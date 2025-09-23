Últimas Noticias
Cartelera Cine en Lima y Perú hoy martes 23 de septiembre

La cartelera de películas de cines en Lima y Perú se renueva cada jueves. Revisa los títulos que se estrenan y mira los trailers.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
23 de Septiembre del 2025
CAMINA O MUERE
CAMINA O MUERE
B141h 50min
Director: Francis Lawrence
Reparto: Judy Greer,Cooper Hoffman,David Jonsson
Sinopsis

De la esperada adaptación de la primera novela escrita por el maestro del suspenso Stephen King, y bajo la dirección de Francis Lawrence —la mente detrás de las impactantes películas de Los Juegos del Hambre (En llamas, Sinsajo partes 1 y 2, y La balada de los pájaros cantores y serpientes)— llega THE LONG WALK, un thriller intenso, estremecedor y profundamente emocional. Una historia que no solo pondrá a prueba los límites de sus protagonistas, sino también los del espectador, con una pregunta inquietante: ¿Hasta dónde serías capaz de llegar?

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA – CASTILLO INFINITO
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA – CASTILLO INFINITO
B142h 35minANIMACIÓN
Director: Haruo Sotozaki
Sinopsis

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle adaptará el decimoprimero y último arco del manga original de Koyoharu Gotōge, que a su vez se divide en dos subarcos: arco del Castillo Infinito y arco de la Cuenta regresiva al amanecer. Estos nos presentan la batalla final entre los Pilares y las Lunas Superiores, así como la confrontación definitiva contra Muzan Kibutsuji.

EL APÓSTOL DE LOS ANDES
EL APÓSTOL DE LOS ANDES
B142h 0minDRAMA
Director: Ruben Enzian
Sinopsis

"El Apóstol de los Andes" cuenta la vida de Monseñor Federico Kaiser, misionero alemán que viene al Perú al inicio de la segunda guerra mundial, realizó una gran misión de evangelización con los pobres y más necesitados de los andes peruanos. Monseñor Federico Kaiser funda la Congregación de Misioneras de Jesús Verbo y Víctima, religiosas que trabajan en lugares donde no hay sacerdotes residentes. Actualmente, son 500 religiosas en el mundo que además se encuentran también en el extranjero: Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Cuba.

EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS
EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS
B142h 15min
Director: Michael Chaves
Reparto: Mia Tomlinson,Vera Farmiga,Patrick Wilson
Sinopsis

El Conjuro: Último Ritos ofrece otro emocionante capítulo del icónico universo cinematográfico de El Conjuro, basado en hechos reales. Vera Farmiga y Patrick Wilson se reúnen para un último caso como los célebres investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren, en una adición poderosa y escalofriante a la franquicia que rompe récords en taquilla global.

EL GRAN VIAJE DE TU VIDA
EL GRAN VIAJE DE TU VIDA
B141h 48minDRAMA
Director: Kogonada .
Reparto: Colin Farrell,Margot Robbie,Phoebe Waller-Bridge
Sinopsis

¿Qué pasaría si pudieras abrir una puerta y atravesarla para revivir un momento decisivo de tu pasado? Sarah y David son dos solteros que se conocen en la boda de un amigo común y, pronto, por un sorprendente giro del destino, se embarcan en Un gran viaje atrevido y maravilloso, una aventura divertida, fantástica y arrolladora en la que reviven juntos momentos importantes de sus respectivos pasados, descubriendo cómo han llegado a donde están.

HOMO ARGENTUM
HOMO ARGENTUM
B141h 50minCOMEDIA
Director: Mariano Cohn, Gastón Duprat
Reparto: Guillermo Francella,Eva De Dominici,Clara Kovacic
Sinopsis

​​El film, de 110 minutos de duración, tiene la particularidad de estar conformado por 16 mini películas de entre 1 y 12 minutos, todas protagonizadas por Guillermo Francella en muy diferentes roles. Cada viñeta es autónoma, pero la suma de todas ellas construye una reflexión sobre el presente en tono de comedia, con una aguda crítica social. El film remite a la época de oro del cine italiano, con películas como Los Monstruos, Un burgués pequeño pequeño, o Viva Italia, de las que Francella y los directores son admiradores, pero con el tono e impronta que es sello distintivo de la filmografía de Duprat y Coh.

LOS PATOS Y LAS PATAS
LOS PATOS Y LAS PATAS
A1h 43minCOMEDIA
Director: Guillermo Castañeda
Reparto: Francisca Aronsson,Gain Piero Diaz,Daniela Sarfari
Sinopsis

Tomás tiene 40 años y acaba de divorciarse hace unos meses. Romina, el amor de su adolescencia, ha vuelto a Lima y le trae los recuerdos de aquel fugaz romance escolar. Sin embargo, un viejo walkman le da la posibilidad de volver al pasado para intentar corregir los errores que cambien su destino. Una comedia al ritmo de Raúl Romero.

NANITO
NANITO
B141h 30minDRAMA
Director: Guillermo Fernández Cano
Reparto: Guido Calderón,Martha Rebaza,Roberto Palacios
Sinopsis

Nanito, a sus 80 años, busca reconquistar a Antonia, un amor del pasado. La ternura de Nanito y la picardía de Antonia nos conducen por un viaje de antaño que nos hará reflexionar sobre la soledad y el amor en la vejez.

TONY, SHELLY Y LA LINTERNA MÁGICA
TONY, SHELLY Y LA LINTERNA MÁGICA
A1h 23minINFANTIL
Director: Filip Posivac
Sinopsis

Tony, un niño de once años, tiene una característica única con la que nació: brilla. Pasa sus días en casa, dentro de su búnker de mantas, soñando con tener un amigo. Justo antes de Navidad, una niña peculiar llamada Shelly se muda a su edificio y cambia su mundo por completo. Juntos, se embarcan en una aventura para descubrir el origen de los misteriosos mechones de oscuridad que absorben la luz del sol en su casa.

Cartelera Cine Lima estrenos cineplanet Cinemark

