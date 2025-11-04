Cartelera Cine en Lima y Perú hoy martes 04 de noviembre

“A PESAR DE TI” presenta al público a Morgan Grant (Allison Williams) y a su hija Clara (Mckenna Grace) mientras exploran lo que queda tras un devastador accidente que revela una traición impactante y las obliga a enfrentarse a secretos familiares, redefinir el amor y redescubrirse mutuamente. “A PESAR DE TI” es una historia de crecimiento, resiliencia y autodescubrimiento tras una tragedia, protagonizada también por Dave Franco y Mason Thames, junto a Scott Eastwood y Willa Fitzgerald
Denji trabajaba como cazador de demonios para la yakuza, tratando de saldar la deuda que había heredado de sus padres, pero la yakuza lo traicionó y lo mató. Antes de perder el conocimiento, Pochita, el perro-demonio motosierra de Denji, hizo un trato con él y le salvó la vida. Así se fusionaron, creando al imparable Chainsaw Man. Ahora, en medio de una brutal guerra entre demonios, cazadores y enemigos secretos, una misteriosa chica llamada Reze irrumpe en su mundo y Denji se enfrenta a su batalla más mortífera, impulsado por el amor, en un mundo donde la supervivencia no conoce reglas.
En una operación de rescate sin precedentes, comandos de élite se infiltran en una embajada sitiada por terroristas para liberar a decenas de rehenes, enfrentando un desafío que pondrá a prueba su valentía y humanidad.
En Good Fortune, Ansari interpreta a un tipo con mala suerte que está haciendo mil trabajos diferentes. Su amigo (interpretado por Seth Rogen), que vive en las colinas de Hollywood, lo llama para que le haga algunos arreglos: instalar una pista de baile estilo disco, arreglar la calefacción de la pileta, etc. Un ángel del Valle, interpretado por Keanu Reeves, provoca que la vida del personaje rico de Rogen se intercambie con la de Ansari, por lo que este último pasa a vivir la vida del primero.
Un hombre pone en el dedo de una mujer muerta, como broma, un anillo de compromiso. Pero lo que no sabe el pobre mortal es que la muerta reclamará sus derechos como "prometida"
Camila, una influencer obsesionada con la fama es secuestrada y obligada a transmitir en vivo su propio aislamiento, mientras una audiencia anónima decide su destino. Atrapada en La Habitación Negra, enfrentará desafíos humillantes y pruebas extremas que pondrán a prueba su voluntad y su identidad. Lo que parece un cruel juego se revela como parte de un espectáculo aún más macabro, donde la fama tiene un precio y el entretenimiento no conoce límites.
Una familia se dirige a un hotel aislado para el invierno donde una presencia siniestra influye en la violencia del padre, mientras que su hijo psíquico ve horripilantes presentimientos tanto del pasado como del futuro.
Intentando dejar atrás sus vidas problemáticas, los hermanos gemelos (Jordan) regresan a su pueblo natal para empezar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor los espera para darles la bienvenida. “Sigues bailando con el diablo, un día él te va a seguir a casa”.
SPRINGSTEEN: MÚSICA DE NINGUNA PARTE de 20th Century Studios retrata el proceso de creación del álbum “Nebraska” lanzado en 1982 por Bruce Springsteen cuando él era un joven músico en la cúspide del estrellato mundial que luchaba por conciliar las presiones del éxito con los fantasmas de su pasado. Realizado en una grabadora de 4 pistas en la habitación de Springsteen en Nueva Jersey, el álbum marcó un momento de inflexión en su vida y es considerada una de sus obras más perdurables, un disco acústico crudo y atormentado poblado de almas perdidas que buscan una razón para creer. Protagonizada por Jeremy Allen White como Bruce Spingsteen, popularmente conocido como “El Jefe”, la película fue adaptada a la pantalla y dirigida por Scott Cooper basada en el libro “Deliver Me from Nowhere” de Warren Zanes. El elenco de SPRINGSTEEN: MÚSICA DE NINGUNA PARTE también está compuesto por Jeremy Strong como Jon Landau, el mentor y mánager de Springsteen de larga data; Paul Walter Hauser como el técnico de guitarra Mike Batlan; Stephen Graham como Doug, el padre de Springsteen; Odessa Young como Faye, un interés amoroso; Gaby Hoffman como Adele, la madre de Springsteen; Marc Maron como Chuck Plotkin; y David Krumholtz como el ejecutivo de Columbia, Al Teller. La película, que estrena exclusivamente en cines en octubre, es producida por Cooper, Ellen Goldsmith-Vein, Eric Robinson y Scott Stuber. Tracey Landon, Jon Vein, y Zanes son los productores ejecutivos.
Secuela de "Black Phone". El Raptor quiere vengarse de Finn desde la tumba y escoge como objetivo a Gwen, su hermana pequeña. Gwen, una adolescente de 15 años con mucho carácter, empieza a recibir llamadas de un teléfono negro en sueños, acompañadas de inquietantes visiones de algo o alguien acechando a tres chicos en el campamento de invierno de Alpine Lake. Decidida a resolver el misterio y a acabar con el tormento de su hermano, Gwen convence a Finn para ir al campamento durante una tormenta de nieve. Juntos, los dos hermanos deberán enfrentarse a un asesino aún más poderoso desde la muerte.
“TRON: Ares” sigue a un programa altamente sofisticado, Ares, que es enviado desde el mundo digital al mundo real en una misión peligrosa, marcando el primer encuentro de la humanidad con seres de I.A.
El adolescente Marty McFly es amigo de Doc, un científico al que todos toman por loco. Cuando Doc crea una máquina para viajar en el tiempo, un error fortuito hace que Marty llegue a 1955, año en el que sus futuros padres aún no se habían conocido. Después de impedir su primer encuentro, deberá conseguir que se conozcan y se casen; de lo contrario, su existencia no sería posible.
Un lobo y un puma forman equipo cuando un meteorito desata un virus que convierte a los animales del zoo en zombis. Unen fuerzas con otros supervivientes para rescatar el zoo e impedir que el trastornado líder mutante propague el virus.
En su vuelo inaugural e intercontinental, el lujoso A380 es secuestrado por terroristas. Durante el vuelo, los criminales están dispuestos a matar a todos para cobrar un rescate de 500 millones de dólares y tirarse en paracaídas. Pero no se imaginaron que en el vuelo un experto en seguridad internacional decide enfrentarlos, sin saber que su hija y su exesposa también están abordo. Volando a 10,000 metros de altura, sin piloto y copiloto, con los motores en llamas, con el fuselaje dañado y sin escotillas; el avión está cayendo y el pánico se apodera entre los pasajeros. El tiempo se acaba… La cuenta regresiva ha comenzado…
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle adaptará el decimoprimero y último arco del manga original de Koyoharu Gotōge, que a su vez se divide en dos subarcos: arco del Castillo Infinito y arco de la Cuenta regresiva al amanecer. Estos nos presentan la batalla final entre los Pilares y las Lunas Superiores, así como la confrontación definitiva contra Muzan Kibutsuji.
Tras la muerte de un familiar, Todd se muda con su perro Indy a una antigua granja rural —supuestamente embrujada— que perteneció a su abuelo. Aunque Todd ignora las advertencias, Indy comienza a percibir presencias sobrenaturales invisibles para los humanos. Al no poder comunicarse verbalmente, Indy debe enfrentarse a estas fuerzas malignas para proteger a quien ama.
Los ciudadanos de la lujosa localidad en Seúl, comienzan a experimentar síntomas inusuales y aterradores, convirtiéndose en criaturas inhumanas, y sólo unos pocos supervivientes tienen la posibilidad de salir con vida.
Un mercenario que se esconde de un peligroso cartel y un mototaxista local se ven obligados a unir fuerzas para rescatar a sus "novias" secuestradas.
La joven Bella Swan (Kristen Stewart) siempre fue una chica muy diferente ya en sus años de niña en Phoenix. Cuando su madre se volvió a casar, la mandó a vivir con su padre a la pequeña y lluviosa ciudad de Forks, Washington, una población sin ningún aliciente para Bella. Pero entonces conoce en el instituto al misterioso y atractivo Edward Cullen (Robert Pattinson), un joven distinto a los demás que esconde un secreto
El regreso cinematográfico del fenómeno global, sigue a la familia Crawley y a su personal mientras entran a la década de 1930. Mary se verá envuelta en un escándalo público y la familia se enfrentará a problemas financieros, que llevaran a Los Crawley y al personal a adaptarse a los cambios que requiere Downton Abbey hacia el futuro.
El Conjuro: Último Ritos ofrece otro emocionante capítulo del icónico universo cinematográfico de El Conjuro, basado en hechos reales. Vera Farmiga y Patrick Wilson se reúnen para un último caso como los célebres investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren, en una adición poderosa y escalofriante a la franquicia que rompe récords en taquilla global.
Aquiles, un niño ashaninka de nueve años, es secuestrado de su aldea por Sendero Luminoso y, forzado a convivir y crecer dentro del movimiento terrorista, sobrevive impulsado por su obsesión de fugar y encontrar a su padre.
Es la historia de Frankie, un extraño joven creado por un científico loco que vive junto a sus creaciones espeluznantes. Sueña con ver el mundo, pero teme los peligros que podría encontrar. Un giro moderno sobre la clásica historia de Frankenstein, Stitch Head es una emocionante y divertida película sobre la amistad, la familia y la aventura.
El film, de 110 minutos de duración, tiene la particularidad de estar conformado por 16 mini películas de entre 1 y 12 minutos, todas protagonizadas por Guillermo Francella en muy diferentes roles. Cada viñeta es autónoma, pero la suma de todas ellas construye una reflexión sobre el presente en tono de comedia, con una aguda crítica social. El film remite a la época de oro del cine italiano, con películas como Los Monstruos, Un burgués pequeño pequeño, o Viva Italia, de las que Francella y los directores son admiradores, pero con el tono e impronta que es sello distintivo de la filmografía de Duprat y Coh.
Cuando un joven llamado Juan busca ayuda para apoyar a su familia, se encuentra con un hombre que cambiará su vida: Jesús. Juan busca comprobar si Jesús es el salvador prometido, del que su madre le había hablado desde niño; y junto a su hermano y sus primos, vivirá mil aventuras ayudando a la gente y conociendo a singulares personajes como Juan el Bautista o María Magdalena Esta conmovedora película animada recorre la vida, muerte y resurrección de Jesús, contada a través de los ojos del apóstol más joven de todos, Juan.
Gabby y su abuela Gigi viajan por carretera, pero la preciada casa de muñecas de Gabby termina en manos de la excéntrica gata Vera. Gabby reune a los Gabby Cats en una misión para recuperar su preciado tesoro, antes de que sea tarde.
Combinando comedia y terror, la película es una versión atrevida e inesperada del famoso cuento, vista a través de los ojos de Elvira, la hermanastra de Cenicienta. La sangrienta película sigue a Elvira en su lucha por competir con su increíblemente bella hermanastra en un reino donde la belleza es un negocio brutal. Elvira hará todo lo posible por atraer la atención del príncipe
Dwayne Johnson (La Roca) interpreta al luchador de UFC Mark Kerr, retratando su meteórico ascenso y caída en el brutal mundo de las artes marciales mixtas, descarrilado por su adicción.
Tomás tiene 40 años y acaba de divorciarse hace unos meses. Romina, el amor de su adolescencia, ha vuelto a Lima y le trae los recuerdos de aquel fugaz romance escolar. Sin embargo, un viejo walkman le da la posibilidad de volver al pasado para intentar corregir los errores que cambien su destino. Una comedia al ritmo de Raúl Romero.
Idioma Original: Quechua con subtitulos en español Feliciano, un pastor de alpacas de 8 años, se siente eufórico porque Perú tiene la posibilidad de clasificarse para el Mundial de Fútbol. Mientras él vive esta emoción, su comunidad que corre el riesgo de desaparecer debido a la contaminación de los pastos y a la presión de una empresa que amenazan el mundo y los sueños de Feliciano.
Cuando su malvado enemigo resurge después de 16 años, una banda de exrevolucionarios se reúne para rescatar a la hija de uno de los suyos.