es asesino a sueldo.

Trailer
CAMINA O MUERE
CAMINA O MUERE
+14 DNI1h 50minAcción
Sinopsis

De la esperada adaptación de la primera novela escrita por el maestro del suspenso Stephen King, y bajo la dirección de Francis Lawrence —la mente detrás de las impactantes películas de Los Juegos del Hambre (En llamas, Sinsajo partes 1 y 2, y La balada de los pájaros cantores y serpientes)— llega THE LONG WALK, un thriller intenso, estremecedor y profundamente emocional. Una historia que no solo pondrá a prueba los límites de sus protagonistas, sino también los del espectador, con una pregunta inquietante: ¿Hasta dónde serías capaz de llegar?

CAZADORES DEL FIN DEL MUNDO
CAZADORES DEL FIN DEL MUNDO
+141h 45minAcción
Sinopsis

Un grupo de cazadores de tesoros postapocalípticos busca reliquias antiguas en una Tierra que ha quedado casi medio destruida por una enorme erupción solar.

Trailer
HAMILTON
HAMILTON
+142h 50minMusical
Sinopsis

Una experiencia escénica cinematográfica inolvidable, la versión filmada de la producción original de Broadway de HAMILTON combina lo mejor del teatro en vivo y el cine para crear una propuesta emocionante. HAMILTON es la historia de la América de entonces, contada por la América de hoy. Con una partitura que fusiona hip-hop, jazz, y Broadway, el musical ha transformado la historia del padre fundador Alexander Hamilton en un momento revolucionario para el teatro: una obra que ha tenido un profundo impacto en la cultura, la política y la educación.

Trailer
HOMO ARGENTUM
HOMO ARGENTUM
+141h 50minComedia
Sinopsis

El film, de 110 minutos de duración, tiene la particularidad de estar conformado por 16 mini películas de entre 1 y 12 minutos, todas protagonizadas por Guillermo Francella en muy diferentes roles. Cada viñeta es autónoma, pero la suma de todas ellas construye una reflexión sobre el presente en tono de comedia, con una aguda crítica social. El film remite a la época de oro del cine italiano, con películas como Los Monstruos, Un burgués pequeño pequeño, o Viva Italia, de las que Francella y los directores son admiradores, pero con el tono e impronta que es sello distintivo de la filmografía de Duprat y Coh.

Trailer
LOS EXTRAÑOS: CAPITULO 2
LOS EXTRAÑOS: CAPITULO 2
+141h 39minTerror
Sinopsis

De camino a su luna de miel, el vehículo de una pareja se avería, obligándoles a refugiarse en un remoto Airbnb. Al caer la noche, tres desconocidos enmascarados los aterrorizan hasta el amanecer.

Trailer
MISTURA
MISTURA
+141h 41minDrama
Sinopsis

En el Perú de los años 60, la vida de una privilegiada mujer franco-peruana se desmorona tras la traición de su esposo, que la deja marginada de la alta sociedad. Forzada a replantearse su mundo, se acerca a personas de las propias comunidades que fue criada para menospreciar. Con nuevas alianzas, emprende un viaje transformador que desafía las normas sociales a través de una audaz aventura culinaria que celebra la extraordinaria diversidad de la cocina y gente peruana, encendiendo una revolución que redefine su vida.

NANITO
NANITO
+141h 30minDrama
Sinopsis

A los 80 años, Nanito busca reconquistar a Antonia, un amor del pasado. La inocencia de Nanito y la picardía de Antonia nos invitan a emocionarnos y repensar los prejuicios sobre el amor en la tercera edad. Cuando el corazón habla, ni los años ni el qué dirán pueden callarlo.

Trailer
NE ZHA 2: EL RENACER DEL ALMA
NE ZHA 2: EL RENACER DEL ALMA
APT2h 25minAnimación
Sinopsis

Ne Zha, un niño demonio criado por humanos, forma una incómoda alianza con el príncipe Loong, Ao Bing, en una batalla épica para proteger a sus clanes. Después, sus cuerpos se tambalean al borde de la destrucción. Ne Zha debe embarcarse en una peligrosa búsqueda para obtener un elixir que restaure el cuerpo de Ao Bing. Durante este viaje para matar demonios, Ne Zha descubre una conspiración que desencadenará una guerra devastadora entre el bien y el mal, y deberá desafiar a fuerzas traicioneras para proteger lo que más aprecia.

Trailer
TOGETHER JUNTOS HASTA LA MUERTE
TOGETHER JUNTOS HASTA LA MUERTE
+14 DNI1h 42minTerror
Sinopsis

Tras mudarse al campo en busca de una nueva vida, una pareja comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales que no solo alteran su vínculo, sino también su percepción de la relación... y de sí mismos.

Trailer
