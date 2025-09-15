Cartelera Cine en Lima y Perú hoy lunes 15 de septiembre

Sinopsis

Putin" es una película biográfica épica de Vladimir Putin, que tiene lugar a lo largo de seis décadas. La historia se desarrolla de dos maneras; lo metafísico y lo material. En la primera esfera, estamos presenciando el viaje de Putin desde su infancia en la casa de su padrastro abusivo, situada en lo profundo de la Unión Soviética, y luego lo seguimos en el Leningrado plagado de crímenes de los años 60, poblado por criminales indultados después de la muerte de Stalin, entre los cuales Vladimir crecerá. Estamos asistiendo a los acontecimientos más cruciales de su vida y de la historia del mundo; La entrada de Putin en las filas de la KGB, la fusión nuclear de Chernóbil y el colapso de la URSS, un acontecimiento que da inicio a su carrera política.